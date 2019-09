Avocatul Gheorghe Piperea povestește într-un text publicat pe Facebook că a primit prin mail o solicitare de a semna lista pentru susținerea lui Dan Barna la prezidențiale. Avocatul spune că nu va semna pentru un astfel de candidat și consideră că o eventuală victorie a acestuia ”ar însemna începutul sfârșitului democrației în România.

”Am primit pe mail o solicitare de a semna lista pentru sustinerea unui anumit candidat la prezidentiale. „Andrisantul” imi cere sa fac si efortul suplimentar de a descarca documentul si, dupa aceea, de a-l trimite completat si semnat la o a adresa, ca sa fie bine.

Am trecut peste enervarea cauzata de acest mesaj nesolicitat si de faptul ca cineva, care are acces la datele mele cu caracter personal, a vandut aceste date staff-ului de campanie al prezidentiabilului wanabe mai sus enuntat.

M-am amuzat, insa, copios de andrisant si de mesajul in sine.

Pentru ca:

-mesajul este trimis de nimeni altul decat de Dan Barna, the one and only, cel care spunea ca, daca ar fi fost el presedinte al Romaniei, tragedia de la Caracal nu s-ar mai fi intamplat;

-mesajul chiar trimite la tragedia de la Caracal (neuitand de tragedia de la Colectiv, pe cenusa careia s-a ridicat ca premier si, ulterior, europarlamentar Dacian Julien Ciolos), foloseste ca ancora psihologica slova (vorba, cuvantul, pentru anti-rusi) „salvare” si reaminteste ca numai ei, cei care au castigat alegerile europarlamentare din 26 mai, pot sa rezolve toate problemele in societatea noastra; evident, inca nu s-a renuntat la cuvantul „salvati” din titulatura partidului; slova respectiva le cere imperativ celorlalti sa salveze Romania, sefii si membrii USR ramanand pe pozitia celor care solicita sau ordona votantilor sa salveze ei tarisoara;

-mesajul e plin de agramatisme (de exemplu, fraza de inceput foloseste o adresare la persoana a doua singular, adica, il tutuie pe destinatar, in timp ce fraza a doua trece brusc la persoana a doua plural, adica la o formula de politete care se nimereste ca nuca in perete) si de constructii ilogice;

-mesajul a intrat direct in junk e-mail…

Raspunsul meu, public: nu numai ca nu semnez pentru un astfel de candidat, dar consider ca o eventuala victorie a sa la alegerile din noiembrie ar inseamna inceputul sfarsitului democratiei in Romania.

Later edit: my bro, Petre Piperea, imi reaminteste ca agramatismul din scrisoarea lui Barna se numeste „anacolut”. Tks”, scrie Gheorghe Piperea.