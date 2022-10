D´ale carnavalului

By Claudia Gherman

Continuare sezon II: Dramă

Așa cum v-am obișnuit, continuăm sezonul II al regizorului Gherman Claudia, managera Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Chiar dacă stilul duoamnei este să acopere rahatul cu preșul, ținem să îî spunem că pute de la o poștă!



Chiar dacă zicala „unde nu e fum nu iese foc” s-a dovedit a fi adevărată, conducerea spitalului neagă acuzaţiile dure legate de moartea bebelușilor din clinica Ginecologie I în urma unor infecții nosocomiale şi susține că nu a fost vorba despre o infecție cu o bacterie intraspitalicească. La fel a fost și cazul pacientului decedat care ba a fost, ba nu a fost operat de Claudia Gherman.



În urma anchetei Colegiului Medicilor, Claudia Gherman a ieșit cu halatul curat, precizând la acea vreme că în urma verificărilor s-a ajuns la concluzia că nu i se poate imputa nimic din punct de vedere profesional sau etic. Procesul de malpraxis în care este implicată Claudia Gherman a fost suspendat, deocamdată. În schimb, în penal cercetările continua. Sunt cercetate fapte de abuz în serviciu și ucidere din culpă. Cert este că, cu toate acestea, Claudia Gherman este directorul Departamentului Imagine, Relații interne și Internaționale din cadrul Colegiului Medicilor din Cluj Napoca. Frumoasă imagine afișează!



Pe de altă parte, la ce avere a declarat medicul șef al Secției Ginecologie I, Profesorul Mureșan Daniel, ne întrebăm de ce mai vine la serviciu sau mai bine zis când mai vine la serviciu?! Este prorector, președinte de senat la UMF, fost președinte și membru în Consiliul de Administrație la spital și la UMF, acționar în privat la trei societăți medicale, președinte a trei societăți profesionale și medic șef de secție la Obstetrică-Ginecologie I. Oare când mai are timp să se ocupe și de conducerea și bunul mers al secției?! Este de menționat că averea lui declarată se ridică la suma netă de peste 750 000 lei, câștig net pe anul 2020. În anul 2021 veniturile nete ale familiei Mureșan depășesc 1,2 milion de lei. Vă lăsăm pe dumneavoastră să identificați mai jos, numărul apartamentelor și banii din conturi: http://www.umfcluj.ro/universitate-ro/informatii-ro/da-ro/category/65-declarații-de-avere-și-declarații-de-interese-2022?download=7285:muresan-daniel&start=285



Apreciem totuși că veniturile duoamnei manager Gherman Claudia din activitatea prestată sunt mult mai mici, cam jumătate din veniturile lui Mureșan. Dar, la cât de bine regizează totul, oare cât câștigă pentru a crea acest haos în spital? Cât plătește statul pentru un management atât de dezastruos? Dacă ne uităm peste Declarația de avere și interese, observăm că peste 173 000 lei sunt veniturile nete din activitatea de manager și aproape 155 000 de la UMF. Există venituri și de la Colegiul Medicilor Cluj, dar d-na Gherman Claudia a omis să treacă în Declarația de Interese că este Director de Departament Imagine, Relații interne și Internaționale. Oare a omis intenționat? Dar nu ne facem griji, sigur totul este conform legii!



Am observant că managera Gherman Claudia ține foarte mult și la imaginea pe care o diseminează în spațiul public, așa că se mândrește pe rețelele de socializare cu echipa nouă a spitalului, medici care au dobândit statutul de angajat al spitalului prin concurs sau transfer, bineînțeles, pentru transparență. Totuși, ar trebui să spună și de angajații care, unii mai repede, alții mai târziu, în funcție de rezistența psihică a fecăruia, au părăsit spitalul prin demisie. Chiar atât de incompetenți au fost toți acești angajați care pe vremea vechii conduceri au adus spitalul la rang de performanță și calitate?!



Vă reamintim că în urmă cu câteva luni, șefa Serviciului de Achiziții Publice și-a dat demisia datorită presiunilor duoamnei manager Gherman, atribuții care au fost preluate ulterior de o economistă din cadrul serviciului. Între timp am aflat că și noua șefă și-a dat demisia. Chiar așa d-na Gherman, cum reușiți? Și totul este conform legii?! Din păcate pentru managera Gherman, abuzul săvârșit împotriva d-nei Santa Camelia s-a dovedit a fi real, aceasta câștigând, de două ori, în instanță drepturile pierdute odată cu decizia managerei de a o sancționa disciplinar.



Tot pentru a-și face poftele și a aduce la conducerea Laboratorului de Analize Medicale un medic care este UMF-ist și care uita de la o vizită la alta unde se află serviciul, la cât de des aveau onoarea colegii să o vadă prin laborator, fostul șef, medicul Colhon Dan, a fost forțat să-și dea demisia. Nu a contat că laboratorul nu este secție clinică! Și asta tot conform legii!

Am dat o geană pe site-ul spitalului și o tură prin curtea spitalului și am văzut că a fost postat anunțul pentru scoaterea mai multor posturi vacante la concurs. Ne întrebăm pentru ce angajează duoamna manager un Referent I la Biroul Achiziţii publice, cu diplomă de absolvire a studiilor superioare de scurtă durată în profilul chimie, specializare chimie-fizică? Probabil are o pasiune ascunsă și vrea să testeze reacțiile chimice ale angajaților!



Tot site-ul ne-a oferit data programată pentru concursul medicului specialist oncolog pe jumătatea de normă scoasă la concurs la Secția Oncologie Medicală. Dacă duoamna manager ar avea curaj, ar angaja-o fără concurs, că bineînțeles așa cum ne-a obișnuit știe dinainte cine va lua examenul. De aceea a creat postul așa cum e! Mai mult de atât, doamna doctor Deac Andrea Larisa care va lua examenul încă nefinalizat, își desfășoară deja activitatea pe secție de ceva vreme, înainte de a susține concursul și înainte de a fi angajată. Doar că, ne întrebăm de ce a împărțit postul vacant de medic în două jumătăți de normă, dacă nu ar fi știut dinainte că va veni un medic care este angajat deja la UMF! Cum spuneam și în articolele anterioare, mai întâi gasește omul și apoi crează postul care să îi vină ca mănușă!



Tot comform legii a angajat-o și pe doctorița Neag Maria la Serviciul de epidemiologie, medic farmacolog. Poate ne spune duoamna manager cum s-a făcut această angajare?! Postul nu a fost scos la concurs, rămâne să fie prin transfer sau prin integrare clinică, cu toate că SPIAAM-ul nu este secție clinică! Asta nu contează, poți face orice ilegalitate când interesele sunt mai mari. Doamna doctor Maria Neag este angajata UMF-ului și are aceeași specialitate ca și rectorul UMF, farmacologie.

Nu este o noutate că, mai nou, UMF-iștii sunt angajați sau integrați pe ușa din dos în secții care nu sunt clinice. Dar, cum spuneam, totul este legal!



Tot prin integrare s-a angajat la Ginecologie II ( Stanca ) și fiica Profesorului Sorin Dudea, cel care a fost medic șef de laborator și membru în Consiliul de Administrare. Interesele contează și recompensa vine pentru fiecare la momentul oportun!

Am observat interesul deosebit pe care managera îl acordă secțiilor la conducerea cărora are oameni de nădejde, care au avut un aport deosebit la încoronarea ei. Majoritatea dotărilor și lucrărilor de construcții au fost la secțiile Chirurgie I, II și Ginecologie I. Nici cu angajările la cele două secții de obstetrică-ginecologie nu ne este rușine! Astfel, acum sunt în total 32 medici angajați la 160 paturi de obstetrică-ginecologie față de 21 de medici la începutul mandatului lui Gherman. În doi ani numărul medicilor angajați a crescut cu 50%. Și interese au fost și la alte secții unde șefii de secții au fost “cuminți”.



Ultima victimă a managerei este Șeful Serviciului Administrativ, Cîmpeanu Călin, care a fost recent cercetat în comisia de disciplină. Ghici chicitoare de ce? Șeful Biroului Administrativ angajat recent, cel de care vă spuneam că este viitorul ginerică al directoarei financiare, îi poate prelua locul dacă va fi retrogradat din funcție și doar pentru că este foarte competent! Interesant este că domnul Cîmpeanu a fost cercetat disciplinar pentru că nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, atribuții care de fapt nu sunt cuprinse în fișa lui de post. I s-a pus în cârcă refuzarea preluării paturilor primite prin sponsorizare.



Cert este că nu există niciun contract de sponsorizare! Există un număr “semnificativ” de paturi, dar nu știm câte. Și de ce erau atât de importante niște paturi pe care alții le aruncă? Doar ca să se dea bine managera pe lângă firma care i-a promis sponsorizarea secțiilor de ortopedie? De ce nu cumpără Gherman paturi noi? Aaaaa, ne-am amintit! Banii lăsați în contul spitalului de vechiul manager, nu mai sunt și nici alții nu au mai venit! De fapt, nici nu au existat! A fost o minciună, așa ne-a spus managera Gherman! Doar că rapoartele vorbesc, pentru cei care au ochi să vadă și urechi să audă! Pentru cei cărora le pasă! Nu putem să nu remarcăm că evoluția este fantastică! De la aproape 500 de paturi electrice performante, de ultimă generație, intrate în inventarul spitalului în anul 2020, directoarea de îngrijiri se mândrește pe facebook cu un număr semnificativ de paturi second pe care alții le-au aruncat!



„De-a lungul istoriei, ceea ce a făcut ca răul să triumfe a fost inerţia celor care ar fi putut acţiona, indiferenţa celor care aveau mai multă minte, tăcerea vocii justiţiei când conta cel mai mult.” – Haile Selassie

Anderco Ioan

