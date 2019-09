Avocatul Ciprian Păun a scris pe Facebook un text despre ideea ministrului de finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, de a transforma ANAF ”în anexă a parchetului care va sesiza organele de urmărire penală la fiecare control cu prejudiciu mai mare de 0,00001 lei”.

Redăm integral textul:

”Festivalul național de isterie legală sau denumit popular „Concursul de manelism juridic” continuă! Astăzi, în rolul principal joacă ministrul de finanțe EOT. Deși l-am apreciat pentru dezinvoltura sa și pentru ideile bune de reformare ale ANAF și MFP, nu pot să nu sancționez derapajul electoral al domnului EOT. Ministrul, șterpelind probabil o fițuică de la Direcția Antifraudă , rămasă după decizia CCR din ianuarie fără obiectul muncii , a aruncat pe piață ideea unei legi a evaziunii fiscale care ar putea fi sumarizată în forma „Angajați-vă la stat sau starea de libertate va fi doar o iluzie revocabilă după cum vrem noi”. Astfel, conform ministrului EOT , ANAF se va transforma în anexa a parchetului care va sesiza organele de urmărire penală la fiecare control cu prejudiciu mai mare de 0,00001 lei. Din nevoia de a-i crea domnului Dragnea un mediu propice , domnul ministru EOT ne trimite pe toți la galere! Cel puțin argumentativ …..! Trec peste faptul că după această inițiativă dreptul fiscal va deveni dreptul suspendat…., care așteaptă după soluțiile din penal. De fapt, Festivalul de penibilități al lunii a început cu propunerea noii Președinte a Comisiei Europene a listei comisarilor europeni. Presedinta Comisiei numeste persoane controversate in functii de decizie tocmai din zona RENEW/ALDE unde domnul Ciolos detine pozitia de lider de grup. De fapt , liderii europeni respecta decizia CJUE din cauza C-202/18 in care instanta europeana teoretizeaza faptul ca prezumtia de nevinovatie este sacra si se aplică și înalților funcționari publici acuzați de corupție. USR+ a declarat că nu va vota lista Comisiei! Dacă această promisiune va fi ținută , USR+ va fi exclus din grupul RENEW condus de ….domnul Ciolos. Mâine doamna Kovesi va deveni oficial favorită pentru un post pentru care nu mai candidează nimeni. Va face echipă cu comisarul belgian pe justiție acuzat de corupție și spălare de bani! Acesta va putea urla în tihnă și în pace “ DNA să vină să mă ia”! Domnul belgian e coleg de grup politic cu cei de la USR+! Cei de la PNL , bucuroși de lipsa de competiție au dat-o pe latino , dredonând doar melodii PPE ( acronim PEPE).

Lupta anticoruptie domina! Un urmărit penal , condamnat în SUA primește medalia de cel mai mare activist ecologist din cartierul Intre Lacuri! Babele din cartierul Detunata susțin examenul de maturitate la

Drept penal urmărindu-l Pe prezidențiabilul Cumpănașu plângând la TV! De ce? Pentru că e simplu! De fapt noi suferim de prostie și nu de hoție! Totalul prejudiciilor în dosarele instrumentate de DNA este de circa 3 miliarde de EUR. PIB-ul României este de circa 200 miliarde de EUR doar într-un an! Anual pierdem circa 20 de miliarde din diferențe de curs. decizii strategice proaste și din împrumuturi aiurea cu dobânzi mari ! Adică de circa 6 ori mai mult decât totalul prejudiciiilor DNA !!!!!! Ion Tiriac spunea că în locul unui prost preferă un hoț! Calculați cât ne-a costat prostia în circa 30 de ani de democrație! Nu spun că hoții și corupții nu ar trebui să stea la închisoare! Dar, spun că suntem conduși de 30 de ani de oameni care ne-au făcut să îl uităm pe Nicolae Ceaușescu, dictatorul – pantofar!

Cu toate acestea filmul rulează mai departe! Asemeni unui scenariu post-realist , pe o terasă comemorează un parastas o familie , alta se bucură de un botez , iar unii își sărbătoresc sotia și mama . Jumătate din mese sunt libere , singura lor ocupație fiind să Suporte circa 2 h un stativ obosit pe care scrie cu litere obraznice REZERVAT! Discret un bătrânel sensibil le cere voie ospătarilor se deschidă o sticlă de țuică că ….așa se cade! iată un mușteriu de-al lui EOT ! Paradoxal bunul nu e accizat , dar nu mai contează. Soferul de taxi parchează în ritm de Tango în fața restaurantului. Fericit, dau să mă urc în mașina spălată în curtea blocului. O Dacia Logan , culoarea bostan! Omul zice…..ho nene că azi sunt liber ! Eu nu lucrez sâmbăta și duminica! Noi taximetriștii nu suntem oameni ? Pornesc pe jos prin orașul de cinci stele , gândidu-mă că poate sunt , fără să vreau, actor într-o comedie celebră. în fața mea sunt corturi de campanie! Sunt fericit că a sosit circul și la mine în oraș. Eu am puterea să râd ,pentru că viața e scurtă. E lung doar drumul Clujului când stai în cartierul Zorilor!

În anul 2007 eram la Viena și un mare om de afaceri austriac povestea cum funcționează România. „Țara este ca un teatru. Stagiunea începe cu o tragedie greacă și se încheie cu o comedie spumoasă”! I love this country!”, scrie pe Facebook, avocatul Ciprian Păun.