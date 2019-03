Bătaie ca-n filme în zorii zilei de sâmbătă, 23 februarie, la McDonald`s Mihai Viteazu: cinci tineri s-au încăierat între ei, aparent fără motiv. După incident, cei trei atacatori au părăsit locul dar au fost rapid prinşi de către poliţie, pe strada Paris, după ce au fost identificaţi cu ajutorul victimelor. Marţi, 26 februarie, una din victime, un minor în vârstă de 17 ani şi doi dintre atacatori s-au prezentat la I.M.L.Cluj pentru a-şi procura certificate medico-legale, fiecare afişând o postură de victimă… Cu toate acestea doar minorul a avut curajul să povestească întreaga tărăşenie, ceilalţi doi refuzând s-o facă!

Emanuel este un minor din Cluj-Napoca, în vârstă de 17 ani, pe care-l întâlnesc marţi la I.M.L. Cluj, unde s-a prezentat, însoţit de mama lui. Acceptă să relateze, fără ezitare, incidentul violent în care a fost implicat – totul în timp ce doi dintre “adversarii” săi din partida de kick-boxing de sâmbătă, aflaţi şi ei în faţa cabinetului de consultaţii aşteaptă la rândul lor să intre. Mărturiseşte minorul, indignat la culme, având urma unui bocanc imprimată în zona cefei: ”Sâmbătă, la cinci dimineaţa, după un chef la care fusesem împreună cu prietenul meu, Sergiu, am zis să ne cumpărăm ceva mâncare la pachet de la McDonald`s Mihai Viteazu şi apoi să luăm un taxi spre casă. Ceea ce am şi făcut. Însă, acolo, înaintea noastră, la geamul prin care se servea se aflau trei tineri în stare de euforie, care jigneau personalul şi după venirea noastră s-au concentrat numai pe noi. Am avut un scurt chimb de vorbe cu aceştia, după care – având în mână cumpărăturile – am dat să urcăm într-un taxi. Însă, chiar în clipa în care am pus mâna pe mânerul portierei am fost atacaţi, pe la spate, de către cei trei, cu pumnii şi picioarele. Am ripostat şi noi cum am putut, dar Sergiu a fost lovit atât de tare încât a “dormit” două-trei minute, acolo jos, la pământ, la început crezând c-a murit. Dar din fericire şi-a revenit – însă, din păcate, mi-a spus că nu are vreme să se încurce şi să facă plângere la poliţie pe numele atacatorilor”. Arată mai departe că la faţa locului şi-a făcut apariţia un echipaj de poliţie, fiind solicitat să-i însoţească – în eforturile de căutare a celor trei atacatori. Şi, din fericire, au reuşit să-i găsească pe strada Paris, în timp ce respectivii încercau să dispară din zonă. Intervine în discuţie şi mama tânărului: “Culmea, când cei trei au fost întrebaţi de poliţie ce s-a întâmplat în Piaţa Mihai Viteazu aceştia au spus că nu au fost acolo şi nici măcar nu se cunosc între ei – deşi erau împreună. Iar după incident Emanuel a venit acasă, dar după o oră-două s-a simţit atât de rău încât am fost nevoiţi să venim împreună la U.P.U. pentru a i se acorda primul ajutor ”. Nu-şi isprăveşte bine fraza şi fiul său este poftit în cabinetul de consultaţii, de unde acesta se întoarce rapid cu un certificat în care i-au fost recomandate câteva zile de îngrijiri medicale. Apoi – nu înainte de a reafirma că sunt decişi pentru a-şi impune punctul de vedere – cei doi părăsesc instituţia medicală clujeană. Mă îndrept spre partea adversă, însă nu primesc decât un răspuns evaziv, cum că ei sunt cei care au fost atacaţi, pe neaşteptate, de către minor şi prietenul său! Însă, în momentul când le solicit mai multe amănunte despre eveniment, aceştia refuză cu hotărâre să facă acest lucru! Intră şi ei în cabinet, obţin certificate medico-legale – unul pentru zgârieturile de pe faţă şi celălalt pentru vânătaia de la ochiul drept – dar se vede că sunt nemulţumiţi de numărul zilelor recomandate de către legişti – aşa că se întorc, evident pentru a le cere socoteală medicilor. Sunt repede puşi cu botul pe labe de către aceştia, după care cei doi părăsesc – de data aceasta, în fugă – sediul I.M.L.Cluj.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

“În cauză s-a întocmit dosar penal cu autori cunoscuţi, sub aspectul infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Se fac cercetări în vederea clarificării tuturor aspectelor sesizate”, a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.