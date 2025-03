Călin Georgescu s-a prezentat miercuri la Judecătoria Sectorului 1, unde s-a judecat plângerea sa împotriva măsurii controlului judiciar. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat penal pentru șase infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Georgescu a stat aproximativ 30 de minute în fața magistraților și a declarat la ieșire că verdictul va fi pronunțat joi.

„Personal, am încredere în magistratul judecător, am încredere într-o decizie dreaptă, consistentă și conformă cu realitatea. Sunt foarte încrezător în pronunțarea de mâine. Avocații mei au explicat clar situația. Ce apare în presă, mai ales în anumite părți ale presei, nu are legătură cu dosarul. Voi face declarații publice curând, inclusiv la un post TV mâine”, a spus Georgescu, evitând însă întrebările jurnaliștilor.

