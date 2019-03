Dl. Vasile, un bărbat masiv și impunător, în vârstă de 37 de ani, așteaptă cu arcada, acoperită de un bandaj masiv, să intre în cabinetul de consultații al I.M.L.Cluj. Este, de loc, din comuna Mintiu Gherlii și mărturisește că a încasat un NV (pe nevăzute) de la Puiu “Țarca”, un consătean aprig la furie care l-a taxat după ce băuse o bere în plus, supărat că dl. Vasile intrase, pertinent, într-o discuție legată de vânzarea unei mașini. Acum – mărturisește victima – “Țarcă” ar avea ceva regrete pentru fapta sa, însă a depus deja plângere la poliție și nu va da înapoi în ruptul capului…

Bărbatul – de departe un ins blajin, asemeni tuturor oamenilor dotați cu putere herculeană, brutar de profesie – mărturisește, deschis, că duminică seară pe la ora 20.40 intrase în barul din sat, împreună cu un prieten, ca să-și cumpere țigări. Acolo l-au întâlnit pe consăteanul lor, Puiu – zis “Țarcă”, un bărbat de 47 de ani și au intrat în discuție cu acesta despre un automobil vechi pe care prietenul său i-l vânduse lui “Țarcă” în urmă cu ceva vreme. Văzându-i acesta, băut bine, a început să-i ceară cu insistență cartea de identitate a automobilului. Explică dl. Vasile: “Atunci prietenul meu i-a spus că o are acasă și o să i-o aducă oricând, la care “Țarcă” i-a spus că nu-l crede, iar eu am intervenit că o să am grijă ca acest lucru să se petreacă. Moment în care “Țarcă” m-a acuzat că-i iau apărarea și fără vreun avertisment mi-a ars un pumn în cap. Surprins de lovitură, am căzut la pământ, cu sângele țâșnind din arcada mea spartă ca dintr-o arteziană, iar acolo, jos, am mai încasat o mulțime de picioare și pumni “distribuite” pe tot trupul”… După ce a scăpat cumva din pumnii și picioarele atacatorului – mai mare decât el, având peste 130 de kilograme – dl. Vasile a pornit cu dificultate, spre casă. Își continuă acesta, apoi, relatarea: “Însă, întâlnindu-l pe drum pe fiul meu, acesta, văzându-mă în ce hal sunt, m-a dus imediat la Gherla, la poliție, unde am făcut plângere împotriva individului. Iar de acolo m-a dus direct la Spitalul Gherla, unde medicii mi-au cusut arcada cu trei copcii. Oricum, această agresiune, vă mărturisesc sincer, a fost o mare surpriză pentru mine fiindcă până atunci “Țarcă” îmi fusese pe jumătate prieten! Fapt care mă determină să nu-l cruț de-acum înainte, deși mi-a transmis prin cineva că-și regretă fapta. Dar, vă spun sincer: din moment ce eu am fost treaz complet, fără să fi apucat să beau măcar o bere, nu consider că am meritat un asemenea tratament! Doar pentru că am nimerit la momentul nepotrivit și am asistat la o dispută care nu mă privea în mod direct – dar în care am vrut, totuși, să ajut nu se făcea să mă trateze astfel acest individ”. Curând, bărbatul este poftit în cabinetul de consultații și se întoarce rapid cu un certificat, în care medicii i-au recomandat între opt și nouă zile de îngrijiri medicale, după care se retrage discret…