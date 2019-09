Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a spus despre Ana Birchall într-o postare pe Facebook că este „iapa troiană” din Guvern a echipei Maior-Coldea-Barna, care mănâncă din procentele Vioricăi Dăncilă.

”Iapa troiană în Guvernul Romaniei

Tot ce a castigat doamna Dancila in ultimele saptamani cu eforturi politice si o munca admirabila a fost distrus electoral astazi in CSM de doamna Birchall.

In “home-base” al PSD (multi gresesc atunci cand calculeaza procente, eu prefer sa merg la nuante, sa ma refer la voturi in primul tur, pe prezenta, chiar daca sociologii or sa ma injure, doamna premier trebuie sa ia minim 3 milioane de voturi) in interiorul PSD, orice iesire a doamnei Birchall este incasata direct de primul ministru. In plin!

Doamna Birchall are multe misiuni. Cea mai importanta dintre ele este sa asigure echipa Maior-Coldea-Barna ca va manca din procentele doamnei Dancila si din sansele domniei sale de a ajunge in turul doi!

Doamna Dancila trebuie sa faca o alegere. Totul in viata tine de alegeri!

#curaj”, scrie Daniel Dragomir.