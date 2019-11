Nursingul este o meserie dificila, dar plina de satisfactii. Cu toate acestea, nu este pentru toata lumea. Crezi ca ai ceea ce este nevoie pentru a fi un asistent medical competent? Mai jos iti prezentam cateva caracteristici care te-ar putea ajuta in aceasta profesie.

Empatie si compasiune. Orice ghid de nursing iti va spune ca una dintre cele mai importante calitati ale asistentului medical este empatia. Asta inseamna intelegere fata de durerea si suferinta pacientilor, o atitudine vitala pentru bunastarea lor. Aratand compasiune, un asistent medical competent asigura bolnavilor pe care ii ingrijeste sprijinul si increderea de care acestia au nevoie pentru a se recupera cu succes, pentru a face fata unei proceduri chirurgicale inspaimatoare sau pentru a lupta impotriva unei boli devastatoare.

Ascultare activa. Aceasta forma de comunicare necesita multa practica, concentrare si timp, poate de aceea nu este utilizata in mod regulat. Cu toate acestea, prin neglijarea acestei forme de ascultare se pierde o cale extrem de eficienta de a construi relatii bazate pe intelegere, incredere si respect.

Ascultarea activa in nursing presupune o atentie deosebita la limbajul nonverbal al pacientului, nu numai la comunicarea verbala, precum si utilizarea intrebarilor de clarificare si a incurajarilor. Cel mai important aspect in comunicarea activa este efortul real depus pentru a intelege ce transmite pacientul, lasand la o parte preconceptiile legate de cum gandeste acesta.

Integritate. Aceasta virtute este definita ca fiind calitatea de a fi cinstit si echitabil, cu inalte principii morale. Ca asistent medical, atunci cand te confrunti cu provocari, integritatea este cea care va pune de fiecare data pe primul loc bunastarea pacientilor. Un asistent bun va respecta oamenii cu care lucreaza, regulile institutiei, pacientul si pe sine. Totodata, integritatea profesionala te va ajuta sa castigi respectul celor din jur.

Profesionalism. Profesionalismul in nursing consta in promptitudinea si competenta cu care faci fata oricarei situatii pentru ca fiecare actiune intreprinsa are efecte semnificative asupra starii fizice si emotionale a pacientului. Aceasta calitate necesita o perspectiva mentala pozitiva pentru a raspunde cu empatie ingrijorarilor pacientului si pentru a-i alina suferinta atunci cand se confrunta cu afectiuni grave, care ii pot pune viata in pericol.

Formare profesionala continua. Asistenta medicala este o meserie care necesita pregatire intensiva si foarte multe ore de practica. Fiind cel care supravegheaza si monitorizeaza progresele pacientului si care are putere de decizie atunci cand medicul nu este disponibil, asistentul medical trebuie sa fie pregatit sa raspunda cu promptitudine, competenta si autoritate in orice imprejurare.

Prin urmare, educatia continua este o componenta importanta a meseriei de asistent medical si presupune o aliniere permanenta la progresele din domeniul sanatatii.

Printre altele, asta inseamna acumularea a 30 de puncte EMC pe an, care atesta actualizarea cunostintelor si a abilitatilor profesionale, imbunatatirea nivelului de competente, insusirea de noi cunostinte, deprinderi si abilitati necesare in exercitarea meseriei.

Astfel, perfectionarea continua este obligatorie. Acest lucru poate fi obtinut atat prin citirea materialelor si ghidurilor de nursing relevante, cat si prin participarea la cursurile de educatie medicala.

De la ingrijirea pacientilor in stare critica, la dezvoltarea profesionala a asistentilor medicali, in prezent, exista numeroase manuale si ghiduri de nursing care au scopul de a oferi practicienilor din domeniu un mijloc de a-si pastra si imbunatati teoria si practica nursing si de a-si actualiza cunostintele despre sistemul medical mereu in schimbare.

Pe ghiddenursing.ro vei gasi cele mai importante lucrari care iti pot fi de folos atat pe parcursul anilor de studiu, precum si de-a lungul carierei in asistenta medicala, care iti vor intari valorile si motivatia si te vor pune la curent cu informatiile si noutatile din domeniu, precum si cu reglementarile sociale si legale legate de activitatea asistentilor medicali.