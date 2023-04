Primarul Bogdan Pivariu a vorbit despre intervenția pentru remedierea avariei de la magistrala de apă, eveniment petrecut săptămâna trecută, în urma căruia au fost inundate aproximativ 30 de gospodării și mai multe străzi au rămas fără curent electric.

Edilul a anunțat că vor avea loc lucrări în vederea refacerii carosabilului afectat.

Aproximativ 30 de gospodării din comuna Floreşti au fost inundate, în noaptea de joi spre vineri, după o avarie la magistrala de apă. Pompierii clujeni au intervenit cu patru autospeciale şi şapte motopompe pe strada Tăuțiului, respectiv pe strada Ioachim Olteanu din Florești.

Pivariu: „S-a lucrat non-stop, peste 30 de ore”

„A fost un accident nefericit. Am fost sunat și eu la 4 dimineața, și imediat am luat legătura cu părțile implicate. A fost o țeavă foarte veche, de 30-40 de ani. Am ajuns repede la fața locului, unde se lucra deja pentru remedierea problemei. Am încercat să diminuăm pagubele. Nici cei de la Compania de Apă, care gestionează această magistrală, nu s-au așteptat la o avarie de natura asta, mai ales în pragul sărbătorilor.

Din păcate, au fost anumite zone în care presiunea apei a fost foarte mică după incident. S-a lucrat non-stop, peste 30 de ore. Noi am susținut cu ce am putut să o facem. Am pus la dispoziție tot ce aveam. Cei de la Compania de Apă au depus un efort foarte mare. Cantitatea de apă a fost destul de însemnată. Eu am ținut în permanență legătură și cu cetățenii din zonă.

Este un incident pe care nu și l-a dorit nimeni, dar se întâmplă lucruri de genul. Bine că s-a rezolvat și că avem doar pagube materiale. Lumea nu avea cum să fie mulțumită. Le înțeleg această supărare. Ieri a fost o întâlnire la fața locului pentru a se stabili refacerea carosabilului. Urmează o reparare completă, inclusiv cu strat de asfalt”, a declarat, la ZIUA LIVE, Bogdan Pivariu.

