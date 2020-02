In anul scolar 2020-2021, elevii vor primi burse in valoare de minimum 150 lei, cu posibilitate de marire, scrie intr-un proiect de hotarare publicat pe site-ul Ministerului Educatiei.

Este vorba despre bursele de performanta, bursele de merit, de studiu si de ajutor social.

CNE si-a exprimat la inceputul acestei luni nemultumirea in privinta sumei de 150 lei printr-un comunicat transmis AGERPRES, sustinand faptul ca suma care ar reprezenta valoarea burselor nu ar fi suficienta pentru a satisface nevoile unui elev: “Solicitam, totodata, Ministerului Finantelor Publice ca la prima rectificare bugetara sa redacteze o fila bugetara dedicata burselor scolare, care sa se regaseasca în legea bugetului de stat. Mai mult decat atat, solicitam modificarea hotararii (…), astfel incat cuantumul minim sa fie de 200 de lei, nu 150, asa cum este prezentat in forma actuala a documentului, pentru a face un prim pas spre atingerea unui cuantum minim care sa poata acoperi nevoile elevilor din Romania”.

Presedintele Consiliului National al Elevilor, Antonia-Laura Pup, afirma, conform presei, ca este necesara o linie speciala, dedicata de la bugetul de stat pentru aceste burse, astfel incat primarii „sa nu mai poata muta banii de burse dintr-un buzunar in altul fară niciun control din partea statului”.

In opinia sa, suma de 150 de lei propusa de MEC „este prea putin” in raport cu nevoile elevilor din comunitatile dezavantajate. „Cea mai mica suma pe care o vom accepta ca punct de plecare este 200 lei, urmand ca acest cuantum sa creasca gradual in urmatorii ani”, spune reprezentantul CNE.

Conform presei, in cazurile unde va fi posibil, autoritatile locale vor putea majora suma in cauza.

Un alt proiect aflat in dezbatere publica la MEC ofera elevilor si studentilor posibilitatea de a cere bani de la stat si in acest an, cu scopul de a achizitiona calculatoare noi. Astfel, in cadrul programului Euro 200, tinerii romani cu varsta de pana in 26 de ani vor primi ajutor din partea statului in ceea ce priveste cumpararea unui calculator nou.

Valoarea ajutorului este echivalentul in lei al sumei de 200 de euro, calculat la cursul de schimb pentru ultima zi a lunii precedente cumpararii calculatorului. Dupa cum stabileste calendarul continut de proiect, cererile pentru acordarea banilor se pot depune panain data de 17 aprilie 2020, listele beneficiarilor urmand sa se publice in 26 mai, informeaza Avocatnet.

Sabina Popescu