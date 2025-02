Călin Georgescu a făcut primele declarații după ce a fost pus sub acuzare într-un dosar legat de alegerile prezidențiale și i s-a transmis că va fi cercetat sub control judiciar. Georgescu a afirmat că este vorba despre un atac disperat al actualei puteri, care nu știe ce să mai facă pentru a opri valul de simpatie populară la adresa sa, transsmite Realitatea PLUS.

Călin Georgescu: Îmi amintesc de mentalitatea comunistă din anii `50). Noi suntem România, noi suntem puterea!



Reporter: Vă așteptați la așa ceva?



CG: Era de așteptat, pentru că ceea ce ne-au pregătit pe 6 decembrie este o mare bogăție, dacă noi treceam la 8 decembrie, eu nu știam ce este aici. Urma să mă întâlnesc cu George Simion (în momentul în care a fost reținut – N.R.), cu cei care au câștigat alegerile, după știința mea, a fost un traseu foarte clar, unde a fost AUR, unde a fost PSD și unde a fost PNL, care cred că este la coada cozilor și acum conduce România.

