Avocatul Gheorghe Piperea este de părere că desemnarea lui Florin Cîțu ca și candidat de premier este „de-a dreptul iresponsabilă”, iar președintele Klaus Iohannis nu face altceva decât să afunde PNL-ul.

„Daca este reala epidemia de coronavirus, desemnarea lui Câtu ca premier este de-a dreptul iresponsabila.

Curtea Constitutionala tocmai ce i-a spus lui Werner ca nu poate desemna in batjocura Constitutiei un ins care nu poate forma o majoritate care sa dea tarii un premier. Or, caricatura de Câtu, care a fost respins de doua ori de comisiile parlamentare si a fost demis de doua ori de Parlament, nu are cum sa formeze o majoritate. Ca sa nu mai vorbim ca a jucat la pacanele 6 mld euro, ceea ce ar trebui sa il puna la dispozitia parchetului, si nu sa fie desemnat premier.

Banksterii si sefii submediocri ai multinationalelor nu ar trebui sa se bucure ca sluga lor va fi premier. Nu va fi, pentru ca, din nou, CCR va tranti propunerea, ca si in cazul lui Orban.

Dincolo de asta, este cert ca Werner afunda PNL (odinioara, un partid respectabil) intr-o gaura neagra din care nici sigla nu i se va mai vedea. Nu ii plang de mila, insa. Au contraire, ii urez uitare rapida”, a scris Piperea pe pagina sa de Facebook miercuri seara.