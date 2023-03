Emil Boc a reușit performanța de pune moartea să aștepte. Cimitirul Moș Ioan Roată, ianaugurat cu fast în 2020, a fost deschis abia acum. În august 2020, Boc împreună cu liberalii au inaugurat cimitirul din Someșeni spunând că este primul cimitir parc din România, în pofida faptului că în locul respectiv nu sunt copaci care să ofere umbră.

De atunci și până acum cimitirul a fost ținut în stand-by.

Ieri, în emisiunea radio ZIUA LIVE, Boc a declarat că a avut loc prima înhumare în cimitirul din Someșeni.

„Din martie se fac înhumări în cimitirul din Someșeni pentru că s-a ajuns aproape la capacitatea maximă în celelalte cimitire încât a trebuit să deschidem și cimitirul din Someșeni. Asta-i viața. Pe 1 martie am semnat hârtia de deschidere a cimitirului, iar azi e prima zi de înhumare în Someșeni.

Am tot amânat extinderea pentru că am încercat să nu îl umplem rapid și pe ăstălalt nou. Deja lucrăm, într-o colaborare cu Ministerul Apărării, pentru extinderea inclusiv a cimitirului din Someșeni pentru că ok, ne ajunge 5-10 ani de zile, dar după aceea iarăși trebuie să căutăm o soluție. Trebuie să o căutăm de acum, ca să avem viitorul pregătit.

Acesta a fost motivul pentru care am spus că prima dată acoperim tot ceea ce mai este în cimitirele existente (evident că mai sunt locuri pe acolo, însă cele mai multe sunt concesionate sau moștenite de persoane private). Ce înseamnă partea publică am ajuns aproape la limita de peste 95% și am decis să deschidem cimitirul din Someșeni pentru a fi integrat domeniului public”, a declarat, la ZIUA LIVE, edilul Clujului.

Cimitirul a fost construit de firma SC Tehnodomus SRL, alături de proiectantul SC Civitas Proiectare SRL.Valoarea totală a contractului a fost de 50.919.836,82 lei fără TVA.

În 12 august 2020 Primăria Cluj Napoca anunța recepția lucrărilor de la cimitirul Moș Ion Roată.

„Urmează, oficial, și implementarea tuturor măsurilor care vizează deschiderea cimitirului. Pentru că am vrut să fie o chestiune unitară și care să ducă la lansarea cimitirului în cele mai bune condiții. Nu vă ascund faptul că deja lucrăm la un plan de a gândi terenuri pentru extinderea cimitirului din Someșeni, chiar înainte de a-l deschide. Pentru că trebuie să gândim și la perspectiva următorilor 10 ani care vor urma în privința aceasta”, declara primarul Emil Boc la același post de radio în urmă cu 3 ani.