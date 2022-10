Judecătoria Cluj-Napoca a decis să dea în custodie câinii de luptă confiscați în luna iunie în Baciu, chiar unuia dintre cei care a organizat evenimentul infam.

Persoanele care protejează animalele din Cluj au dus o luptă grea cu poliția și cu justiția pentru a salva aceste animale, mai ales că exista temerea că vor fi eutanasiate.

Legislația în acest cazuri lipsește, nemaifiind până acum cazuri de acest gen.

Judecătoria Cluj-Napoca a dispus plasarea a unei părți din câinii confiscați în baciu, adică în locația unde au avut loc luptele.

”Începând cu data de 18.10.2022, menţine măsura sechestrului asigurător, sub care au fost plasate in data de 22.07.2022 prin ordonanţa procurorului din data de 22.07.2022 dosar nr 1505/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov (vol 4 fila 84) următoarele bunuri: – exemplarul canin metis Pittbul, mascul pe nume „Muchacho”, de culoare gălbui-ro?cat, identificat cu microcip seria 9 ridicat în data de 24.06.2022 de la inculpata Kittrichova Zuzana – exemplarul canin metis Pittbul, mascul pe nume „Stryder”, de culoare alb cu negru, identificat cu microcip seria 68 ridicat în data de 24.06.2022 de la inculpatul Buric Slobodan – exemplarul canin metis Pittbul, mascul pe nume „Losco”, de culoare neagră, cu microcip seria 380 ridicat în data de 24.06.2022 de la inculpatul Sparapano Cristian – exemplarul canin ”Blacky”, identificat cu seria microcip 6 , în rechizitoriu şi în ordinul de plasare în adăpost, nr. 342.392/24.06.2022, emis de IPJ Braşov (vol 2 fila 243) ridicat în data de 24.06.2022 de la inculpatul Marian Alin Cosmin. Dispune predarea bunurilor aratate anterior catre inculpatul Marian Alin Cosmin (inculpat și el în acest dosar) – in calitate de custode – cu obligatia ca acesta sa le pastreze la locația din Baciu, com. Baciu, la aprox. 200 metri distanâă de strada Pădurii până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze. Cheltuielile de intretinere pentru aceste bunuri se suporta de către inculpaţii Kittrichova Zuzana, Buric Slobodan, Sparapano Cristian, respectiv Marian Alin Cosmin (n.red. toți inculpați în acest caz)”, precizează instanța.

Ceilalți câini care au fost luați de la abuzatorii lor vor fi restituiți. ”Ridică măsura asigurătorie a sechestrului- si dispune restituirea acestor bunuri şi restituirea puilor rezultati către persoanele de la care au fost ridicate (inculpaţii Marian Alin Cosmin, inculpata Barbu Ianisa Teodora). Cu privire la aceasta masura se instiinteaza Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj Napoca. În privinţa bunurilor puse sub sechestru în data de 22.07.2022, prin ordonanţa procurorului din data de 22.07.2022 dosar nr 1505/P/2022 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov (vol 4 fila 84), constată că acestea nu s-au aflat sub puterea unei măsuri asigurătorii în perioada 24.06.2022 – 21.07.2022, fiind incidente, pentru această perioadă, prevederile legii 205/2004. Prezentele dispozitii se aduc la indeplinire de catre organele de cercetare penala care au ridicat bunurile, anume IPJ Braşov. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare”, a mai dispus instanța.

Luptă ilegală de câini surprinsă în flagrant în timpul unor percheziții din comuna Baciu, la crescătorii de câini de lupte – VIDEO

Polițiștii au făcut vineri, 24 iunie 2022, percheziții la o canisă de pe strada Pădurii din comuna Baciu, sus în livadă, unde sunt ținuți câini folosiți la lupte ilegale. Acolo au fost găsiți câini din rasa Pitbull plini de sânge, în urma unor lupte ilegale organizate de proprietarii lor.

Ancheta este derulată de polițiștii din Brașov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, care au făcut vineri, 24 iunie, 6 percheziții domiciliare, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos” și „organizarea de lupte între animale sau cu animale”.

Perchezițiile au avut loc în județul Brașov, la domiciliile unor persoane bănuite că, în perioada februarie – iunie a.c., ar fi obținut din mediul online date ale unor carduri bancare, ce ar fi fost emise de către instituții bancare din străinătate, pe care le-ar fi utilizat ulterior, în mod fraudulos, pentru efectuarea de tranzacții.

De asemenea, au fost efectuate percheziții pe raza județelor Cluj și Sălaj, unor persoane care, în perioada mai – iunie 2022, ar fi desfășurat activități de pregătire și antrenare a unor câini din categoria câinilor agresivi și lupte între animale. Anchetatorii au descins în Baciu, pe strada Pădurii, vineri dimineața la ora 4.00 și au plecat după aproape 12 ore.

La Cluj, pe strada Pădurii, din Baciu, polițiștii au surprins în flagrant o luptă ilegală între două exemplare canine, fiind identificate, de asemenea, mai multe persoane de cetățenie străină, proprietari ai animalelor și spectatori.

Totodată, în județele Cluj și Sălaj, au fost identificate în total 76 exemplare canine, unele dintre acestea urmând a fi plasate în adăposturi, conform procedurii legale în vigoare privind protecția animalelor și 2 vor fi plasate într-un spital veterinar, fiind continuate verificările privind modalitatea de respectare a normelor privitoare la bunăstarea și protecția animalelor.

În 10 octombrie 2022, Judecătoria Cluj-Napoca a dispus prelungirea măsurii de control judiciar asupra inculpaților din acest dosar, până la finalizarea cercetărilor.

Sursa: stiridecluj.ro