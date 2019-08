Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea reacționează la cele două cazuri ce au ținut capul de afiș al mass-media, respectiv cazul adopției Sorina și cazul dispariției Alexandrei. Avocatul le propune politicienilor să ia măsuri pe care le și enumeră mai jos.

”Cele doua cazuri care au afectat emotional la nivelul cel mai profund societatea noastra si care au tinut capul de afis al mass-media in ultima luna, cazul adoptiei micutei Sorina si cazul disparitiei Alexandrei, adolescenta despre care nu stim inca daca mai este sau nu in viata, pentru ca nu mai avem incredere in ce ne spun oficial autoritatile, au dezvaluit un adevarat bestiar de politisti, lucratori in serviciile secrete, functionari publici (fosti sau actuali) si chiar procurori care se afla in legaturi stranse de afaceri cu cei mai abjecti si mai cinici interlopi si care afiseaza fara jena niste averi care nu pot fi justificate in niciun fel. Toti tin cu dintii de functia sau demnitatea publica detinuta ori de relatiile cimentate cu cei care „conteaza” in anii de dinainte de falsa pensionare. In plus, senzatia pe care ti-o dau actiunile nepricepute ale acestor reprezentanti ai autoritatilor este ca oamenii pregatiti, cu vocatie si cu suflet, au plecat mancand pamantul din acele joburi, lasandu-le sa fie ocupate de impostori si de neindemanatici (ca sa nu folosesc cuvinte mai dure).

Cele ce se insira mai jos pot parea plate si insipide, data fiind tehnicitatea lor, dar ma adresez mai ales politicienilor care vor sa se (re)credibilizeze si acelor multe persoane de buna credinta care inca lucreaza in institutiile si autoritatile publice si care se simt in mod injust vizati de pata de abjectie pe care o afiseaza unele autoritati si de neincrederea populatiei in autoritati.

Daca vreti sa va scuturati de aceste acuzatii ale populatiei, luati aminte si luati masuri :

1. Exista o lege, aproape uitata de societatea noastra, dar inca in vigoare, care permite controlul, sechestrarea si confiscarea averilor nejustificate, masuri care pot fi urmate chiar si de destituirea celui prins ca se afla in aceasta situatie, de bogatas fara justificare legimita. Este vorba de Legea nr.115/1996 privind declararea si controlul averilor demnitarilor, magistratilor, persoanelor cu functii de conducere si control si a functionarilor publici. Legea stabileste o procedura destul de simpla de control, sechestrare si confiscare a averilor ilicite, dar mai ales instituie o serie de competente pentru cateva tipuri de entitati populate, la randul lor, cu functionari si magistrati, pe care ii platim, suplimentar fata de salariile lor normale, din banii nostri de taxe si impozite: agentia nationala de integritate, comisia de control a averilor (constituita pe langa fiecare dintre cele 15 curti de apel din tara, membri acestor comisii fiind judecatori si procurori), instanta specializata din cadrul curtilor de apel, procurorii anchetatori ai infractiunilor revelate de caracterul nejustificat ale averii.

Cum incepe procedura?

Orice persoana fizica sau juridica interesata, inclusiv un „oneghe” (ca sa ma exprim in romana insolita a dlui presedinte Johannis) poate sesiza ANI in legatura cu averea nejustificata a unei dintre persoanele mai sus indicate. Urmeaza un raport al ANI privind averea nejustificata, cu care se sesizeaza comisia de control a averilor, in componenta si cu competenta enuntate mai sus. In fata comisiei se deruleaza o cercetare similara cu ancheta penala, in care cel cercetat are dreptul sa dea lamuriri cu privire la justificarea si legitimitatea averii, dupa care comisia, daca retine ca justificat raportul ANI, trimite cazul completului specializat din cadrul Curtii de apel.

In cazul in care se releva unele infractiuni, se sesizeaza parchetul.

Pe toata perioada cercetarii in fata acestei comisii, precum si pe perioada procesului, averea persoanei vizate este pusa sub sechestru.

Interesant de observat este ca cercetarea averii nejustificate se continua chiar si fata de mostenitori.

Instanta va putea pronunta o hotarire de confiscare a averi nejustificate sau o hotarire de obligare la plata catre stat a contravalorii averii nejustificate (daca bunurile nu mai exista in materialitatea lor), precum si o hotarire de destituire din functie. Si instanta poate sesiza parchetul, daca se releva infractiuni savarsite cu ocazia dobandirii averii ilicite.

Este cazul sa spun ca aceasta procedura poate insemna ani de zile de asteptare a unei solutii, dar aceasta nu inseamna deloc ca indolenta manifestata pana acum de autoritati in punerea la treaba a acestei legi ar fi justificata. Trebuie spus ca, in 23 de ani de cand exista aceasa lege, o singura procedura s-a derulat is finalizat. Una singura.

Or, noi vedem ca (fosti) politisti, lucratori la serviciile secrete, directori de directii de ocrotire a copiilor, procurori (da, procurori) au averi cu mult mai mari decat veniturile pe care le incaseaza legal. Evident, sunt inclusi in aceasta oala si politicieni, dar ei sunt de mult suspecti de serviciu, nu? Plus ca nu i-a prea dovedit nimeni pana acum, cu mici exceptii.

Mai mult chiar, in ciuda interdictiilor si incompatibilitatilor legale, vedem ca sunt astfel de vajnici reprezentanti ai autoritatii publice care nu se sfiiesc sa faca afaceri pe fata, in te miri ce domeniu, de la horeca la expeditii de marfa. Ca sa nu mai vorbim de afacerile insidioase, facute prin interpusi. Sau cu interlopi. Ca sa va satisfaceti setea de exemple – afacerile din domeniul pazei si securitatii se fac numai de fosti sau actuali politisti si lucratori ai serviciilor secrete.

Cine vrea sa faca un pic de curatenie in acest bestiar trebuie sa inceapa un control sever la averilor. Legal, cu toti pasii prevazuti de lege, ca sa nu fie anulat totul in justitie. Nu e nevoie de toate directiile de combatere a coruptiei si infractionalitatii organizate din lume, nici de „oneghe” – uri militante si activiste, ci numai de agenti de control, procurori si judecatori normal pregatiti, care stau bine cu etica si emotionalitatea. Si nici nu e nevoie de o vanatoare de vrajitoare. Este suficient sa se dea 2-3 sute de exemple de control, sechestrare si confiscare a averilor ilicite. Dupa aceea, aceste exemple de disuasiune vor fi implantate in mentalul celor potential vizati – ei se vor abtine, cel putin o vreme, de la mizeriile pe care le practica acum.

2. Toti cei care se ocupa direct cu ordinea publica, protectia populatiei impotriva dezastrelor sau a situatiilor de urgenta, lucratorii din servicii si din combaterea criminalitatii organizate, ba chiar procurorii, trebuie sa fie cat se poate de sever verificati din punct de vedere al pregatirii profesionale si al probitatii morale, eventual cu proceduri internationale si examinatori externi, pentru a evita trucarea concluziilor. Iar cei care nu corespund, sa fie dati afara, fara posibilitatea de a mai reveni in alte functii publice sau de raspundere si, mai ales, fara dreptul la pensii speciale.

3. Apropo de pensii speciale – aberatia pensionarii la 45 de ani si, mai ales, gluma proasta a cumului pensiei cu salariul sau cu alte venituri asimilate salariului trebuie de urgenta stopate. Sunt niste insulte la adresa eforturilor noastre de a plati la timp, far cracnire, taxe, impozite si contributii la bugetele publice.

4. Trebuie ca afacerile directe sau indirecte ale serviciilor secrete sa fie interzise, iar lucratorii lor, care au impanzit societatea noastra la toate nivelurile, de zici ca suntem cea mai amenintata tara de pe glob, trebuie retrasi in cazarme, de unde sa se ocupe, la propriu, de siguranta nationala, si nu de siguranta buzunarului propriu sau a profitabilitatii de cazino a multinationalilor care au covarsit economia Romaniei.

5. Pentru calmarea frustratilor si a deviatilor sexuali, daca nu exista suficienta bromura, tamaie sau locuri in confesionalele din lacasurile de cult, sa se dea liber caselor de toleranta. Iar celor care vor sa isi prajeasca mintea cu „iarba”, sa li se permita sa isi cumpere produsul-minune de la farmacie, asa cum se intampla in California. In acest fel, poate mai scapam de interlopi si de „spatele” lor din interiorul autoritatilor publice.

Si acum, start la comentarii furioase!

PS Celor care urmaresc frecvent aceasta pagina de fb, le atrag atentia ca si „Manole” Isarescu poate fi verificat sub raportul justificarii si legitimitatii averii. Eu, unul, as verifica premiul de plecare la pensie pe care si l-a dat singur in 2014 (stiti, desigur, ca nu a plecat la nicio pensie, doar a incasat venitul omonim), bonusurile pe care si le aproba singur din pozitia de presedinte al CA al BNR si, printre altele, veniturile de la Mar SRL (producatoarea minunatei posirci de Dragasani) si activele dobandite cu bani europeni”, scrie pe Facebook, avocatul Gheorghe Piperea.