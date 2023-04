Doi soți din Cluj-Napoca, în vârstă de 68 și 72 de ani, au fost umiliți la o clinică privată de cardiologie din Cluj-Napoca, fiindu-le spus că trebuie să aștepte la rând pentru un consult deoarece nu plătesc. Chiar dacă clinica are contract cu Casa de Asigurări Cluj și încasează sume semnificative de bani, aceasta acordă prioritate clienților care plătesc în numerar sau celor pentru care plătește statul, pe baza unui contract semnat la începutul anului.

Motivul pentru care clinica acordă prioritate pacienților care plătesc este simplu de înțeles. Statul este un administrator ineficient al banilor publici și nu pedepsește pe cei care abuzează de sistem.

”Am făcut analizele de sânge marți, pentru că nu am beneficiat niciodată. Am fost programată, eu și soțul meu, pentru data de 14 aprilie să interpreteze medicul analizele și acum am fost sunată că e zi liberă și ne-au reprogramat pe 9 mai. Păi eu pot să mor până atunci. Când am întrebat cum e posibil așa ceva, mi s-a spus că sunt prin Casa de Asigurări.

Adică, dacă aș fi plătit mă primeau rapid, dar eu sunt prin CAS, așa că trebuie să stau o lună”, ne-a relatat o clujeancă.

Aceasta și soțul ei au rămas cu sechele după ce au avut COVID, iar acum sunt dependenți de medicamente de inimă.

Medicul de familie le-a recomandat luna trecută să facă analize de sânge, pentru că aveau tensiune și i-a trimis la o clinică privată. Cei doi s-au prezentat în 4 aprilie, iar pentru interpretarea acestora și consult au fost chemați în 14. Data a fost mutată în 9 mai, pentru că cei care plătesc au prioritate.

”Noi plebeii, noi proștii, care am plătit o viață și plătesc și acum trebuie să stăm pe lista de așteptare. Fiul meu plătește de două ori CAS, soțul meu a plătit 3 CAS -uri pe lună. avea trei locuri de muncă și ei așa se poartă cu noi, scrie știridecluj.ro.

Eunt revoltată, pentru că până atunci analizele nici nu mai ai nicio importanță, pentru că se schimbă totul.

Când am zis, ”Cum e posibil așa ceva?”, cineva de lângă doamna care a sunat a spus că ”Dacă nu îi convine, să se facă medic!”. Adică să mă consult singur.

Dacă plătesc mă primea mai repede, altfel ești nevoit să aștepți mult și bine”, a mai spus clujeanca. Aceasta a precizat că va face plângere la CAS Cluj.

