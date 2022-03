București: 10 martie 2022: Evenimentele din ultimii doi ani au dus la conștientizarea necesității românilor de a avea mai multă grijă de ei și de cei apropiați, dar și a riscurilor expunerii la viruși în cadrul vizitelor fizice la medic. Din fericire, evoluția digitală și tehnologică reușește să faciliteze adopția serviciilor specializate de îngrijire medicală la domiciliu.

Beesers, unica platformă de tip marketplace din România, vine în sprijinul ardelenilor și extinde gama de servicii medicale, tratamente și proceduri preventive în confortul și siguranța casei lor. Disponibilă de anul trecut în orașele Cluj-Napoca și Turda, platforma primește noi clinici și specialiști, mărind capacitatea serviciilor oferite.

Partenerii Beesers sunt acreditați de Ministerul Sănătății, cu experiență reprezentativă în serviciile medicale private sau de stat. Printre noii furnizori de servicii medicale care întregesc portofoliul existent în Cluj menționăm: Dora Dorhoi – asistent medical generalist, Florin Săcăreanu – nutriționist, Cris Kineto Activ – kinetoterapie, alături de partenerii existenți: Alexandra Voroneanu – asistent medical generalist, Mihai Domokos – Kinetoterapeut.

Serviciile și tratamentele medicale disponibile în Cluj cu ajutorul partenerilor medicali înscriși în platformă sunt: administrare medicamente prin perfuzie sau pe cale orală, alimentație artificială și îngrijire gastrostomă, analize de toate tipurile, injecții, îngrijire plăgi și escare, îndepărtare fir și capse postoperator, montare sondă urinară și nazogastrică, testare antibiotic, terapie aerosoli, vaccinuri, recoltare analize, recoltare teste Covid, îngrijire plăgi, tratamente escare, montare/schimbare sonde urinare, spălături profesionale pentru urechi, consultație și plan nutrițional personalizat, terapie dietetică, servicii de consiliere psihologică, servicii de recuperare medicală (fizioterapie, kinetoterapie, masaj), masaj de relaxare.

Serviciile medicale și consultațiile oferite de specialiști la domiciliu prin platforma Beesers pot fi rezervate atât de pacient sau beneficiar, cât și prin intermediul unui apropiat al acestuia. Astfel, printr-o manieră simplă și intuitivă, oricine poate accesa platforma, eliminând barierele de timp, lipsă de motivație, teama de a merge la medic sau imposibilitatea de deplasare. Mai mult, prin aplicație, pacientul este informat cu privire la detaliile specialistului ales și, totodată, poate comunica în continuare cu medicul sau asistentul care a efectuat vizita.

”După un an de la momentul lansării, ne bucurăm să vedem creșterea gradului de adopție a tehnologiei Beesers. Numărul de utilizatoria depășit deja de 26.000, iar deschiderea către platforma noastră din partea furnizorilor locali de servicii medicale și a celor din domenii conexe este tot mai amplă. Lucrăm în mod constant la modul în care platforma Beesers funcționează pentru toți cei implicați în acest parcurs. Digitalizarea anumitor servicii medicale nu e un lucru ușor, întrucât trebuie creați algoritmi care să traducă cât mai fidel ceea ce se întâmplă în diversele situații din contextul real. Însă, în ultimul an, am îmbunătățit considerabil experiența oferită și am simțit că am crescut cât în zece. Astăzi, putem spune deschis că cine comandă prima oară serviciile de la noi, comandă și a doua oară. Sper ca acest lucru să ofere încredere atât comunității de utilizatori, dar și partenerilor și furnizorilor de servicii medicale din platforma Beesers”, declară Ovidiu Tuduruță, fondator Beesers.

În prezent, prin intermediul platformei Beesers, pacienții aflați sub tratament pot beneficia de o rezervare multiplă, care oferă posibilitatea rezervării aceluiași serviciu de mai multe ori sau pot programa un consult de specialitate pentru care se va ține cont de infrastructura care poate fi transportată la domiciliul pacientului. În plus, cei interesați pot alege să cumpere serviciile de îngrijire medicală și sub forma unor pachete de servicii (spre exemplu, pachet de recuperare: a mobilității, post traumatică, postoperatorie, post AVC, post Covid sau pachet pregătire intervenții medicale) toate având analize de sânge incluse.

Aplicația Beesers poate fi descărcată din Google Play sau App Store. Pentru a accesa serviciile, utilizatorii pot opta să se conecteze cu adresa de Google/Facebook/AppleID, sau își pot crea manual un cont. Mai departe, utilizatorii pot alege din listă serviciul de care au nevoie și specialistul dorit, având posibilitatea de a stabili ora și data prestării serviciului în cazul în care se dorește achiziția după consultarea costului. La final, pacientul va fi notificat pe telefon despre statusul rezervării.

***

Lansată în ianuarie 2021, Beesers este prima și unica platformă de tip marketplace de servicii medicale la domiciliu din România, care conectează printr-un singur click personalul medical cu pacienții. În prezent, platforma are peste 26.000 de utilizatori activi și este disponibilă în București, Ilfov, Bragadiru, Târgu Mureș, Pitești, Brașov, Botoșani, Suceava, Râmnicu Vâlcea, Craiova, Oradea, Timișoara, Baia Mare, Galați, Sibiu, Pașcani, Piatra Neamț, Iași, Satu Mare, Bistrița, Turda, Cluj-Napoca, Miroslava, Balș, Predeal, Constanța, Vaslui, Caracal, Fălticeni, Deva, Arad, Baia Mare, Maramureș și în zonele rurale în județele Argeș, Olt, Iași și Buzău. Toți colaboratorii prezenți în platformă sunt certificați de Ministerul Sănătății și au experiență semnificativă în mediul de stat sau privat.

www.beesers.com