LOU BEGA, LA BOUCHE, CORONA, ICE MC, CAPPELLA, DOUBLE YOU, REDNEX și BELLINI vor concerta la prima ediție a evenimentului DISCOTECA ‘90 CLUJ vineri, 15 SEPTEMBRIE 2023, începând cu ora 19:00, la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca. Show-ul de peste 5 ore este organizat de Backstage Production, iar biletele cu prețuri speciale începând de la 139 lei vor fi disponibile pe discoteca90.ro și iabilet.ro începând de joi, 13.04, ora 12:00 la prânz.

După succesul celor 5 ediții DISCOTECA ’80 CLUJ, Backstage Production aduce în fața publicului evenimentul DISCOTECA ‘90 CLUJ, o reîntoarcere în discotecile de altădată alături de nume emblematice, și promite o seară în care ne vom distra pe cele mai explozive ritmuri și vom celebra, împreună, spiritul tânăr, cântând și dansând pe melodii ca „Mambo No. 5” – LOU BEGA, „Be My Lover” – LA BOUCHE, „The Rhythm of the Night” – CORONA, „Think About the Way” – ICE MC, „U Got 2 Let The Music” – CAPPELLA, „Please Don’t Go” – DOUBLE YOU, „Cotton Eye Joe” – REDNEX și „Samba de Janeiro” – BELLINI. Între show-urile artiștilor, disco ball-ul va continua să strălucească pe hit-urile acelor vremuri, mixate de DJ-ul rezident al evenimentului.

DESPRE ARTIȘTII PRIMEI EDIȚII

LOU BEGA

LOU BEGA este artistul ce combină elemente din muzica swing, soul și rap cu ritmuri afro-cubaneze, devenit celebru la finalul anilor ‘90 cu primul său single, „Mambo No. 5”. Acestuia i-au urmat melodiile „I Got A Girl”, „Gentleman”, „Boyfriend” și „Sweet Like Cola”. LOU BEGA a adus o lume întreagă pe ringul de dans și continuă să o facă, chiar și mai bine de 20 de ani mai târziu.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=EK_LN3XEcnw

LA BOUCHE

Lane McCray s-a afirmat pe scena muzicală internațională la mijlocul anilor ‘90, alături de regretata Melanie Thornton. Sub numele de scenă LA BOUCHE, cei doi au cucerit topurile și inimile iubitorilor de muzică cu hit-urile „Be My Lover”, „Sweet Dreams”, „You Won’t Forget Me” și „S.O.S”. Azi, McCray continuă succesul formației cu concerte în întreaga lume, alături de voci feminine remarcabile.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ViP87WipSm0

CORONA

CORONA, sub numele ei original Olga de Souza, cunoscută ca regina muzicii dance, a debutat în anul 1994 cu melodia „The Rhythm of the Night”, melodie ce a cunoscut, în foarte scurt timp, succesul internațional. Din repertoriul artistei fac parte și hit-urile „Baby Baby”, „Try me out” și „I don’t wanna be a star” (1995). Din 1994 și până în prezent, CORONA concertează pe cele mai mari scene muzicale ale lumii, câștigând aprecierea noilor generații.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OnT58cIJSpw

ICE MC

ICE MC este un rapper britanic ce a debutat în Italia, alături de Savage, cu single-ul „Easy” (1989). Artistul este cunoscut pentru hit-urile „Think About the Way”, „It’s a Rainy Day” și „Take Away the Colour”, fiind apreciat în mod special deoarece îmbină stilul de rap „raggamuffin” cu voci feminine ca backing vocalists.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3C8bvYlqy9A

CAPPELLA

Una dintre cele mai renumite formații ale anilor ‘90, CAPPELLA este un succes muzical al acelor vremuri, ce a ajuns să ocupe poziția întâi în topuri cu hit-urile „U Got 2 Let The Music”, „Move On Baby” și „U & Me”. Deși grupul s-a destrămat în 1999, melodiile lor au continuat să încânte petrecerile cu ajutorul DJ-ilor care le-au preluat și mixat compozițiile. Azi, CAPPELLA este formată din Vikki Waters și Jay McCurdy, și umple din nou săli de spectacole cu concerte live în întreaga Europă și în Marea Britanie.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y3KihWJRh6U

DOUBLE YOU

DOUBLE YOU este o formație de origine italiană, fondată în 1985 de vocalistul William Naraine, devenită celebră cu hit-ul „Please Don’t Go”, o versiune de dans a baladei din 1979 a KC & the Sunshine Band.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ujwm8YrEgI4

REDNEX

REDNEX este o formație originară din Suedia, care îmbină muzica country americană cu stilul euro-dance modern. Grupul muzical a urcat pe culmile succesului pe parcursul anilor ‘90, cu melodii ca „Cotton Eye Joe”, „Old Pop in an Oak”, „The Spirit of the Hawk” și „Wish You Were Here”, ajunse deseori în fruntea topurilor din mai multe țări europene.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mOYZaiDZ7BM

BELLINI

BELLINI este o trupă pop fondată în 1997, în Germania, care a adus ritmurile energice ale muzicii braziliene în casele și discotecile acelor vremuri cu hit-ul „Samba de Janeiro”. Acesta a fost urmat de alte melodii cunoscute, printre care cover-ul „Tic, Tic Tac” și „Samba do Brasil”.

Link Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ

DISCOTECA ’90 CLUJ

DISCOTECA ’90 CLUJ este un eveniment organizat de Backstage Production.

Din portofoliul de evenimente marca Backstage Production fac parte concerte de succes ca: DISCOTECA ‘80 CLUJ, STING, HAVASI Symphonic Concert, Thomas Anders & Modern Talking band, Bryan Adams (organizator local), Deep Purple, Holograf și EDDA Művek – Rock fără frontiere.

Informații despre bilete

Bilete la preț special vor fi puse în vânzare JOI, 13.04, ORA 12:00 LA PRÂNZ.

TARIFELE PRIMELOR 1000 DE BILETE CU PREȚ SPECIAL:

● PARTY ZONE (cu loc în picioare, pe suprafața terenului de joc) – 139 lei

● LOC PE SCAUN cat. 1 – 209 lei

● LOC PE SCAUN cat. 2 – 189 lei

● LOC PE SCAUN cat. 3 – 169 lei

IMPORTANT: la prețurile biletelor afișate mai sus se adaugă comisionul de procesare a vendorului iabilet.ro.

Biletele online sunt disponibile pe discoteca90.ro și iabilet.ro.

ATENȚIE! NU cumpărați bilete de pe viagogo.com! Acest site nu deține drept de vânzare a biletelor la DISCOTECA ’90 CLUJ.

Copiii cu vârsta sub 10 ani au intrare gratuită la Party Zone, respectiv la toate categoriile cu locuri pe scaune, în cazul în care stau în brațele însoțitorului adult. Copiii cu vârsta de peste 10 ani împliniți vor plăti bilet cu preț de adult. Minorii trebuie să fie însoțiți de cel puțin un adult.

REGULAMENTUL DISCOTECA ‘90 CLUJ 2023: https://discoteca90.ro/regulament/

Puteți afla mai multe informații despre concertul DISCOTECA ’90 CLUJ de pe website-ul oficial discoteca90.ro și de pe pagina de Facebook – facebook.com/Discoteca90Cluj.