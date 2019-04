Retailerul online de piese si accesorii auto BestAutoVest isi dezvolta reteaua nationala cu noi magazine de produse auto si centre de ridicare comenzi.

BestAutoVest.ro, retailerul online de piese auto si accesorii, anunta pregatirea magazinului din Cluj Napoca, care pana in luna Septembrie – anul acesta va fi inaugurat. Clientii vor putea ridica aici comenzile facute online sau pot lansa altele noi. Astfel, dupa magazinele din Arad si Timisoara, anul acesta sunt in pregatire noi locatii in Cluj Napoca, Bucuresti si Oradea.

Compania E-Autoparts Europa SRL, ce detine magazinul BestAutoVest, este importator direct la o gama variata de producatori si distribuitori de piese si accesorii din Europa. Aceasta distribuie in Romania produsele companiei Kegel Blazusiak din Polonia – producator de huse auto, Gledring din Slovenia – producator de covorase auto de interior si portbagaj, Service Best International din Olanda – distribuitor a accesoriilor auto cu brandul Carpoint, Protecton, TurtleWax. Recent a devenit distribuitor in Romania si al produselor fabricate de compania Polcar din Polonia, care are in oferta sa intreaga gama de piese auto pentru caroserie, directie, mecanica, racire, ce se adreseaza tuturor modelelor de autoturisme si autoutilitare.

“Dupa 17 ani de activitate, anul acesta a inceput pentru noi in forta, iar odata cu preluarea distributiei nationale a produselor companiei Polcar din Polonia, impreuna cu gama de accesorii auto pe care o detineam in portofoliul nostru si pe care la fel o importam direct, putem oferi clientilor nostri gama completa de produse pentru orice model de autoturism.”

Dupa deschiderea magazinelor fizice in Arad si Timisoara, urmeaza in mod firesc noi locatii in Cluj Napoca, Bucuresti si alte orase din tara. La inceputul anului au lansat si un nou magazin online de piese auto RapidAuto.ro, integrat cu motorul de cautare piese auto Tecdoc, oferind si o varianta de mobil foarte usor de utilizat. In acest mod, indiferent de varsta, oricine isi va putea comanda piesele de care are nevoie foarte usor si rapid“, a declarat Silvian Nanea (General Manager BestAutoVest.ro )

Asadar, pe paginile BestAutoVest.ro si RapidAuto.ro, dar si in magazinele fizice, cei interesati pot gasi gama completa de produse auto compatibile pentru masina lor, impreuna cu un suport tehnic de calitate. Se regasesc in portofoliul de produse si uleiuri auto, acumulatori, filtre, stergatoare si multe altele.