Au început jocurile de culise pentru alegerile prezidentiale. Cum își face fiecare partid cărțile

Alegeri prezidențiale vor avea loc pe 10 noiembrie. Partidele au început să-și facă strategii. USR-PLUS a decis deja cine va candida în vreme ce restul partidelor știu doar că vor candidat propriu. Va mai avea Iohannis încă un mandat? Care este rolul lui Rareș Bogdan la aceste alegeri? Pe cine va alege PSD-ul? Gazeta de Cluj vă prezintă o sinteză a luptei pentru locul președintelui.

PSD a votat pentru candidat propriu la prezidențiale, partidul lui Tăriceanu amenință cu ieșirea de la guvernare

PSD de a susține la prezidențiale un candidat propriu, eliminându-l astfel pe Călin Popescu Tăriceanu din cursa pentru Cotroceni.

Prima reacție a acestora a fost să spună că ALDE nu va susține niciodată un candidat al PSD și că vor merge cu Tăriceanu la prezidențiale, însă și-au exprimat totodată și intenția de a părăsi guvernarea drept răzbunare, având în vedere că la moțiunea de cenzură din iunie, Guvernul Dăncilă a supraviețuit datorită voturilor celor de la ALDE.

O ieșire de la guvernare este luată în calcul pentru această toamnă, lucru care ar arunca în criză PSD și Guvernul Dăncilă.

”Va trebui în mod serios să discutăm despre viitorul acestei alianţe”

De altfel, purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat luni că electoratul PSD-ALDE îl „validează” pe Călin Popescu-Tăriceanu drept candidat al acestei coaliţii la alegerile prezidenţiale și amenință cu ieșirea de la guvernare în situația în care PSD nu îl va accepta pe Tăriceanu drept candidat unic.

O posibilă alianță Pro România-PSD-ALDE a fost spulberată

Adrian Țuțuianu a anunțat că Pro România va desemna un candidat propriu la prezidențiale, în contextul în care PSD și ALDE au anunțat deja că vor avea proprii candidați. El a adăugat că susținerea Gabrielei Firea ar putea să ducă formațiunea politică în turul II.

„Ideea unei alianţe Pro România-PSD-ALDE a fost lansată de Victor Ponta, care a spus că, pentru sănătatea vieţii politice din România, o asemenea alianţă ar putea să ducă un candidat în turul doi. Uitaţi-vă cât de gravă e situaţia social-democraţiei româneşti. Nu îşi pune problema să câştige prezidenţialele, ci să ducă un candidat în turul doi. Aici au dus Liviu Dragnea, Bădălău, Rovana Plumb, Codrin Ştefănescu și alții Partidul Social Democrat. Ce s-a întâmplat, însă ne arată că o asemenea alianţă nu este posibilă. PSD a decis că merge cu un candidat propriu şi după aceea vorbeşte cu Pro România sau cu ALDE. Cei de la ALDE au spus că soluţia este Călin Popescu Tăriceanu. (…) Ca urmare, ceea trebuie să facă Pro România este să stea pe propriile picioare, să desemnăm un candidat propriu într-un termen cât mai scurt”, a declarat Adrian Țuțuianu, la Târgoviște, în cadrul unei conferințe de presă.

Vicepreședintele Pro România a adăugat că susținerea Gabrielei Firea la prezidențiale ar putea să ducă formațiunea în turul II.

„Noi ne propusesem luna septembrie, dar evoluţiile sunt foarte rapide şi probabil va trebui să decidem ceva mai devreme şi să ne propunem să facem un scor care să ne revalideze în ochii electoratului român. Cine va fi candidatul nostru, prima opțiunea discutată în partid a fost legată de Sorin Cîmpeanu, a fost avansată și opțiunea Corina Crețu, iar eu în nume personal ieri am spus că susținerea doamnei Firea, ca un candidat susținut de Pro România, candidat independent, ar putea fi o soluție care să ne ducă în turul II la alegerile prezidențiale”, a afirmat Țuțuianu.

Declarațiile lui Adrian Țuțuianu vin în contextul în care Viorica Dăncilă a anunțat, luni, că PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale. Varujan Vosganian a afirmat, de asemenea, că la prezidențiale ALDE va merge cu Călin Popescu Tăriceanu.

Calcule interne PSD

Viorica Dăncilă dezvăluie calculele interne din PSD: avem precedentul Klaus Iohannis

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, vineri seară, după o vizită în judele Brăila, Galaţi şi Tulcea, că a văzut la reprezentanţii partidului de acolo dorinţa de implicare. „Acest lucru ne încurajează să mergem şi în celelalte judeţe şi să avem la final un rezultat foarte bun la alegerile prezidenţiale, să câştigăm alegerile prezidenţiale. Ştiu că mulţi vor spune: bine, bine, dar aţi avut 22 la sută. Avem precedentul, şi domnul preşedinte Iohannis a plecat de la 20 la sută”, a spus Dăncilă.

„Am făcut o evaluare a alegerilor europarlamentare, a lucrurilor bune, dar şi a lucrurilor mai puţin bune, am ascultat părerea membrilor CEx-ului, am vorbit despre probleme atât din punct de vedere guvernamental, despre proiecte, despre program de guvernare, despre modul în care trebuiesc implementate proiectele, despre obstacolele existente în administraţia publică locală. Din punct de vedere politic, toţi am fost dezamăgiţi de rezultatele de la alegerile europarlamentare, am vrut să vedem care sunt lucrurile care au nemulţumit populaţia, pentru a nu mai repeta greşelile făcute, şi în acelaşi timp am vorbit despre organizarea noastră, despre organizarea la nivel de judeţ, la nivel regional pentru a câştiga următoarele algerile”, a declarat Viorica Dăncilă, într-o conferinţă de presă susţinută, vineri seară, la Tulcea.

Dăncilă a spus că şi-a propus ca în perioada următoare să ajungă în toate judeţele ţării, adăugând că, dacă până acum a fost o abordare de la centru către teritoriu, vrea ca de acum acest lucru să se schimbe, de la teritoriu spre centru.

Dăncilă a afirmat că a văzut în judeţele Brăila Galaţi şi Tulcea dorinţa de implicare.

„Acest lucru ne încurajează să mergem şi în celelalte judeţe şi să avem la final un rezultat foarte bun la alegerile prezidenţiale, să câştigăm alegerile prezidenţiale. Ştiu că mulţi vor spune: bine, bine, dar aţi avut 22 la sută. Avem precedentul, şi domnul preşedinte Iohannis a plecat de la 20 la sută la alegerile europ… alegerile prezidenţiale. Şi noi, prin implicare, unitate, un alt mod de abordare, apropierea de cetăţeni, o prioritizare a obiectivelor de investiţii pe fiecare judeţ în parte, cred că pot avea ca rezultat câştigarea alegeilor prezidenţiale”, a susţinut Dăncilă.

Dăncilă a menţionat că toate acestea trebuie dublate de alegerea unui candidat pentru prezidenţiale care să aibă susţinere în teritoriu, care să fie susţinut de PSD şi care,”prin sondajul pe care îl vom face, să aibă cât de cât un procent care să maximizeze şansele noastre de a câştiga alegerile prezidenţiale”.

Eugen Teodorovici trage un semnal de alarmă pentru PSD

Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, susține că în PSD s-a terminat perioada de ”pălăvrăgeală, harjoneală și teribilism”. El a explicat că întreg partidul trebuie să se mobilizeze în vederea alegerilor prezidențiale, locale și parlamentare.

Pentru că nici liderii, nici membrii, nici susținătorii acestui partid nu au fost deloc mulțumiți de rezultatul obținut la ultimele alegeri.

Pentru că toți, și chiar sper că toți, am înțeles că nu trebuie să căutăm motive și justificări în exterior și că, uneori, trebuie să acceptăm un adevăr incomod, unei minciuni convenabile.

Pentru că simt că este nevoie să refacem, reconstruim și redobândim acea unitate în diversitatea propriului partid. Dar o diversitate înțeleasă ca respect față de colegi și implicare reală, chiar ca o critică dreaptă și constructivă, nu ca o exteriorizare exagerată a propriilor inacțiuni și frustrări.

Nu în ultimul rând, pentru că urmează alegeri extrem de importante, atât pentru președinția României, la finalul acestui an, cât și alegeri locale și parlamentare, anul viitor. Deci ne așteaptă ore, zile și luni de muncă în echipă, în care avem nevoie de mai multă coerență, seriozitate, de atitudine și acțiune responsabilă, în care nu prea mai e loc de pălăvrăgeală, harjoneală și teribilism.”, a spus Eugen Teodorovici.

Liviu Pleșoianu se simte lucrat de serviciile secrete

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, este într-un război deschis cu actuala conducere a PSD și în special cu Viorica Dăncilă, dar și cu oamenii din servicii. El susține că în ultima perioadă s-a primit ”ordin pe unitate să mă atace în orice fel”. În trecut, Pleșoianu a spus că Viorica Dăncilă are printre consilieri oameni din serviciile secrete.

”Mergem ÎMPREUNĂ la prezidențiale?

Voi candida la alegerile prezidențiale din acest an! Eu nu sunt o nevertebrată, sunt un OM LIBER! Nu mă interesează înțelegerile lor pe sub masă, candidații lor teleghidați. Văd că unora le e atât de frică încât și-au activat nevertebratele dându-le ordinul de zi pe unitate să mă atace, în orice fel. …Mult succes! Mă lupt cu voi până la capăt, securiștilor! Nu sunt un om perfect, sunt plin de defecte. Dar voi deschide un drum nou pentru România: drumul OAMENILOR LIBERI!

…Cine merge pe acest drum?”, scrie Liviu Pleșoianu.

PMP va avea candidat la alegeri

Partidul Mişcarea Populară va avea candidat la alegerile prezidenţiale, oferind românilor „o alternativă credibilă”, ”un om politic dedicat muncii”, a declarat preşedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac.

„Partidul Mişcarea Populară va avea candidat la alegerile prezidenţiale. Vrem să le oferim românilor o alternativă credibilă, un candidat care să aibă exact ceea ce românii aşteaptă acum – şi anume un om politic pregătit, dedicat muncii, pentru că instituţia prezidenţială nu este doar o instituţie de reprezentare, ci este o instituţie care influenţează politicile statului român şi pentru că este important ca viitorul preşedinte al României să înţeleagă exact provocările pe care le are ţara noastră de parcurs în următoarea perioadă, să înţeleagă cât de importantă este dimensiunea europeană a ceea ce România poate oferi Europei şi, bineînţeles, că pentru noi rămâne o prioritate ceea ce ceilalţi nu discută – şi anume ca românii, indiferent unde sunt ei astăzi, să-şi recapete demnitatea. Şi acest lucru îl putem face prin aducerea Basarabiei acasă. Şi nu în ultimul rând, cred că este foarte important să începem să ne gândim la marile proiecte de infrastructură care au fost abandonate de toată lumea în ultimii ani”, a spus Eugen Tomac, joi, în deschiderea Comitetului Executiv Naţional al PMP.

Preşedintele PMP şi-a exprimat convingerea că partidul său poate oferi „o surpriză plăcută şi poate veni în faţa românilor cu un candidat care să facă diferenţa faţă de celelalte formaţiuni care propun doar oameni care vor funcţii, nu vor să se pună în slujba românilor”.

USR-PLUS a decis candidatul

USR și-a ales candidatul pentru alegerile prezidențiale și acela este nimeni altul decât președintele partidului, Dan Barna.

Dan Barna a declarat, după ce a fost ales prezidențiabilul USR în Congres, că partidul a mai făcut un pas în obiectivul Alianței USR-PLUS de a guverna în anul 2020. El a precizat că acesta e rezultatul eforturilor formațiunii din ultimii doi ani.

„Am mai făcut un pas în obiectivul Alianței USR-PLUS de a guverna în 2020. În cadrul mecanismelor statutare ale USR au avut azi alegerile pentru nominalizarea candidatului USR la alegerile prezidențiale. Am fost patru colegi în cursă. În urma rezultatele, USR m-a mandatat pe mine, am fost votat de către delegații de Congres să reprezint acest partid și vom vedea care va fi rezultatul și în urma discuțiilor în Alianță pentru poziția de candidat la Președinția României. E un rezultat care cumva confirmă eforturile de doi ani de când conduc acest partid de a ne dezvolta, de a crește, ceea ce România are atât de multă nevoie, un partid nou, un partid proaspăt care să aducă societatea activă și modernă în spectrul politic pentru a putea să mergem mai departe spre Europa”, a afirmat Dan Barna,la Congresul USR.

Dreapta Liberală vrea să se apropie de Pro România si PMP

Liderul partidului Dreapta Liberală, Viorel Cataramă, vrea o alianță cu Pro România și PMP, pentru a susține un candidat unic la prezidențiale. Cataramă a transmis scrisori celor doi președinți de partid și așteaptă un răspuns.

”Conducerea Dreptei Liberale a hotărât să propună partidelor Pro România și PMP ca împreună cu DL să formeze o alianță PRO Capitalism, care să susțină un candidat comun la Președinția României.

În acest sens, am trimis scrisori către cei doi președinți, dnii Victor Ponta și Eugen Tomac.

Avem ferma convingere că această alianță are o șansă uriașă să trimită socialismul în istorie.

Viorel Cataramă

Un nou mandat pentru Iohannis?

Iohannis a spus că vrea să rămână președinte al României și va candida pentru al doilea mandat.

”Domnul deputat Ovidiu Gant in laudatio pentru care i-am mulțumit a menționat că sunt persoane importante în țară și în Europa care m-ar vedea într-o poziție de conducere într-o instituție europeană și vreau să spun aici, acum, public. eu sunt Președintele României și vreau să rămân Președintele României și nu al Consiliului European pentru că mai sunt, dragii mei, multe de făcut și sunt dispus să rămân implicat.”, a spus Iohannis.

Președinte DL”, scrie Viorel Cataramă.

Ce rol va avea Rareş Bogdan la alegerile prezidenţiale?

„Voi susține total. Îl voi susține pe Klaus Iohannis pentru obținerea celui de-al doilea mandat. Nici nu se pune problema, Klaus Iohannis va fi președintele României. Eu am fost realizator de emisiuni și l-am susținut pe față pe președintele Klaus Iohannis și voi fi alături de domnia sa zi de zi în campanie. Trei luni de zile, atâta timp cât va dura precampania și campania îl voi susține, mă voi bate în platourile de televiziune”, a spus Rareș Bogdan.

Clujeanca care candidează la prezidentiale

Fostul consilier de stat Ramona Ioana Bruynseels şi-a lansat candidatura la Preşedinţie, din partea Partidului Puterii Umaniste, fiind prima persoană care intră oficial în cursa pentru prezidenţiale. Bruynseels, care este prima femeie candidat la Preşedinţie, a vorbit în discursul său despre greutăţile din copilărie, când mama sa a crescut-o singură, dar şi despre faptul că „şi-a schimbat destinul”. „Refuz să accept că eu reprezint doar o excepţie în România şi vreau să facem din România o ţară în care oamenii îşi împlinesc visurile, o ţară a poveştilor de succes”, a spus ea.