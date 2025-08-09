Un tânăr din județul Bihor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce l-a înșelat pe un bărbat din Fizeșul Gherlii, care i-a plătit 25.000 lei pentru un utilaj auto inexistent. Ca să fie convingător, bihoreanul și-a atribuit mai multe identități. Vineri, polițiștii au efectuat percheziții la locuința tânărului, ulterior el fiind reținut și acuzat de înșelăciune.

Potrivit IPJ Cluj, în data de 28 iulie, un bărbat din Fizeșul Gherlii a depus o plângere penală la Poliția municipiului Gherla, în care sesiza faptul că ar fi fost indus în eroare de către persoane necunoscute, care s-ar fi prezentat inițial ca fiind directorul unei societăți comerciale de transport, iar ulterior conducătorul auto al societății, care urma să aducă un utilaj agricol din județul Vrancea în municipiul Gherla, pe care persoana vătămată dorea să îl achiziționeze.

„Astfel, aceasta ar fi depus suma de 25.000 de lei la un aparat de tip „SELFPAY”.

Cercetările demarate imediat după primirea sesizării, au relevat faptul că persoana vătămată ar fi fost contactată de un tânăr de 25 de ani din județul Bihor, care și-ar fi atribuit mai multe identități, cu scopul inducerii în eroare a persoanei vătămate.

În baza activităților operative specifice, la data de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Gherla, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în județul Bihor, unde au fost descoperite și ridicate mai multe bunuri.

Având în vedere materialul probator administrat față de tânărul de 25 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune”, a transmis IPJ Cluj.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gherla a dispus, față de tânărul din Bihor, măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Poliției municipiului Gherla, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, în vederea dispunerii măsurilor legale în cauză și recuperării prejudiciului.