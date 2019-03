Încurcate pot fi căile dragostei! Bătută-măr, atractiva brunetă, aşteaptă răbdătoare pe coridoarele I.M.L.Cluj. Până aici, nimic neobişnuit, deoarece la instituţia medicală clujeană vin o mulţime de femei – de toate genurile şi categoriile sociale – băute de soţi sau iubiţi. Însă cazul Ancăi m-a şocat prin singularitatea lui deoarece aici e vorba despre iubirea sa pentru un dependent de droguri, care – dacă în rândurile trecute doar a bătut-o – acum a şi jefuit-o de ultimii bani şi de telefonul mobil! Asta după ce femeia şi-a întrerupt pentru el studiile din Marea Britanie, venind într-un suflet la Cluj, doar ca să-l salveze!

Anca: „Asta mi-e răsplata sacrificiului!”

Dialogul nostru se desfăşoară de minune, fiindcă tânăra în vârstă de 28 de ani e hotărâtă să facă mărturisiri complete nemaiavând, se pare, nimic de pierdut: spune că după acest episod negru se va întoarce rapid în Anglia, ca să-şi reia viaţa şi studiile de Asistenţă medicală şi Limbă engleză! Mărturiseşte aceasta, gesticulând şi punându-şi astfel mai mult în evidenţă vânătăile de pe mâini: „Prietenul meu e din Cluj, se numeşte Dragoş Marius, are 38 de ani, iar eu sunt originară din Hunedoara. L-am cunoscut în Anglia, ţara unde muncesc şi studiez, printr-o fată din Huedin. Acolo ne-am împrietenit mai strâns, dar această iubire a fost de la început cu probleme, el fiind dependent de alcool şi droguri, fiind reţinut mereu de poliţie, pentru intervale scurte – de doisprezece sau douăzeci şi patru de ore – din cauza problemelor sale cu legea. Eu am fost singura persoană care l-a ajutat, în permanenţă, împrumutându-l cu bani. Apoi, cu timpul m-am apropiat de el şi am hotărât să locuim împreună în Liverpool, după care am fost nevoită să-l părăsesc pentru că nu suportam să-l văd cum bea şi se droghează”. Femeia arată mai departe că, după trei luni în care a stat departe de Dragoş, s-a împăcat cu el şi l-a primit din nou alături de ea. Şi, pentru că între timp bărbatul se întorsese acasă, la Cluj, în august 2018, făcându-i-se dor de el a decis să dea fuga şi să-l întâlnească în România. Femeia povesteşte ce a păţit după aceea din partea lui, neputându-şi ascunde sentimentul de neputinţă: „Zicea tot timpul că n-are de lucru în Anglia dar de fapt era leneş şi prefera să-l întreţin eu. Văzând că nu mai pot face lucrul acesta a zis să merg cu el, totuşi, în ţară, iar eu am acceptat. A venit la mine şi m-a adus din Anglia, cu maşina, până-n România – dar pe tot drumul a băut şi s-a drogat, la volan. Iar când am ajuns la Floreşti, în faţa hotelului unde urma să mă cazez m-a aruncat din maşină cu bagaje cu tot. Desigur, asta după ce i-am repetat pe drum că nu voi accepta să-l întreţin şi în ţară”! Explică în continuare că în toate aceste luni trăite alături de el a fost martorul ocular al decăderii iubitului său care, pe deasupra, a devenit din ce în ce mai violent şi a chiar bătut-o, pentru prima dată în decembrie 2018. „Avea prieteni extrem de periculoşi în Anglia, care se ocupau numai de prostii şi apela la mine doar când nu avea unde locui – sau ascunde. L-am primit mereu dar între timp – sub efectul drogurilor şi al alcoolului – devenise deja şi extrem de gelos, pe lângă că începuse să-mi fure bani ca să-şi satisfacă poftele”, adaugă Anca. Explică apoi că în ziua precedentă (n.n. – marţi, 19 martie 2019) s-a petrecut tărășenia după ce a zis să-i mai dea o şansă lui Dragoş şi s-a întors din nou în ţară, pentru a-i fi alături în eforturile sale de a-şi stăpâni dependenţele. „Ei, aş! Când am ajuns la el, după doar câteva zile de şedere, m-a rupt imediat în bătaie, mi-a furat telefonul şi ultimii mei bani, aruncându-mă apoi în stradă, ca pe o cantitate neglijabilă. Acum sunt pe străzi, fără telefon şi bani şi va trebui să mă străduiesc serios ca să mă întorc în Anglia! Asta îmi este răsplata pentru că am vrut să-l salvez! Dar, n-am ce face acum o să-i fac plângere la poliţie şi sper ca de-acum să nu-l mai văd vreodată”! Femeia este poftită, curând, în cabinetul de consultaţii, de unde se întoarce cu un cetificat în care medicii i-au recomandat câteva zile de îngrijiri medicale. Apoi, grăbită-foc, părăseşte în fugă sediul I.M.L.Cluj, motivând că a întârziat deja cu două ore la întâlnirea pe care şi-a dat-o cu poliţiştii de la Secţia 3 din cartierul Gheorgheni.

Punctul de vedere al I.P.J.Cluj

„Cei doi sunt într-o relaţie de mai multă vreme iar poliţiştii îi cunosc pentru că au mai fost sesizări legate de scandaluri între ei, iar sesizările au fost făcute de către femeie. La această oră colegii de la Secţia 3 Poliţie îl cercetează pe făptaş sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe şi furt", a declarat, pentru Gazeta de Cluj, Traian Morar, purtător de cuvânt al I.P.J.Cluj.

Motivele pentru care femeile sunt atrase de băieții răi: 1. Predispoziția femeilor pentru aceste tipuri de bărbați. În timp ce societatea crede că băieții răi sunt atractivi doar pentru modul în care se îmbracă sau merg, s-a demonstrat științific că femeile sunt mai atrase de bărbații cu tipuri de personalitate deviantă. Un studiu realizat pe un eșantion de aproximativ 1.000 de bărbați și femei a concluzionat că persoanele care au caracteristici ale personalităților patologice, precum impulsivitatea, imprudența și narcisismul, au mai mulți parteneri și copii în comparație cu persoanele care nu au aceste trăsături de personalitate. Cu alte cuvinte, caracteristicile acestea aparent negative pot fi de mare ajutor pentru atragerea mai multor parteneri. Prin urmare, băieții răi sunt adesea percepuți ca fiind mai atractivi. 2. Ceasul biologic te convinge să faci aceste alegeri. Dacă te întrebi de ce ești atrasă de acești bărbați, poate fi vorba despre un rezultat al dorinței tale interioare de a avea copii. Un studiu realizat în acest domeniu a dezvăluit faptul că femeile care sunt la ovulație percep bărbații frumoși și încăpățânați drept parteneri mai atrăgători. În plus, femeile la ovulație cred că aceste caracteristici de băieți răi, inclusiv atitudinea aventuroasă, îi transformă pe bărbați în taţi mai buni pentru potenţialii lor copii. 3. Ţi-e frică de angajamente. În multe cazuri, femeile se îndrăgostesc de bărbați care nu sunt capabili de angajamente, deoarece și lor le este frică de angajamente. Iar prin relațiile cu acești bărbați, femeile evită riscul de a fi rănite, pentru că știu deja, de la începutul relației, că timpul petrecut împreună va fi unul scurt. Cu toate că această abordare a relațiilor te-ar putea ajuta să eviți factorii de stres, anxietatea și suferința corelate cu relațiile, fobia de angajament te poate împiedica să te conectezi cu adevărat din punct de vedere emoțional și fizic. 4. Cred că îi pot schimba. Femeile se pot îndrăgosti de acste tipuri de bărbaţi şi pentru că au impresia că-i pot schimba. Cu toate acestea, dacă încerci să construieşti o relaţie bazată pe nevoia şi dorinţa de a schimba comportamentul partenerului tău, eşti pe o cale dăunătoare şi distructivă. (Iulia Mirică – în “Eva”)