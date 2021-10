Procurorii clujeni încasează lunar sume exorbitante la care unii români pot doar să viseze. Remuneraţiile acestora sunt direct proporţionale cu experienţa pe care o au în domeniu, dar şi debutanţii din profesie o duc destul de bine din banii pe care îi încasează din salarii. Cu toate acestea, procurorii clujeni se plasează la două extreme diferite, fie au o avere considerabilă, conturi bancare babane și autoturisme de lux, fie sunt îngropații în datorii și nu dețin bunuri materiale.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj a uitat să-și actualizeze declarația de avere

Ana Maria Edu este procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Ultima sa declarație de avere publicată pe Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) datează din anul 2020, când declara că deține 1/2 cotă parte dintr-un teren intravilan de 150 de metri pătrați, în comuna Florești, județul Cluj, pe care l-a cumpărat în anul 2007, 1/2 cotă parte dintr-un teren intravilan cu o suprafață de 4880 de metri pătrați în comuna Mărtinești, județul Cluj, un apartament în comuna Florești cu o suprafață de 112 metri pătrați cumpărat în 2007 și un apartament în Cluj-Napoca cu o suprafață de 82 de metri pătrați, cumpărat în 2019. Ana Maria Edu deține două autoturisme: un Citroen C5 fabricat în anul 2010 și un Fiat 500 din anul 2019, ambele dobândite prin cumpărare. Ca și activitate financiară, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj a declarat că are un cont de economii cu 16.065 de lei și un cont curent cu 7813 de lei, ambele deschise în anul 2013 la ING. Ana Maria Edu are și două datorii: un credit în valoare de 70.000 de euro contractat în anul 2007 la Alpha Bank pe care va trebui să îl achite până în anul 2027 și un credit de 93.750 de euro, contractat în anul 2019, scadent în 2023. Funcția de procuror general la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj îi aduce Anei Maria Edu suma de 216.304 de lei pe an, mai exact 18.025 de lei în fiecare lună. Soțul acesteia, Marian Eugen Edu, încasează anual 181.871 de lei din activitatea sa la S.C Acorn IT SRL.

Anemaria Cireap a părăsit DNA Cluj pentru Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj

Anemaria Cireap este procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. Nici declarația sa de avere nu a fost actualizată din anul 2020, iar veniturile salariale anuale încasate din cadrul instituției nu pot fi consultate deoarece la momentul completării declarației de avere Anemaria Cireap era procuror al Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj. La începutul anului 2021, atât Anemaria Cireap, cât și soțul ei Isaia Daniel Ciumărnean au părăsit Serviciul Teritorial Cluj al Direcției Naționale Anticorupție pentru alte parchete. Consiliul Superior al Magistraturii a decis delegarea Anemariei Cireap la șefia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj până la organizarea unui concurs pentru definitivarea vreunui magistrat pe acest post, iar soțul său, procurorul Isaia Daniel Ciumărnean s-a mutat la Parchetul General al României. În declarația de avere completată în iunie 2020 se arată că procurorul general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj deține un apartament în Cluj-Napoca de 64 metri pătrați cumpărat în anul 2007, 1/2 cotă parte dintr-un apartament în Cluj-Napoca de 43,14 metri pătrați, cumpărat în anul 2000 și 1/2 cotă parte dintr-un apartament în Cluj-Napoca cu o suprafață de 51,53 metri pătrați dobândite prin moștenire în anul 2019. Acesta deține două autoturisme: un Volkswagen Tiguan fabricat în 2015 și un Volkswagen Bora fabricat în anul 2003. La capitolul active financiare Anemaria Cireap are 10 conturi și depozite bancare care însumate ajung la peste 24 de mii de euro, dar are și datorii: în anul 2007 a contractat un credit de nevoi personale cu garanție imobiliară la ING Bank în valoare de 45.000 de euro pe care va trebui să îl achite până în 2031.

Venituri consistente din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj

Oana Camelia Teoc deține funcția de procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, iar în declarația sa de avere se arată că deține, alături de soțul său Flavius Teoc, un apartament în Cluj-Napoca cu o suprafață de 74,62 de metri pătrați dobândit prin cumpărare în anul 2004 și 3/16 cotă parte dintr-un apartament în Cluj-Napoca de 49,38 de metri pătrați, dobândit prin moștenire în anul 1995. Oana Camelia Teoc conduce un autoturism Audi Q3 fabricat în anul 2019, dobândit prin cumpărare. Are deschise mai multe conturi și depozite bancare cu o valoare totală de peste 9700 de euro şi 114.600 de lei. Funcția de procuror general adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj îi aducea anual 205.183 de lei, la care se adaugă veniturile încasate de soțul său, Flavius Teoc, din cadrul SC Transnordic SRL Cluj-Napoca în valoare de 40.893 de lei.

Procuror șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj încasează aproape 20.000 de lei pe lună

Sebastian Dobrescu este procuror șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, iar în declarația sa de avere se arată că deține 1/4 cotă parte dintr-un teren intravilan în Cluj-Napoca cu o suprafață de 350 de metri pătrați, cumpărat în anul 2012 printr-un credit bancar; un apartament cu o suprafață de 139 de metri pătrați în Cluj-Napoca, cumpărat printr-un credit bancar în anul 2012 și un autoturism marca Audi fabricat în 2017 dobândit prin cumpărare tot printr-un credit bancar. Sebastian Dobrescu are deschise mai multe conturi și depozite bancare în valoare 10.000 de euro și aproximativ 40.000 de lei. Are o datorie în valoare de 20.000 de euro contractată în anul 2017 la Porsche Bank pe care va trebui să o achite până în anul 2022. Procurorul șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj încasează anual 205.425 de lei, la care se adaugă veniturile anuale încasate de soția sa, Simona Dobrescu, din funcția de profesor director la Liceul Mihai Eminescu în valoare de 72 835 de lei.

Datoriile l-au ocolit pe Adrian Florin Domnariu

Adrian Florin Domnariu este procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj. În declarația de avere din anul 2020 se arată că deține 1/4 cotă parte dintr-un teren intravilan în satul Cuzdrioara, județul Cluj, cu o suprafață de 1680 de metri pătrați, dobândit prin moștenire în anul 2018 și 1/4 cotă parte dintre un teren extravilan cu o suprafață de 1 ha 1512 metri pătrați în satul Cuzdrioara, județul Cluj, moștenit tot în anul 2018. Alături de soția sa, Maria Domnariu, deține un apartament de 80,46 de metri pătrați în Cluj-Napoca, cumpărat în 2014 și un apartament de 29,5 metri pătrați, tot în Cluj-Napoca, dobândit prin cumpărare în anul 2007. Acesta are două autoturisme: un Peugeot din anul 2018 și un Ford Fiesta fabricat în anul 2012, ambele dobândite prin cumpărare. La categoria active financiare a declarat un depozit bancar deschis în anul 2019 în valoare de 135.000 de lei și un cont curent în valoare de 50.000 de lei. Nu figurează cu datorii, iar venitul anual încasat din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj se ridică la 177.894 de lei la care se adaugă 4449 de lei – venituri nete aferente anilor anteriori și încasate în anul 2019; 11875 de lei – venituri din ședințe daune-interese moratorii achitate sub formă de dobânzi legale. Soția acestuia, Maria Domnariu, este angajat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj de unde încasează anual 81.458 de lei.

Fără case, terenuri sau maşini, dar cu aproape 200.000 de euro în conturi

Corina Adela Lazea deține funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, însă în declarația sa de avere, completată în ianuarie 2021, bate vântul. Nu deține terenuri, case sau mașini, dar se poate lăuda cu conturi și depozite bancare consistente care se ridică la suma de 838.138 de lei. Corina Adela Lazea încasează anual suma de 193.632 de lei din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, mai exact, 16.136 de lei pe lună.

Constantin Florin Toloargă încasează lunar 15.658 de lei pe lună

Constantin Florin Toloargă este procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj. În declarația sa de avere se arată că deține două autoturisme marca Citroen: unul din 2006, celălalt din 2016, ambele dobândite prin cumpărare. Toloargă are un fond privat de pensii deschis în anul 2009 la Allianz-Țiriac Pensii Private SA, în valoare de 74.536 de lei, un cont curent deschis în anul 2012 la BRD în valoare de 8000 de lei și un cont curent deschis în anul 2017 la Banca Transilvania în valoare de 5000 de lei. Nu figurează cu datorii, iar funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj îi aduce lui Constantin Florin Toloargă un venit de 187.905 de lei anual, la care se adaugă veniturile anuale încasate de soția sa, Oana Maria Toloargă, în valoare de 50.904 de lei din calitatea sa de consilier în cadrul Serviciului de Probațiune Cluj

Chiria lui Valentin Panțuru este decontată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj

Valentin Panțuru este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Acesta deține un autoturism marca SKODA, fabricat în anul 2018, dobândit prin cumpărare. La categoria „active financiare” a declarat un fond privat de pensie la NN Pensii Private, deschis în anul 2004, în valoare de 66.853 de lei și un depozit bancar deschis în anul 2019 în valoare de 9000 de euro. Valentin Panțuru are un credit bancar contractat în anul 2018 la BRD în valoare de 30.000 de lei pe care va trebui să îl achite până în anul 2028. Funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj îi aduce lui Valentin Panțuru 168.097 de lei anual. Veniturile familiei Panțuru sunt suplimentate de Simona Panțuru, soția procurorului, care este polițist în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj de unde încasează anual 48.842 de lei. La „venituri din alte surse” Valentin Panțuru a declarat că încasează un decont pentru chirie în valoare de 23.483 de lei anual din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Fără casă sau terenuri, dar cu BMW

Pavel Fadei este prim-procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. În declarația de avere din anul 2020 se arată că deține un autoturism marca BMW fabricat în anul 2010, dobândit prin cumpărare. La capitolul „active financiare” a declarat un cont în valoare de 20.000 de lei deschis în anul 2019 la Banca Transilvania. Nu figurează cu datorii, iar din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj încasează anual 142.041 de lei la care se adaugă veniturile anuale încasate de soția sa, judecătoarea Iulia Fadei, din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca, în valoare de 9921 de lei plus indemnizația pentru creșterea copilului în valoare de 101.760 de lei.

Fără avere și plin de datorii

Mihai Borteș este procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Dacă în cazul altor procurori declarația de avere cuprinde numeroase bunuri cu valori impresionante și conturi babane în bănci, procurorul Mihai Borteș are numai 1/2 cotă parte dintr-un apartament cu o suprafață de 28 metri pătrați în Cluj Napoca, dobândit în anul 2019 prin cumpărare și datorii de sute de mii de lei. Din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj încasează anual 111.140 de lei, la care se adaugă 2400 de euro pe an din închirierea unui apartament.