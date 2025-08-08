Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat vineri dimineață un plan pentru preluarea controlului asupra orașului Gaza, în contextul extinderii operațiunilor militare, în pofida criticilor tot mai intense din țară și din străinătate privind războiul care durează de aproape doi ani, relateaza Reuters.

„IDF se va pregăti să preia controlul asupra orașului Gaza, asigurând în același timp ajutor umanitar populației civile din afara zonelor de luptă”, a transmis biroul premierului Benjamin Netanyahu. Acesta a subliniat că își dorește control militar asupra orașului, dar nu ca Israelul să acționeze ca autoritate de guvernare.

Decizia vine pe fondul unei poziții prudente a șefului Statului Major, care s-a opus extinderii campaniei din Gaza. Totodată, sondajele de opinie arată că majoritatea israelienilor susțin încheierea unui acord pentru eliberarea ostaticilor, în prezent aproximativ 20 de persoane fiind încă ținute captive în Gaza, potrivit estimărilor oficiale.

