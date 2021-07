Alegerile pentru șefia PNL Cluj Napoca, câștigate de viceprimarul Dan Tarcea, au coincis și cu vizita a doi ministri liberali în Cluj Napoca pe care primarul i-a plimbat cu autobuzul.

Tánczos Barna, ministrul Mediului a fost la Pata Rât, la Centrul de Management al deșeurilor, s-a întâlnit cu primarul Emil Boc, cu prefectul Tasnadi Istvan Szilard, etc.

„Joi seara am avut o discuție cu mai multe ONG-uri pe teme de bilologie, protecție a mediului, habitate naturale. M-am întâlnit și cu prorectorul UBB. Vineri am fost la Pata Rât și am vizitat noua locație unde se depozitează deșeurile din județ, și unde se fac investiții pentru realizare unui sistem complet de gestionare a deșeurilor.

Ulterior, am avut o întâlnire cu edilul Emil Boc, am profitat de Vinerea Verde și am mers gratuit cu mijloacele de transport din Cluj-Napoca. Vinerea Verde este un apel la un astfel de comportament din partea noastră, a tuturor, a fiecărui cetățean, o altă abordare și o altfel de viziune.

Salut decizia municipiului Cluj-Napoca, a primarului Boc și colegilor din structura de conducere a primăriei, pentru că este o decizie curajoasă și de lăudat.Transportul public în comun, care este un mijloc de transport verde va ajuta foarte mult acest oraș să reducă emisiile generate de trafic. Văd în paralel cu această decizie, o aplecare extrem de serioasă a primăriei spre tot ce înseamnă verde.

E o încercare curajoasă și lăudabilă pentru a asigura benzi speciale pentru mijloacele de transport în comun, dar și a reducerii traficului din centru. De asemenea, se încearcă reducerea numărului de mașini parcate în zonele cele mai poluate. Această abordare pe termen mediu și lung va face din Cluj-Napoca un oraș verde”, a declarat ministrul Mediului.

Ministrul PNL al Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a efectuat o vizită de lucru, vineri, în Cluj-Napoca.

Turcan a participat la o serie de întâlniri cu angajatorii și agenții economici din județul Cluj, printre care: Emerson SRL, Terapia SA, dar și cu șefii instituțiilor deconcentrate din subordinea MMPS.

Liberala a fost prezentă la deschiderea Bursei locurilor de muncă, organizată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) CLUJ. De asemenea, a mai avut o întrevedere unde a dialogat cu peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri clujean.

Aceasta a susținut și o conferință de presă, la sediul primăriei municipiului Cluj-Napoca, alături de edilul Emil Boc, eurodeputatul PNL Daniel Buda și viceprimarul Dan Tarcea.

„Am avut, la Cluj-Napoca, o serie de întâlniri extrem de benefice pe partea de ocupare, și crearea de locuri de muncă, mai bine plătite, și de sprijinire a angajatorilor care au ca principal scop crearea de locuri de muncă și menținerea acestora. Am continuat ceea ce am mai făcut în alte trei județe, am deschis o bursă a locurilor de muncă unde marii angajatori au stat față în față cu oamenii în căutarea unui loc de muncă.

În cele trei județe, până în momentul de față am avut aproximativ 1.700 de locuri puse la dispoziție de angajatori, dintre care două treimi au fost deja ocupate, ca urmare a burselor locurilor de muncă. La Cluj-Napoca am avut 1.800 de locuri puse la dispoziție, dintre acestea 850 de locuri de muncă au deja oameni selectați pentru a fi ocupate, și 278 au fost ocupate pe loc.

Este un rezultat încurajator, pe care dacă îl menținem pe acest trend este o reușită a ceea ce ne-am propus la începutul acestui an. De la 1 ianuarie 2021, până acum, au apărut aproape 100.000 de locuri de muncă”, a declarat Raluca Turcan.