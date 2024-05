Probabil ai observat faptul ca atunci cand esti abonat la newslettere pe diferite site-uri, in momentul in care este ziua ta de nastere, primesti diferite beneficii. Aceste beneficii pot include atat vouchere de reducere pentru diferite produse, iar uneori chiar si produse gratuite la diferite magazine online. In cele ce urmeaza vom analiza toate aceste cadouri pe care le poti primi de aniversarea ta.

Produse gratuite la magazine online

In Romania, exista unele magazine online care au diferite oferte promotionale pentru aniversarea zilei de nastere pentru clientii fideli sau care au mai cumparat din trecut. De regula, esti informat despre beneficiile pe care le ai de ziua ta de nastere fie printr-un mesaj SMS, fie pe adresa de e-mail pe care ai folosit-o la inregistrarea contului la un anumit magazin online.

Desi majoritatea magazinelor ofera vouchere de reducere, unele dintre ele ofera si produse gratis de ziua ta daca faci o comanda de o suma minima stabilita in prealabil. Insa daca nu primesti o astfel de notificare, poti contacta direct departamentul de relatii cu clienti al magazinului tau preferat pentru a intreba daca acestia ofera diferite beneficii pentru ziua ta de nastere.

Bani bonus si rotiri gratuite pentru a te distra la casino

Pentru jucatorii de cazino online din Romania, ziua de nastere vine de cele mai multe ori cu o multime de beneficii si avantaje din partea operatorilor de jocuri de noroc online. Pe piata jocurilor de noroc din Romania, sunt foarte multe cazinouri online care ofera bonus de ziua ta. Acest bonus consta de cele mai multe ori in:

Bani bonus ÔÇô unele cazinouri online ofera de ziua ta de nastere un bonus ce consta intr-o anumita suma de bani. De regula, aceasta suma bonus incepe de la 10 LEI si poate ajunge chiar si pana la suma de 100 de LEI. Rotiri gratuite ÔÇô un alt bonus aniversar de ziua ta extrem de intalnit la operatorii de jocuri de noroc din Romania este bonusul de consta in rotiri gratuite. Aceste rotiri gratuite pot fi utilizate fie la mai multe sloturi video, fie doar la un anumit joc. Insa nu-ti face griji, in momentul in care iti este acordat bonusul de rotiri gratuite, vei avea si o pagina de termeni si conditii atasata in care poti vedea exact jocurile eligibile la care poti utiliza rotirile.

Un alt aspect destul de important de care trebuie sa tii cont atunci cand activezi bonusul de ziua ta este cel al conditiilor de rulaj atasate. Majoritatea bonusurilor oferite de cazinourile romanesti necesita un rulaj obligatoriu inainte de a putea retragere eventualele castiguri generate de acestea. De exemplu, daca ai primit un bonus de ziua ta ce consta in rotiri gratuite, e posibil ca castigul generat de acestea sa fie supus unor conditii de rulaj. De exemplu, daca rotirile gratuite au un rulaj de X35, asta inseamna ca daca ai castigat 50 de LEI cu ajutorul lor, va trebui sa rulezi in total 1750 de LEI inainte de a putea efectua o retragere. Daca totusi nu respecti acest lucru si soliciti o retragere, atat bonusul cat si castigurile generate pana in acel moment vor fi anulate.

De asemenea, si banii bonus primiti de ziua ta pot avea conditii de rulaj atasate. Insa aici cerintele de rulaj se aplica direct pe suma, iar principiul este asemanator cu cel de la rotirile gratuite. Pentru 100 de LEI primiti bonus (si sa spunem ca au un rulaj de X40), va trebui sa pariezi cel putin 4000 de LEI inainte de a putea solicita o retragere.

Vouchere si reduceri

Probabil unele din cele mai intalnite beneficii pe care le poti primi de ziua ta sunt voucherele de reducere la diferite magazine. Aceste vouchere de reducere pot incepe de la 10% si pot ajunge chiar si pana la 60%. Ce inseamna asta? Inseamna ca daca un produs pe care vrei sa-l comanzi are pretul de 300 de LEI, iar tu ai primit un voucher de reducere de 50%, vei plati doar 150 de LEI pentru acel produs. Insa tine cont de faptul ca aceste vouchere pot fi si ele supuse unor conditii precum: nu pot fi folosite pentru produse deja aflate la reducere.

De regula, aceste vouchere de reducere se primesc fie prin SMS, fie pe adresa de e-mail pe care ai folosit-o la inregistrarea la un magazin online sau pe care ai folosit-o pentru a te abona la newsletter. Foarte multe magazine online au aceasta politica de abonare la newsletter pentru a fi eligibil pentru vouchere de reducere sau beneficii pentru ziua ta de nastere.

Alte oferte

Mai exista o alta oferta promotionala acordata de regula pentru zilele de nastere. Aceasta consta in acordarea unor puncte bonus pe platformele magazinelor online care au implementat un astfel de sistem. Punctele bonus pot fi folosite pentru a fi convertite in bani reali, deci poti cumpara produse (fie haine, incaltaminte, parfumuri, etc) la un pret mai mic.

Daca ai suficiente puncte bonus acumulate, poti achizitiona un produs complet gratuit cu ajutorul acestora. Exista cateva magazine de incaltaminte online care ofera puncte bonus bazate pe un procent din valoarea achizitiei. De exemplu, daca ai cheltuit 100 de LEI, iar procentul de puncte bonus e de 10%, vei primi 10 puncte (valoare 10 LEI) pe care le poti folosi la urmatoarea achizitie.