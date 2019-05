VR Cinema prezintă la infiniTIFF o selecție vastă de conținut virtual revoluționar, inclusiv lucrări noi, precum și unele aparținându-le „clasicilor” din domeniu.

Selecțiile sunt la dispoziția publicului pe toată durata programului zilnic. Biletele oferă acces la VR Cinema în intervalul de timp selectat, în care puteți alege orice experiențe doriți.

Experiența virtuală a Primul Război Mondial @TIFF 2019

Scurtmetrajul arată imaginea Războiului Națiunilor concentrându-se pe cinci piloni: momentul și motivația intrării în Război, recrearea atmosferei unui oraș bombardat, prezentarea simultană a două lumi paralele în același spațiu-timp, fotografii stereoscopice de arhivă și impactul asupra populației.

Un storytelling creativ implementat într-un mediu CG vă va captiva din prima secundă de experiență imersivă.

Evenimentul va avea loc zilnic în perioada 1 iunie – 8 iunie la Casa de Cultură a Studenților Cluj-Napoca.Vezi mai multe detalii despre eveniment AICI

Programul complet al filmelor din cadrul VR cinema:

Program 1 (35 minute)

Equator 360 – The Centre of the World & The Lying Stars

R: Nicolas Jolliet | Canada, Franța / 2018 / 15’, 12’

Equator 360 este o călătorie cinematică în VR, compusă din patru episoade, care poartă spectatorii în întreaga lume, experimentând diversitatea, misterul, magia și frumusețea liniei Ecuatoriale.

Primele 2 episoade – The Centre of the World și The Lying Stars – pătrund în comunitatea șamanilor din Yuruparí, ale căror situri sacre sunt plasate exact pe linia ecuatorială, respectiv în lumea nomazilor deșertului Chalbi din nordul Kenyei.

Girl Icon

R: Sadah Espii Proctor | India / 2019 / 8’

„Îmi doresc ca fetele să mă privească drept model și să creadă că pot obține tot ceea ce-și doresc.”, afirmă Rani, o tânără de 17 ani, din Varanasi, India. Chiar dacă în comunitatea în care a crescut, percepția asupra fetelor e că acestea trebuie să se ocupe de treburile casnice și să se căsătorească, acest lucru nu a împiedicat-o pe Rani să se dedice studiilor și să inspire și alte fete să facă același lucru. Pe măsură ce o urmărim, avem acces la speranțele, frustrările și visele pe care le are.

Program 2 (38 minute)

Equator 360 – The Above and the Below & The Great Mother

R: Nicolas Jolliet | Canada, Franța / 2018 / 12’, 10’

Equator 360 este o călătorie cinematică în VR, compusă din patru episoade, care poartă spectatorii în întreaga lume, experimentând diversitatea, misterul, magia și frumusețea liniei Ecuatoriale.

Episoadele 3 și 4 The Above and the Below și The Great Mother– explorează modul de viață al comunității Bajau Laut, ultimii nomazi marini din lume, originari din Asia de Sud-Est, respectiv al preoților Kogi din Sierra Nevada de Santa Marta, considerați îngrijitorii spirituali ai Mamei Natură.

The Real Thing

R: Benoit Felici, Mathias Chelebourg / 2018 / 16’

Sunteți invitați într-o călătorie VR în interiorul copiilor chinezești ale unor mari orașe. Mii de oameni din Shanghai au ales să trăiască sau să muncească în replici uluitoare ale Parisului, Veneției sau Londrei. Documentarul VR le propune spectatorilor o călătorie de o zi într-o lume paralelă în care obiective turistice faimoase au fost transformate în cartiere vaste și funcționale.

Program 3 (28 minute)

Invasion!

R: Eric Darnell | SUA / 2016 / 6’

Extratereștrii vor să cucerească Pământul, distrugându-i pe toți cei care încearcă să li se opună. În ciuda tehnologiilor extrem de avansate pe care le au, pământenii se unesc împotriva lor și reușesc să-i învingă. Doar că acești pământeni nu sunt… oameni. Sunt două dintre cele mai drăgălașe creaturi de pe Pământ – doi iepurași albi adorabili (iar tu ești unul dintre ei!).

Câștigător al premiului Daytime Emmy® 2017, cu vocea lui Ethan Hawke, creat de regizorul filmului Madagascar și al experiențelor VR de top Crow: The Legend și Asteroids.

Crow: the Legend

R: Eric Darnell | SUA / 2018 / 22’

Crow, o pasăre cu un penaj orbitor și cu o voce melodioasă, trebuie să renunțe la tot pentru a-și salva prietenii din pădure de iarna greoaie și nesfârșită – dar este oare Crow dispus să facă sacrificii personale, care s-ar putea să-l schimbe pentru totdeauna?

Câștigătoare a premiului Daytime Emmy® 2019, animația îi reunește pe generic pe John Legend, Oprah Winfrey, Constance Wu, Tye Sheridan, Diego Luna și Liza Koshy, fiind creată de regizorul celebrului Madagascar, dar și al filmelor VR multi-premiate Asteroids și Invasion!.

Program 4 (23 minute)

Borderline

R: Assaf Machnes | Israel / 2018 / 8’

Abraham, un tânăr soldat israelian, evreu de origine etiopiană, păzește granița împreună cu un coleg neinițiat. Când Abraham este lăsat singur timp de câteva minute, se confruntă cu o dilemă. Bazat pe o poveste adevărată, filmul oferă o experiență scurtă de VR care permite audienței să experimenteze de aproape incertitudinea eroului aflat în mijlocul deșertului.

Asteroids

R: Eric Darnell | SUA / 2017 / 7’

Vei porni într-o nouă aventură spațială animată alături de extratereștrii Mac și Cheez, într-o poveste plină de umor, entuziasm și compasiune. Alături de robotul Peas, aștepți să-ți demonstrezi valoarea în misiunea periculoasă din spațiul cosmic. Șansa se ivește în momentul în care nava spațială este amenințată de asteroizi și gândaci intergalactici. Aflați în bucluc până peste cap, salvarea este în mâinile tale!

Câștigător al premiului Daytime Emmy® 2018, creat de regizorul celebrei animații Madagascar și al experiențelor VR multi-premiate Crow: The Legend și Invasion!.

Girl Icon

R: Sadah Espii Proctor | India / 2019 / 8’

Program 5 (44 minute)

Blind Date

R: Maria Belen Poncio | Argentina / 2018 / 18’

Audiență 16+

Juana, o tânără de 18 ani aflată într-un scaun cu rotile, este nerăbdătoare să-și exploreze sexualitatea. Se hotărăște să meargă la o „întâlnire oarbă” cu un tip pe care l-a cunoscut pe rețelele de socializare, fără să îi spună despre dizabilitatea ei. Depășind temerile și problemele „logistice” dintr-un oraș inaccesibil, cei doi reușesc să se întâlnească și să-și descopere trupurile împreună.

Incitement

R: Wiebe van den Ende | Olanda / 2019 / 10’

Sara a fost plecată la muncă în străinătate, iar cina cu care iubitul ei Luis a întâmpinat-o la întoarcere s-a încheiat cu un „desert” pasional. Când ea recunoaște că trebuie să se întoarcă în Paris pentru alte câteva întâlniri, Luis profită de moment pentru a-i mărturisi Sarei ceva important și a-și lua astfel o piatră de pe inimă. Cu ajutorul VR-ului spectatorul poate să experimenteze în mod autentic intimitatea cuplului și să „audă” gândurile interioare ale celor doi.

Ello

R: Su Haodan | China / 2019 / 16’

Ello este o poveste despre singurătate și prietenie. Când oamenii au nevoie de prietenie sau dragoste, se pot aștepta la rezultate surpinzătoare dacă își urmăresc țelurile în mod proactiv, în loc să aștepte pasiv îndeplinirea dorințelor pe care le nutresc.

Program 6 (25 minute)

An Obituary

R: Jean Yoon | Coreea de Sud / 2017 / 13’

Atunci când află de moartea unui prieten, un tânăr călătorește departe, într-o zonă rurală, pentru a-i aduce un ultim omagiu. Când ajunge la înmormântare, realizează că este singurul invitat prezent. Însoțit doar de vârstnica mamă a prietenului său decedat, începe să se întrebe de ce par a fi singurii oameni rămași în sat.

Conscious Existence

R: Marc Zimmermann | Germania / 2018 / 12’

În fiecare moment suntem înzestrați cu cel mai prețios cadou al vieții: o minte conștientă, care ne permite să simțim și să percepem frumusețea nemărginită a Universului. Filmul este o călătorie care își propune să atingă spectatorul la nivel emoțional, permițându-i să acceseze o stare de relaxare și recunoștință.

Program 7 (14 minute)

Experiența virtuală a Primul Război Mondial

R: Anca Bonta, Dragoș Codre, Tudor Suciu, Vladuț Dragoș | România / 2018 / 8’

Nothing To Be Written

R: Lysander Ashton | SUA / 2018 / 6’

În timpul primului război mondial, milioane de scrisori au fost trimise de către soldații aflați în tranșee către familiile lor. Semnătura era singura informație permisă a fi trecută în scrisoare, iar comunicarea se realiza doar prin fraze prescrise. Parțial operă de artă, parțial documentar, scurtmetrajul spune povestea acestor scrisori și este inspirat de circumstanțele în care au fost redactate și primite.

Program 8 (13 minute)

