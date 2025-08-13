O creșă nou construită pe strada Dionisie Roman, în cartierul Între Lacuri, parte a unui ansamblu rezidențial dezvoltat de omul de afaceri clujean Vasile Salanță, cunoscut sub porecla „Moșu’ Pic”, a fost donată Primăriei Cluj-Napoca.

Preluarea imobilului în proprietatea publică a avut loc cu titlu gratuit, în urma unei hotărâri adoptate de Consiliul Local pe 12 august, în cadrul ședinței extraordinare.

Clădirea, cu regim de înălțime parter plus etaj, are peste 400 mp amprentă la sol și o suprafață desfășurată de aproximativ 612 mp. Ea este destinată activităților de educație timpurie pentru copiii preșcolari din zonă.

Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că municipalitatea își propune ca până la 1 decembrie să finalizeze amenajarea, dotarea și obținerea tuturor avizelor necesare. Creșa va găzdui trei grupe, în total aproximativ 60 de copii.

Proiectul rezidențial de pe strada Dionisie Roman – zece blocuri cu patru etaje și etaj retras, totalizând 340 de apartamente – a fost aprobat cu condiția ca dezvoltatorul să cedeze Primăriei creșa, semifinisată, precum și mai multe terenuri pentru drumuri, spații verzi și parcări publice.

Municipalitatea a preluat, totodată, 20 de locuri de parcare, terenul pentru două stații de încărcare a vehiculelor electrice și un parc de joacă de aproape 1.000 mp.

Sursa: Actual de Cluj

