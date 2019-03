Adevarul este ca traim pe repede inainte. Zilnic, trebuie sa te imparti intre zeci de treburi de la job, iesiri cu prietenii, adunari de familie, sot sau sotie , iar deseori simti ca timpul nu-ti mai ajunge. Daca locuiesti intr-un oras mare cu un trafic aglomerat, sigur iti este pusa rabdarea la incercare in fiecare zi pe la semafoare sau prin mijloacele de transport in comun si pierzi ore bune pana ajungi la destinatie. Fa-ti un update, aliniaza-te la viitor si alege sa fii eficient. Pentru ca viitorul este electric! Din acest motiv, ar trebui sa citesti mai multe despre mijloacele de transport electrice si sa achizitionezi o bicicleta sau un scuter pentru a-ti face viata mai usoara. Au foarte multe avantaje si iti pot fi de mare ajutor in viata de zi cu zi.



Chiar daca pana acum ai circulat doar cu masina, metroul sau autobuzul, nu merita sa fii reticient! Un astfel de dispozitiv iti va oferi o alta perspectiva si chiar daca nu iti dai seama, s-ar putea sa iti placa. Daca nu esti chiar convins, incearca sa imprumuti o bicicleta sau un scuter de la un amic.



Iata cateva avantaje ale acestor mijloace de transport :

SCUTERELE ELECTRICE

Sunt prietenoase cu mediul inconjurator. Vei ajuta la pastrarea unui aer curat si nici nu iti vor „barai” urechile, pentru ca sunt foarte silentioase.

Sunt economice . Gandeste-te ca bateria pe care o o incarci in fiecare seara, la o priza obisnuita iti va aduce lunar un cost de aprozimativ 15 lei la factura electrica. Cam atat te va costa transportul.

Vei fi mai rapid si vei castiga timp. Macar acest lucru poti sa il schimbi daca alegi sa utilizezi un scuter electric sau o bicicleta electrica. Te vei strecura in trafic foarte usor, vei invata sa te „misti" printre masini si astfel vei ajunge la serviciu intr-un timp mai scurt decat daca ai merge cu autobuzul ori cu masina personala.

Au o autonomie destul de buna – unele de 50 de km. Acest lucru iti va fi de folos daca faci naveta dintr-o comuna spre cel mai apropiat oras, ori daca stai intr-un oras aglomerat si nu vrei sa pierzi mult timp in trafic.

Vei gasi rapid un loc de parcare

Exista modele care ajung la 50-60 de km pe ora. Trebuie, insa, inmatriculate si ai nevoie de permis. Legea din Romania prevede acest lucru pentru orice moped care depaseste 25 de km/h.

Sunt moderne si dotate cu tehnologii avansate. Unele se pot conecta la smartphone sau la diverse aplicatii de pe telefon pentru a indica informatii despre distanta parcursa si consum.

Intretinerea este ieftina deoarece au foarte putine piese.

Un scuter electric poate fi depozitat usor. Chiar si pe balcon!

Este important sa alegi in functie de stilul tau . Gasesti biciclete electrice de la DbSolar potrivite pentru oras, CityBike dar si Mountain Bike, daca esti un spirit mai aventurier caruia ii place sa cutreiere prin natura. Ambele sunt disponibile in variante care se pliaza, asadar, vei mai scapa de o grija. Dezavantajul principal al bicicletelor si scuterelor electrice este pretul. Destul de mare, insa poate fi amortizat in timp. Lucrurile incep sa se miste in acest sens, iar in cativa ani este posibil sa se remedieze acest aspect.

Daca esti spirit liber, plin de viata si mare iubitor de adrenalina, te poti orienta si catre un ATV. Te vei putea plimba pe drumuri de munte dificile si vei avea parte de senzatii tari sau de plimbari placute. Da un click aici si vezi ce oferte gasesti.

BICICLETELE ELECTRICE

La fel ca si scuterul electric, o bicicleta electrica iti poate aduce multe satisfactii. Te mentine sanatos, deoarece te invita la miscare. Poti merge la job cu ea, in parc sau oriunde iti doresti. Partea buna este ca nu vei mai depune atat de mult efort pentru a pedala, deoarce motorul electric va prelua aceasta sarcina. Nu va transpira pentru tine, dar va pedala in locul tau! Vei fi fresh si rapid. De asemenea, daca faci o astfel de achizitie vei plati mai putin pentru transport.

Indiferent de alegere, cel mai important este sa te simti confortabil, relaxat si impacat cu ceea ce ai achizitionat. Scuterele si bicicletele electrice sunt o modalitate excelenta de a-ti schimba stilul de viata in unul mai sanatos si de a economisi timp in fiecare zi din viata ta.