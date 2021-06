Ieri, la Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” din Cluj-Napoca o fetiță și-a pierdut un dinte după ce a fost agresată de colegele ei. Ea a fost apucată de păr şi buşită, de către o colegă de clasă, care încercase s-o „răzbune” pe o adolescentă căreia victima refuzase să-i împrumute pixul!

Marți, 15 iunie, în sala de așteptare a IML Cluj și-au făcut apariția doi soți, însoțiți de fiica lor în vârstă de treisprezece ani și jumătate. După ce mă prezint, tatăl fetiței acceptă, cu multă deschidere, să-mi relateze întâmplarea care i-a obligat să se prezinte la instituția medicală clujeană. Mărturisește acesta, abia stăpânindu-şi consternarea:

„Ieri, în pauza dintre ore, la Liceul “Bălcescu”, fetița mea a fost trântită – zice-se, în glumă – cu capul de bancă, de o colegă de-a ei, de clasă. Însă a împins-o atât de tare pe fetiţa mea încât aceasta a dat tare cu gura şi s-a trezit cu un dinte spart. Cred că totul s-a petrecut din cauză că niciun cadru didactic nu i-a supravegheat pe copii în pauză, de aceea sunt hotărât să merg până la capăt pentru ca să se lămurească această situaţie şi vinovatul să fie tras la răspundere”. Îl rog, în continuare, pentru mai multă veridicitate, să-i permită fetiței sale să-mi povestească păţania, cu propriile cuvinte, ceea ce fetiţa şi începe, după ce primeşte acordul tatălui:

“O colegă m-a rugat, cu puţin timp înainte de eveniment, să-i împrumut pixul meu. Am refuzat-o, însă nu din răutate ci pentru că pixul era rupt la mijloc şi era greu folosibil, putându-se dezmembra în orice moment. Apoi mi-am văzut de ale mele, până în pauză, când m-am trezit că nişte colege încep să mă gâdile, de la spate, puternic şi foarte insistent. Le-am tot spus să termine, fiindcă acest lucru mă deranjează. La care una dintre ele, o fată de vârsta mea, cu care m-am înţeles bine până acum, s-a aplecat peste mine, m-a apucat de cap şi m-a trântit, cu gura, direct de bancă. Imediat am văzut că mi-a rupt un dinte şi, rapid, mi-am sunat imediat părinţii”… Iar tatăl fetiţei preia, din zbor, relatarea:

“De acolo am mers împreună la cabinetul stomatologic al şcolii, apoi la Clinica de Chirurgie Maxilofacială şi, imediat după consult, ne-am prezentat la Inspectoratul Şcolar, unde am semnalat incidentul. După masă am venit, cu toţii şi la I.M.L. Aici a văzut-o medicul de gardă, însă, ajungând după programul cu publicul, ni s-a spus să ne întoarcem în această dimineaţă pentru certificatul medico-legal, ceea ce am şi făcut. Iar de aici mergem şi la secretariatul liceului, ca să facem plângere. În orice caz, este inacceptabil ce s-a petrecut, un fapt pe care nu-l vom tolera, chiar dacă se vehiculează ideea că fetele “s-au jucat” între ele.

Nu cred că e vorba aici de joacă, ci de ceva mult mai serios, cu urmări fizice pentru fiica mea şi n-ar fi exclus să facem plângere şi la poliţie. În orice caz, aşteptăm să-şi facă apariţia părinţii fetiţei agresive, însă până acum aceştia nu au dat niciun semn”. Curând, fetiţa este examinată, pentru a doua oară, de către legişti şi iese – însoţită de tată – în coridor, ţinând în mână certificatul mult dorit. Apoi, tustrei, îşi iau rămas bun de la subsemnatul şi părăsesc, în grabă, instituţia, arată bzc.ro