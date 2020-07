Pana la urma, in pofida unor suspiciuni, Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost neiertatoare cu judecatoarea Crina Muntean de la Tribunalul Bihor, unde a detinut functiile de presedinte al Sectiei Penale si de vicepresedinte al acestei instante. Prin hotararea pronuntata miercuri, 15 iulie 2020, in dosarul nr. 1/J/2020, sectia susmentionata a admis actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara impotriva judecatoarei Crina Muntean si i-a aplicat acesteia sanctiunea disciplinara a suspendarii din functie pentru o perioada de 6 luni pentru savarsirea abaterii disciplinare de manifestări care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu. Abaterea este legata de criticile neintemeiate formulate de aceasta prin presa la adresa unor magistrati si avocati din Oradea, precum si a unor judecatori din cadrul CSM si de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa ce Inspectia Judiciara a sesizat CSM, in cursul lunii iulie 2019, cu privire la o alta abatere disciplinara de-a sa, respectiv pentru incalcarea in mod grav si repetat a dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. In interviuri acordate unor publicatii aservite Binomului SRI-DNA (Newsweek Romania si G4media), controversata magistrata a incercat sa se disculpe si sa se victimizeze vizavi de trimiterea sa in judecata disciplinara, prezentandu-se drept o luptatoare eroina, indeosebi impotriva coruptiei din justitie, care este vanata de grupurile de interese penale din justitia bihoreana, constituite din avocati si judecatori nominalizati de-a valma, prin intermediul Inspectiei Judiciare si a unor judecatori din CSM si de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Judecatoarea Crina Muntean a mai avut pe rolul CSM, in aceeasi zi, dosarul nr. 13/J/2020, in care Inspectia Judiciara a trimis-o in judecata disciplinara pentru savarsirea abaterii de nerespectarea dispozitiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor. In acest dosar, Sectia pentru judecatori a respins toate cele patru exceptii invocate de magistrata bihoreana si a fixat termen pentru continuarea judecatii cauzei pe fond la data de 23 septembrie 2020. Judecatoarea Muntean a incalcat dreptul la un proces echitabil si a afectat in sens negativ increderea opiniei publice fata de impartialitatea actului de justitie, a concluzionat Inspectia Judiciara. Cercetarile au vizat si au constatat modul in care Crina Muntean a pus monopol pe completele de drepturi si libertati de la Tribunalul Bihor, inclusiv pe masurile de supraveghere a magistratilor, in perioada in care a condus atat aceasta instanta, cat si Sectia Penala. Concret, Inspectia Judiciara a stabilit ca prin actiunile sale Crina Muntean, care la un moment dat ajunsese sa fie singurul judecator de drepturi si libertati de la Tribunalul Bihor, a afectat repartizarea aleatorie a dosarelor pentru toate cauzele de drepturi si libertati inregistrate pe rolul Sectiei Penale a Tribunalului Bihor intr-o perioada de peste 11 luni (20 decembrie 2017-21 noiembrie 2018 ). Numerosi magistrati si justitiabili asteapta ca in acest dosar sa-i fie aplicata sanctiunea excluderii din magistratura. Inspectia Judiciara a fost sesizata in ambele dosare disciplinare de de catre cunoscutul avocat oradean Razvan Doseanu, care a devenit o tinta predilecta a umorilor si frustrarilor judecatoarei Muntean in ultimii ani.

Timp de 6-7 ani, judecatoarea Crina Muntean a fost partenera de nadejde a copiilor de suflet ai zeitei anticoruptie Laura Codruta Kovesi de la „unitatea de elita” din Oradea, fostul sef al Serviciului Teritorial al DNA, Ciprian Man, si mana sa dreapta Cristian Ardelean, care au fost dati afara din DNA dupa ce a inceput anchetarea lor de catre Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ), in urma difuzarii, la inceputul lunii ianuarie 2019, a unei discutii inregistrate intre cinci procurori de la acest serviciu care devoala practicile acestora de timorare si de santajare a judecatorilor de la Curtea de Apel Oradea. Anchetarea fostilor procurori anticoruptie Ciprian Man si Cristian Ardelean a fost declansata de procuroarea Adina Florea, fosta sefa a SIIJ, care, la finele lunii noiembrie 2019, a inceput urmarirea penala impotriva acestora pentru savarsirea infractiunilor de santaj si abuz in serviciu, retinand, in esenta, ca au amenintat judecatori de la Curtea de Apel Oradea cu fabricarea de dosare penale pentru a-i determina sa pronunte hotarari favorabile in cauzele instrumentate de DNA. In acelasi dosar a fost inceputa urmarirea penala si impotriva Judecatoarei Crina Muntean pentru savarsirea infractiunilor de favorizarea infractorului, instigare la marturie mincinoasa si instigare la abuz in serviciu.

Judecatoarea Muntean si-a castigat notorietatea de judecatoare de serviciu a DNA intrucat, pe de o parte, aproba toate cererile de autorizare de perchezitii sau de interceptari, iar, pe de alta parte, pronunta solutii de arestare sau de condamnare in toate dosarele instrumentate de procurorii anticoruptie oradeni. Este cunoscut că aceasta a înlesnit abuzurile procurorilor Man si Ardelean de la DNA Oradea, cu care era în relații de amicitie, prin eliberarea la discreție a unor mandate de interceptare, de percheziție și de arestare, inclusiv împotriva unor judecători, procurori, avocați, polițiști si finantisti, care au fost absolviti ulterior pentru toate faptele pentru care au fost trimisi in judecata ori pentru majoritatea acestora. Crina Muntean a fost poreclita „Bambina DNA” de insasi cei doi procurori amici si bine serviti, ea avand o relatie mai mult decat apropiata cu fostul sef al DNA Oradea, Ciprian Man, cu care a petrecut multe zile si chiar nopti in biroul sau de la tribunal, pe altarul luptei anticoruptie. Potrivit unor surse din Palatul de Justitie din Oradea, doamna Crina avea frecvent tinute si manifestari provocatoare de bambina. Pentru a-si seduce unii colegi, avea obiceiul sa-si etaleze zona superioara a membrelor inferioare si chiar petele de culoare de pe lenjeria intima. Avea si obiceiul sa-si intrebe unele colege cand au intretinut relatii intime si daca au fost satisfacute de partenerii lor. Avea si obiceiul sa colporteze ca doi colegi erau amanti si ca intretineau relatii intime in biroul din tribunal. Din invidie probabil, a colportat la adresa amantului mascul ca ar fi omul SRI, dar ulterior i-a facut ochi dulci acestuia si a devenit ea insasi o amanta infocata a Binomului SRI-DNA.

Valer Marian