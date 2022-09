Impresiile savuroase și pline de laude au adus unei cafenele din Cluj-Napoca trofeul Recenzia de Aur de Google. Este vorba despre cafeneaua socială Cofeels și este un proiect inedit și relativ recent în orașul Cluj-Napoca. Trofeul vine în urma analizei a celei mai promițătoare afaceri de pe Google Maps care aparțin domeniului HoReCa din România.

„E o bucurie foarte mare. Noi avem doar un an de activitate. În această vară am împlinit un an de când am deschis cafeneaua. Faptul că am primit atât de multe recenzii pozitive ne face să ne simțim onorați. Suntem foarte bucuroși că am primit recenzia de aur pe baza recenziilor oferite de clienții cafenelei”, a declarat patronul cafenelei, Lucian Butnaru.

Magia vieții stă în umanitate: 3 din 5 angajați sunt persoane cu dizabilități

Cafeneaua Cofeels este prima cafenea socială din Transilvania, unde 3 din 5 angajați sunt persoane cu dizabilități:

„Ne-aţi fost alături când am deschis, aţi făcut ca mesajul nostru să ajungă la cât mai multă lume. Aprecierea pe care ne-aţi arătat-o a fost cea care a dus la realizarea pe care o anunţăm astăzi: Cofeels, cafeneaua socială unde 3 din 5 angajaţi sunt persoane cu dizabilităţi, unde cauza socială bucură sufletul, iar aroma cafelei de specialitate bucură simţurile, este pe lista câştigătorilor trofeului Recenzia de Aur din 2022”, transmite echipa Cofeels.

Deși cafeneaua clujeană este deschisă de numai un an, performanțele sunt remarcabile, iar recenziile clienților arată acest lucru. Patronul Cofeels se arată recunoscător față de clienți: „Trofeul e o reflectare a aprecierii constante de care are parte singura cafenea socială din Transilvania. Suntem tare recunoscători celor care au venit la Cofeels şi au scris recenzii despre noi”, a spus Lucian Butnaru, antreprenor social şi manager Cofeels.

