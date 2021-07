Un bărbat 65 de ani, din satul Pintec, comuna Tulgheş, judeţul Harghita, se află internat, în stare stabilă, după ce a fost atacat de un urs. Bărbatul a fost salvat de fiul său, care a luat puşca şi a tras de două ori pentru a speria animalul.

„S-a întâmplat la 50 de metri de gardul curţii”, a povestit Cristian Avarvarei, fiul victimei, pentru publicaţia locală Informaţia Harghitei. „Mi-am dat seama că nu putea să fie decât un urs, că tata a fost atacat. S-a întâmplat la 150 de metri de casă şi la 50 de metri de la gardul curţii, şi zic mult. L-am auzit urlând cu disperare. Era muşcat tot de faţă, mai ales partea stângă a capului, de picior şi de mână”, a povestit Cristian Avarvarei.

Fiu de vânător, Cristian şi-a salvat tatăl, după ce a luat arma din rastel şi a tras două focuri pentru a goni animalul. „Nu am văzut urs niciodată aşa de aproape de casă. Am 37 de ani, m-am născut şi am crescut aici, cunosc pădurile acestea la metru pătrat, dar încă niciodată nu am văzut urs aşa aproape de casă, nici în pădurile din jur. Am auzit să fie probleme de partea cealaltă a Ceahlăului, în Neamţ, oamenii de acolo povestesc că urşii le-au luat porcii din coteţ, păsările din curţi, dar aici nu am avut probleme cu ei până acum”, a explicat Cristian.

El spune că situaţia se agravează de la o zi la alta fiindcă urşii s-au înmulţit „peste măsură” în Harghita, ca şi în alte judeţe. „Nu se mai poate aşa, trebuie alocate cote de recoltare, să se reducă populaţia de urs, asta trebuie făcut. Acum situaţia e scăpată total de sub control”, observă bărbatul.

„Ce se întâmplă în ultimul timp e dezastru. Dacă ajungem să nu mai putem ieşi la 150 de metri de casă din cauza urşilor în ziua mare, nu noaptea, vă daţi seama unde s-a ajuns”. Cristian Avarvarei: „Se tot spune la televizor, peste tot că s-a tăiat pădurea, că de-aia nu mai au loc urşii în păduri. Nu-i adevărat, e aberant ceea ce se spune. În satul nostru, pe vremea lui Ceauşescu s-a defrişat în masă, s-a ras tot. După el, s-a împădurit sută la sută. Cei care strigă că se taie ilegal spun prostii, toate văile astea sunt împădurite, poate să vină să vadă oricine”.

Tânărul face apel la autorităţile abilitate să ia măsuri urgent, pentru că altfel „zilnic o să auzim că cineva a fost hăcuit de urs”. „Vă daţi seama, e vară, de-acum oamenii umblă la fân, că trebuie să-şi facă rezerve de iarnă pentru animale. Sperăm ca măcar cineva să se deştepte şi să se schimbe situaţia. Dacă nu se schimbă, va fi foarte grav. Pentru tatăl meu nu se mai poate schimba nimic, dar măcar pentru alţii să se facă ceva”, a mai spus Cristian Avarvarei.

Bărbatul atacat de sălbăticiune a fost operat la Tg. Mureş.

Într-o postare pe Facebook, Tanczos Barna, ministrul mediului, a afirmat că este a cincea oară în ultimele trei săptămâni când oameni au fost spitalizaţi într-o stare critică în urma unor atacuri ale urşilor: „Responsabilitatea este a noastră. Facem tot posibilul să creăm calea legală pentru intervenţia imediată”.

Sursa: adevarul.ro

Citește și: Urșii au devastat o pensiune și un magazin în stațiunea Băile Tușnad