ANCOM a organizat miercuri la Cluj-Napoca o conferință dedicată tehnologiei 5G și schimbărilor pe care implementarea acesteia le va genera în societatea românească. Din declarațiile celor prezenți, primarul Emil Boc, prorectorul Universității Tehnice Cluj Sergiu Nedevschi, sociologul Vasile Dîncu, directorul executiv al DSP Cluj Mihai Moisescu-Goia, președintele ANCOM Sorin Mihai Grindeanu și directorul executiv Monitorizare și Control Cristian Popa, se pare că autoritățiile române nu sunt deloc pregătite pentru dezastrele pe care această tehnologie le-ar putea creea.

Teste extrem de periculoase efectuate în Florești

Implementarea globală a tehnologiei wireless de generația a 5-a (5G) este în plină desfășurare, în ciuda opoziției din ce în ce mai vocale din partea oamenilor de știință și a profesioniștilor din domeniul medical, care încearcă cu disperare să ne avertizeze asupra pericolelor folosirii pe scară largă a 5G.

a trecut deja la teste 5G în România, Vodafone la București și Orange la Florești (Cluj), fără ca populația să fie informată despre efectele adverse asupra sănătății sau bunăstării consumatorilor de servicii de telefonie mobila si internet wireless. Asociaţia Pro Consumatori spune că în domeniul radiaţiilor reţelelor 5G a identificat peste 140 de articole tehnice şi ştiinţifice publicate numai in 2018 pe plan internaţional, care evidenţiază impactul negativ asupra sănătăţii şi mai ales efectele insuficient controlate ale acestor câmpuri electromagnetice pulsate.

Specialiștii au fost întrebați în cadrul conferinței cum explică faptul că după acest experiment susținut în Florești toți copacii din jur s-au uscat. Invitații nu au negat acest fapt dar au menționat faptul că nu există dovezi clare că acest fenomen a fost produs de radiațiile 5G deși acest lucru s-a întâmplat fix în perioada testării.

Autoritățile nu iau în calcul riscurile

Există dovezi clare de creștere a riscului de cancer din cauza expunerii la frecvențe la nivel scăzut. De asemenea, Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că radiațiile wireless în general pot fi „posibil cancerigene pentru oameni”. Un lucru susținut și de Instututele Naționale de Sănătate printr-un alt studiu.

Alte studii sugerează că, expunerile tipice la radiații de tipul celor emise de 5G pot provoca întreruperea dezvoltării normale a creierului la făt și la dizabilități de învățare, anomalii ale inimii și electro-hipersensibilitate.

Și site-ul APC România lansează avertismente apocaliptice: ”Tehnologia 5G: profituri imense pentru industrie, cancere si boli cardiovasculare pentru cetateni!

Site-ul StiintaMister.ro citează ”un angajat ONU” pe care nu îl nominalizează și care ar fi susținut că ”tehnologia 5G înseamnă război împotriva umanității”. În rest, publicația preia presupuse informații ale armatei americane, fără a le indica după regulile clasice ale citării.

Sputnik citează un studiu al Asociaţiei Pro Consumatori (APC România), dar își asumă integral concluziile presupusului studiu și nu apelează la specialiști în domeniu pentru a verifica acuzațiile extrem de grave.

Cât despre APC România, asociația își fundamentează supozițiile pe ”140 de articole stiintifice publicate numai in 2018 pe plan international” care ar ”evidenția impactul negativ asupra sanatatii si, mai ales efectele insuficient controlate ale acestor campuri electromagnetice pulsate!”, fără ca aceste articole să fie citate sau indicate cu link. Dimpotrivă, site-ul asociației citează alte articole de presă.

În plus, în articol e citat Institutul Naţional pentru Cancer din SUA, care arată că „un număr limitat de studii au evidenţiat o asociere statistică între folosirea telefoniei mobile și riscul de cancer cerebral…, dar cele mai multe studii nu au găsit nicio legătură”. Concluziile instituției americane nu sunt însă suficiente pentru APC, care continuă, fără a aduce nici o probă: ”In domeniul radiatiilor retelelor 5G am identificat peste 140 de articole tehnice si stiintifice publicate numai in 2018 pe plan international, care evidentiaza impactul negativ asupra sanatatii si mai ales efectele insuficient controlate ale acestor campuri electromagnetice pulsate. Totusi, dovezile clinice acumulate despre oameni bolnavi, sensibili şi afectaţi de electrosmog, dovezi experimentale legate de distrugerea ADN, a celulelor şi organelor într-o largă varietate de plante şi animale, precum şi dovada epidemiologică a faptului că majoritatea afecţiunilor civilizaţiei moderne: cancer, boli de inimă şi diabet sunt, în mare parte, cauzate de poluarea electromagnetică. Toate acestea constituie subiectul unei baze de articole de literatură stiintifica cu mai mult de 10000 studii de specialitate. Nicio persoană, animal, pasăre sau insectă de pe planetă nu va avea capacitatea de a evita expunerea, 24 ore pe zi, 365 zile pe an, la nivele de radiaţie din domeniul microundelor, care sunt de zeci până la sute de ori mai mari decât ceea ce există în acest moment”.

Nici un specialist dintre cei prezenți miercuri nu a dorit să intre în detalii serioase cu privire la riscuri care vizează sănătatea și mediul înconjurător, prezentând în mare parte beneficiile, indicând spre o viață ideală cu ajutorul tehnologiei.

Specialiștii prezenți la Cluj au fost întrebați în nenumărate rânduri care vor fi riscurile de sănătate iar aceștia au încercat să sară peste întrebare informând cum ne putem proteja de radiațiile existente. Mai mult de atât, au confimat faptul că nu există studii care să dovedească cât ar putea fi de dăunătoare această tehnologie pentru om și pentru mediul înconjurător. Astfel din cele spuse se pare că riscurile le vom afla abia după implementarea acesteia, românii devenind un experiment.

Președintele ANCOM Sorin Mihai Grindeanu, întrebat despre modul în care oamenii se pot proteja de aceste radiații care ar putea fi extrem de dăunătoare a afirmat că dacă o persoană nu deține un telefon 5G radiațiile îl ocolesc, de aici rezultă că autoritățile sunt complet neinformate în privința acestor radiații care ar putea fi extrem de dăunătoare populației.