Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați, vineri, că, la data de 3 august, LĂCĂTUȘ ILEANA, în vârstă de 44 de ani, a plecat în mod voluntar de la domiciliu în pădurea dintre localitățile Sânpaul și Șardu, din localitatea Sânpaul și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: aproximativ 1,60 m, ochi căprui, păr lung negru.

La momentul plecării purta o bluză de culoare maro, pantaloni albaștri și o pereche de cizme albastre.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la femeia în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.