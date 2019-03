Florin, bărbatul în vârstă de 48 de ani din Câmpia Turzii este însoţit la I.M.L.Cluj de prietenul său cel mai bun, Ciprian, cel care de altfel a fost alături de el şi în noaptea în care a încasat o bătaie, soră cu moartea, în localul „Gossner” din municipiu. Poartă ochelari de soare în plină zi, ca să-şi mascheze ochii tumefiaţi şi aşteaptă în anticameră să fie poftit în cabinetul de consultaţii al instituţiei medicale clujene. În tot acest timp încropesc un dialog cu prietenul său şi-l rog să-mi relateze întreaga tărăşenie, iar acesta – după ce se consultă puţin cu victima – o face dându-mi apoi o mulţime de detalii.

Ieşiţi în local ca să-şi mai „mişte” puţin ochii!

Înainte de a încropi dialogul cu prietenul său, îl rog pe Florin să-mi permită să-i fac o fotografie, la care acesta îşi scoate ochelarii de pe nas şi-mi dezvăluie ochii, bine „aranjaţi” de pumnii agresorului. Apoi, în timp ce el rămâne în faţa uşii de la intrare în cabinet, păşesc împreună cu Ciprian în holul mare, unde îşi începe mărturia, cel care a fost în local împreună cu victima, în noaptea de 8 spre 9 martie: „Eu şi Florin suntem prieteni vechi şi muncim în Olanda, în agricultură, împreună cu familiile noastre, circa opt luni pe an. Restul timpului ni-l petrecem în ţară. Iar vineri, de Ziua Femeii, le-am lăsat pe soţii acasă şi ne-am gândit să ieşim puţin la un local, ca să vedem ce-i mai nou în urbe şi să ne „mişcăm” puţin şi noi ochii. Şi, în jurul orei 1.00 – 1.30 eram pregătiţi să plecăm spre domiciliu, aşa că până să ne luăm gecile pe noi Florin a mers până la baie. Însă, când a coborât scările cineva l-a împins din spate, iar el l-a întrebat care-i „baiul”. Întrebarea l-a costat scump de tot fiindcă a încasat mai mulţi pumni, atât de tare încât a fost lăsat lat, şi abandonat acolo de către agresor. Ştiu asta din relatările ulterioare ale lui Florin, pentru că eu n-am fost cu el pe scări, doar l-am găsit la locul respectiv după circa unu-două minute de absenţă, îngrijorat că nu mai apare. Avea ochii daţi peste cap şi l-am trezit cu mare greutate, stropindu-l cu apă, după care l-am condus pe propriile lui picioare până la Spitalul Municipal Câmpia Turzii, aflat la vreo cinci minute de local”… Îmi mărturiseşte apoi că, spre marea sa surprindere, la spital nu şi-a făcut apariţia niciun poliţist, crede el şi datorită importanţei agresorului, nimeni altul decât un tânăr politician şi om de afaceri din Câmpia Turzii! Insist să aflu numele agresorului, la care Ciprian tastează la un telefon timp de câteva minute, ca să-i găsească numele. Între timp aştept să văd unde-i duce căutarea şi nu după mult timp omul vine şi-mi spune că e vorba de Dano Turcu, preşedintele Organizaţiei de Tineret a ALDE Câmpia Turzii, membru al unei controversate şi omnipotente familii de oameni de afaceri din municipiu. Apoi îşi reia firul povestirii: „În continuare, Florin a fost urcat în ambulanţă şi transportat la Cluj-Napoca, la Clinica de Chirurgie Maxilofacială, unde medicii au constatat că avea buza ruptă şi fractură de pomete. Apoi a fost trimis înapoi la Câmpia Turzii, cu indicaţia clară să fie internat în spital – însă, ajuns în oraş, spre marea noastră stupoare, medicii ne-au spus că nu-i un caz de internare, aşa că l-au trimis pe Florin să se trateze acasă… Acuma am venit împreună cu el la I.M.L., după ce i-am făcut radiografie şi, imediat ce-şi va scoate ceretificat medico-legal, ne vom interesa să găsim un avocat care să-l reprezinte în justiţie, împotriva lui Dano. Desigur, pe lângă plângerea penală pe care o vom face la poliţie. Nu ştiu dacă se poate, dar vom încerca să facem plângerea la Cluj-Napoca, fiindcă poliţia din Câmpia Turzii nu ne prea ia în seamă, având în vedere cine-i agresorul. De fapt au trecut patru zile de la producerea incidentului şi abia azi ne-au sunat poliţiştii ca să ne prezentăm la secţie şi să dăm o declaraţie”, explică, îngrijorat, Ciprian. El spune că nu-şi face nicio grijă în privinţa faptului că vor avea câştig de cauză deoarece există trei sau patru persoane care au fost martore ale bătăii prietenului său – şi toate sunt dispuse să facă mărturii complete, la poliţie sau în instanţă… Între timp se întoarce din cabinet şi Florin, ţinând în mână un certificat în care legiştii i-au recomandat între 18 şi 20 de zile de îngrijiri medicale. Apoi, cei doi îşi iau rămas bun de la subsemnatul şi părăsesc, îngânduraţi, instituţia medicală…

Punctul de vedere al lui Dano Turcu

Cu promptitudine, îmi sun colegii de breaslă din zona Câmpiei Turzii şi aflu numărul de telefon al tânărului lider politic. Apoi îl sun și pe Dano Turcu, care la început se arată reticent şi uimit de faptul că am aflat atât de repede întreaga poveste. Apoi, revenind pe un făgaş normal, ne dăm întâlnire pentru a doua zi pentru o declaraţie legată de incident. La ora stabilită, acesta vine la Cluj-Napoca, însoţit de o persoană – probabil avocat – şi-mi mărturiseşte următoarele: „Din câte ştiu, acest om nu lucrează de foarte mult timp, este aflat şi în atenţia poliţiei ca suspect la nişte furturi. În seara de vineri spre sâmbătă eu am fost cel care a anunţat poliţia, după incident, şi le-am relatat că nu doresc să fac plângere, doar doresc să se consemneze acest incident. Omul respectiv m-a provocat – mai mult ca sigur – ca să-mi ia după aceea banii. Ba, mai mult, după altercaţie mi-a trimis, prin interpuşi, un mesaj că ar fi bine să-i ofer bani ca să nu depună plângere, ameninţându-mă indirect că se va adresa presei şi îmi va prejudicia imaginea. Eu am refuzat s-o fac deoarece m-am considerat provocat şi posibila victimă a unui şantaj. Oricum, poliţia se va convinge, după ce va urmări imaginile de pe cameră, că nu am fost eu cel care a lovit primul”!

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Dosar penal cu autor cunoscut. Faptă produsă ca urmare a unui conflict spontan. Se fac cercetări în vederea clarificării tuturor aspectelor care au dus la producerea faptei”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

Casetă: Problemele din justiţie în care e implicată familia Turcu, consemnate în presa turdeană: „Curtea de Apel Cluj a desfiinţat în totalitate sentinţa penală nr. 91 din 14 martie 2018 a Tribunalului Cluj, în baza căreia omul de afaceri Valer Turcu (Vel Turcu) a fost condamnat la 10 ani cu executare. În acelaşi dosar, soţia sa, Daniela Turcu, a primit 9 ani de închisoare cu executare. Valer Turcu „Velu” a fost acuzat de evaziune fiscală, spălare de bani, şantaj şi favorizarea infractorului. Afaceristul a stat în arest preventiv sau în arest la domiciliu în intervalul 206.2014 – 2.06.2015” (Turda News).