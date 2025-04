Șefii din structurile MApN, în frunte cu Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, încasează salarii generoase şi au adunat averi impresionante. Graţie poziţiilor din structurile MApN, aceștia au reușit să acumuleze bunuri și resurse financiare considerabile. De la terenuri și imobile, până la economii substanțiale.

Angel Tîlvăr – Ministrul Apărarii

Ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr, se remarcă faptul că nu deține case sau terenuri, în schimb are o colecţie de maşini. Acesta este proprietarul unui autoturism Hyundai Santa Fe din 2015, al unui Ford Fusion din 2007, al unei șalupe Laguna din 2009 și al unui autoturism Hyundai Tucson din 2020.

Angel Tîlvăr deține 3 conturi bancare, având 1.016,31 RON în contul său de la BT VISA GOLD, 70.231 RON în contul BT VISA ELECTRON și 47.376,22 EUR în contul BT, echivalentul a aproximativ 234.000 RON. În total, Angel Tîlvăr are 118.623,53 RON în conturile sale.

Soţia sa, Anca Tîlvăr, pe de altă parte, are 9 conturi bancare, dintre care 8 sunt în lei și unul în euro. În contul său de la ING BANK, are 1.152 RON, în contul de la BT are 2.231 RON, în contul de la UNICREDIT are 2.120 RON, în contul BT DESC CARD are 1.135 RON, în contul ING BANK DESC CARD are 16.000 RON și în alt cont ING BANK DESC CARD are 17.000 RON. De asemenea, în contul său ING BANK în EUR, are 5 EUR, echivalentul a aproximativ 24,75 RON. În total, Anca Tîlvăr are 39.662,75 RON în conturile sale. Împreună, Angel și Anca Tîlvăr au un total de 12 conturi bancare. Angel Tîlvăr, în calitate de Ministru al Apărării Naționale, a înregistrat venituri anuale de 153.312 RON. Soția sa, Anca Tîlvăr, a obținut venituri din două surse: 84.321 RON de la Consiliul Concurenței, unde ocupă funcția de inspector, și 17.149 RON de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Focșani, unde este profesor.

General Gheorghiţă Vlad – Şeful Statului Major al Apărării

Gheorghita Vlad deține un teren intravilan în localitatea Comana, județul Giurgiu, cu o suprafață de 1.271 m2, dobândit în 2016 prin moștenire. De asemenea, acesta deține un apartament de 64 m2 în București, cumpărat în anul 1991. În ceea ce privește bunurile imobile, Gheorghita Vlad mai deține o casă de locuit în Comana, județul Giurgiu, cu o suprafață de 93 m2, dobândită în 2016 tot prin moștenire. Gheorghita Vlad deține două conturi bancare, unul la BRD, în care are 400.000 RON, și unul la Raiffeisen, în care are 330.000 RON.

Gheorghita Vlad, a obţinut de la Ministerului Apărării Naționale, are un salariu anual de 197.062 RON. În timp ce soția sa, Mihaela Vlad, a înregistrat un salariu anual de 110.436 RON.

Averile şefilor de la Divizia 4 Infanterie Gemina Cluj-Napoca

Şefii din cadrul Diviziei 4 Infanterie Gemina Cluj-Napoca, precum şi cei din alte structuri ale MApN, încasează salarii generoase. În plus, aceştia primesc şi diverse beneficii suplimentare, cum ar fi norma de hrană şi echipament, care contribuie la valoarea totală a veniturilor lor.

General-maior Bogdan CERNAT – Comandantul Diviziei 4 Infanterie

Generalul maior Bogdan Cernat deține două terenuri. Primul este un teren agricol de 33.550 m2 în localitatea Reviga, județul Ialomița, dobândit în 2007. Al doilea teren este intravilan, situat în București, cu o suprafață de 21,17 m2, dobândit în 2013. De asemenea, acesta deține un apartament de 21,17 m2 în București, dobândit în 2013. Acesta conduce un Mazda CX5 din anul 2021.

Generalul maior Bogdan Cernat deține mai multe active financiare, printre care trei depozite bancare în euro: 10.057 EUR la Banca Comercială Română din 2022 și 10.114 EUR la aceeași bancă din 2023. De asemenea, are un depozit bancar în RON de 30.000 RON la Banca Comercială Română din 2022. În ceea ce privește fondurile de investiții și pensiile private, Cernat mai deține 28.217 RON la Banca Comercială Română din 2010, 43.000 RON la ING GenT pentru Pensie din 2010, 32.000 RON la Metropolitan Life Insurance din 2003, 7.537 RON la NN Optim din 2013, 6.653 RON la NN Activ din 2013 și 19.000 RON la Banca Comercială Română din 2020.

Generalul maior Bogdan Cernat a obținut venituri anuale de 175.448 RON. Soția sa, Nicoleta Luminița Cernat, lucrează tot la Ministerul Apărării și câștigă un salariu anual de 54.000 RON. În plus, Bogdan Cernat a încasat 3.629 RON din arendă în localitatea Reviga, Ialomița. Din activitățile legate de Ministerul Apărării Naționale, el a obținut și alte venituri: 11.531 RON din norma de hrană, 3.967 RON din contravaloarea echipamentului și 10.557 RON din contravaloarea transportului forfetar. De asemenea, Nicoleta Luminița Cernat a beneficiat de 9.000 RON din norma de hrană.

General de brigadă dr. Nicolae TONU – Locțiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie

Generalul de brigadă dr. Nicolae Tonu și soția sa, Ramona Laura Tonu, dețin un teren intravilan în Cluj-Napoca, cu o suprafață de 378 m², dobândit în anul 2019. De asemenea, în 2021, au dobândit o casă de locuit cu o suprafață de 135 m2.

Generalul de brigadă dr. Nicolae Tonu a are un depozit bancar la CEC Bank în valoare de 253.250 RON, deschis în 2021. iar în 2022 a deschis un alt depozit în valoare de 93.737 RON.

Tonu a încasat un venit anual de 162491 RON, în timp ce soţia sa a încasat de la MApN o pensie de 28138 RON.

Colonel Claudiu-Ionuț ROTARU – Şeful de stat major al Diviziei 4 Infanterie

Colonelul Claudiu-Ionuț Rotaru deține un teren intravilan în Cluj-Napoca, cu o suprafață de 355 m2, dobândit în 2016. De asemenea, deține o casă de locuit în Cluj-Napoca, cu o suprafață de 147 m2, dobândită în 2018. Acesta a achiziționat un autoturism BMW 1 în 2013 și un alt autoturism BMW 1 în 2023.

Conform declarației de avere, Colonelul Claudiu-Ionuț Rotaru nu deține niciun cont bancar. Acesta a obţinut un venit anual de 148.792 RON, în timp ce soția sa, Rotaru Ioana Rodica, încasează un salariu și alte beneficii, cum ar fi norma de hrană, norma de echipament, servicii turistice și decont de transport, totalizând 87.403 RON. În plus, Rotaru Claudiu Ionuț mai înregistrează venituri din contravaloarea normei de hrană (9.808 RON), contravaloarea echipamentului (3.618 RON) și contravaloarea VTO (6.900 RON).

