De prin avocatura – „digitalizarea” „inregimentata”: S-a blocat proiectul de lege cu „digitalizarea avocaturii”. Asteptam sa se si retraga in mod real din parlament. Cica luni are sedinta Biroul Permanet al Senatului Romaniei, miercurea este sedinta de vot a plenului.

Asteptam ziua de miercuri ca sa vedem daca intr-adevar se retrage din procedura parlamentara sau a fost numai un „balet” prin care au incercat sa „faulteze” avocatii. Daca va fi asa, va fi jale mare.

Cu toate astea, in interiorul profesiei, „mai marii” insista pe continuarea implementarii unei strategii de digitalizare adoptata in mod nelegal.

Avocatii nu vor nicio digitalizare. Electronic comunica si acum cu instantele, institutiile publice si clientii si nu vor nicio norma pe digitalizare, dar se insista. Sunt prea putine voci care sustin „digitalizarea” si au inceput destule suspiciuni conform carora zbaterea pe digitalizare este generata de accesul unora la „borcanul cu miere” = banii din PNRR, printre initiatorii si sustinatorii proiectului „digitalizarea avocaturii” fiind si avocati care au afaceri in domeniul IT si platforme.

Zbaterea ca SRI si STS sa fie si in avocatura este tot in desfasurare.

Simplul fapt ca in proiectul de lege se mentiona pe fata SRI si STS si s-a depus cerere de retragere a lui din procedura de legiferare, nu inseamna ca avocatura cu tot ce inseamna ea a ramas in afara sferei de influenta a SRI, STS, ADR etc.

In strategia de vor sa o implementeze la nivelul avocaturii se folosesc aceiasi termeni din legile in vigoare, public ni se spune de „mai marii” din profesie ca si avocatii cu activitatea lor sa fie tot in cloudul guvernamental. In plus, ni se baga si pe gat un regulament UE care nu are aplicabilitate la nivel national, ci numai transfrontalier.

Legile care s-au dat pe digitalizare nu sunt obligatorii pentru avocati si nici pentru privati. Ele reglementeaza numai domeniul „public”. Cu toate astea, vor ca avocatii sa opteze sa le fie aplicabile si lor.

In plus, cu toate ca de la 01 iulie 2023 dispare „dosarul cu sina”, ceea ce inseamna ca „interoperabilitatea” bazelor de date ale celor din domeniul „public” (inclusiv notari si executori judecatoresti) e deja facuta, precum si punerea in cloudul guvernamental a multor date (ca a zis Burduja ca o sa aiba grija statul de datele noastre), noi toti suntem in pericol ca si cetateni.

Tot ce inseamna interoperabilitate baze de date, platforme si cloud guvernamental inseamna SRI si STS plus ADR si Guvern (care potrivit legilor in vigoare pot sa faca ce vor prin acte normative administrative – cum a fost cu HG urile Guvernului in pandemie).

Ne-a asigurat Burduja „pe gura” ca nimeni nu va avea acces la date, in mod nelegal, nici macar SRI, invocand o „jurnalizare” a accesului.

Dar ce sa vezi?

In lege jurnalizarea accesului este numai mentionata. Nu exista nicio norma care sa prevada un control efectiv al modului in care au fost accesate bazele de date si nici sanctiuni. In lege se prevede numai ca trebuie intocmite niste rapoarte de activitate care se comumica comisiilor pentru comunicatii si tehnologie ale Parlamentului. Asta e tot.

Asa ca orice functionar public si orice securist isi poate baga nasul in toate datele noastre si poate sa faca ce vrea cu ele pentru ca nu exista prevazuta in lege nicio procedura de control efectiv si nici sanctiuni.

Revenind la avocati: e lupta mare in interior. O sa va tin la curent daca va fi castigata de avocati sau de servicii si ai lor acoperiti. Nu de alta, dar avocat = drept la aparare. Sa stiti daca mai exista si daca va mai este garantat, informează Flux24.ro.

Citește și: Planul de „Lovitură de stat în Moldova” a eșuat. Populația continuă să sufere din cauza sărăciei și a instabilității politice