Verdict asteptat la Curtea Constitutionala a Romaniei! Judecatorii CCR (foto) au respins, marti, 11 martie 2025, candidatura lui Calin Georgescu la alegerile prezidentiale din luna mai.

Hotararea CCR a fost luata cu calcarea in picioare a Constitutiei Romaniei si a legilor, in conditiile in care dreptul de a fi ales al unei persoane nu poate fi interzis decat prin hotarare judecatoreasca. Or, Calin Georgescu nu avea nicio condamnare prin care sa ii fi fost interzis dreptul de a candida si indeplinea toate conditiile cerute de lege pentru a deveni presedinte al Romaniei.

Decizia Curtii arunca in aer relatia tarii noastre cu partenerul strategic SUA, ai carui oficiali au criticat in termeni duri, in nenumarate randuri, atat anularea alegerilor din noiembrie, castigate in primul tur de Calin Georgescu, dar si posibilitatea ca acestuia sa ii fie interzisa candidatura, lucru ce s-a si intamplat. De asemenea, hotararea CCR scoate Romania definitiv de pe harta tarilor democrate, stiut fiind ca doar in dictaturi sunt interzise candidaturile persoanelor care nu sunt pe placul Sistemului aflat la conducere.

Pe de alta parte, in urma blocarii de catre CCR a lui Calin Georgescu, tabara suveranista este obligata sa gaseasca un alt candidat pentru alegerile din mai 2025.

