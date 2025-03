Azi, la ora 16:00, la Cinema Florin Piersic din Cluj, va avea loc Adunarea generală a UAP Filiala Cluj în vederea alegerilor pentru funcțiile de decizie ale filialei.

În cadrul acesteia, Conf. Univ. Dr. Andrei Florian, membru al UAP Filiala Cluj și recent pensionar, a anunțat că va candida pentru o funcție de conducere, susținând că are argumente solide bazate pe experiența sa de aproximativ 39 de ani de activitate.

Andrei Florian a lansat un apel către colegii săi din breaslă, cerându-le sprijinul activ pentru a aduce schimbări pozitive în evoluţia Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Cluj.

Celălat candidat este Hermina Csata (n. 19 august 1962, Cluj-Napoca), artist vizual de etnie maghiară, care are susţinere din partea consilierlor Vakar Istvan şi Olah Emese.

Gazeta de Cluj l-a contacat pe Andrei Florian pentru un punct de vedere:

„Eu sunt membru din 1996 al acestei Uniuni. Am fost cadru didactic 35 de ani sunt tânăr pensionar de vreo două luni. Niciodată nu m-a preocupat o funcţie de conducere, dar lucrurile se pare că au rămas într-un soi de amorţeală majoră. De aproape 19 noi nu am mai avut adunare generală de alegeri. Doi colegi de-ai mei şi-au pasat unul altuia preşedinţia Uniunii şi au făcut chestia asta nu pentru a întreprinde nişte acţiuni benefice în interesul uniunii şi pur şi simplu pentru a fi într-o funcţie de conucere de nivel înalt în Uniunea Artiştilor din România. Consider că este o atitudine care a dus la un dezastru general, pe oricine întrebaţi care este onest cu ceea ce spune, vă poate confirma. De aceea, eu abia joia trecută am anunţat că voi candida, deşi Adunarea Generală e anunţată de cel puţin două luni. Încerc să ocup acest loc în ideea de a face ceva, cu atât mai mult că acum sunt un om liber în legătură cu programul meu de viaţă. Am stabilit să mă implic activ în rezolvarea problemelor majore ale Uniunii. Suntem singura Uniune din ţară care nu are o sală de expoziţii proprie pe care să o administrăm după nevoile proprii, suntem singura Uniune din ţară în care cotizaţiile au întârziat ani de zile să fie centralizate la Bucureşti. De asemenea, am avut probleme cu pensioarea colegilor căroră nu li se recunoştea cotizaţia şi am trăit într-un soi de degringoladă totală, într-o apă tulbure în care nimeni nu înţelegea ce se întâmplă, dar nimeni nu lua atitudine. Ăsta este motivul”, a declarat Andrei Florian

