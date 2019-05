E mare agitatia partidelor de opozitie de a le face pe plac magistratilor #rezistenti, in sensul desfiintarii prin lege a Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie – conduse de procurorul Gheorghe Stan –, o sectie ce le da cosmaruri judecatorilor si procurorilor care trebuie sa raspunda pentru abuzurile comise. Problema cea mare este ca puterea PSD-ALDE nu a miscat un deget in ultima vreme ca sa stopeze asaltul impotriva SIIJ, iar cand a facut-o, acest lucru s-a intamplat in ultimul moment. Dovada inertiei PSD-ALDE o reprezinta un proiect de lege al PNL de nimicire a sectiei speciale a fost lasat sa zaca atat de mult in Camera Deputatilor, incat a fost adoptat tacit, dupa expirarea celor 45 de zile prevazute de Constitutie, scrie luju.ro.

Depus pe 25 februarie 2019 de catre 16 deputati PNL (printre care liderul de grup Raluca Turcan si fostul ministru al Justitiei Catalin Predoiu), proiectul se intituleaza „Propunere legislativa pentru abrogarea art. 88/1 – art. 88/8 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, a pct. 45 al Art. I si a Art. II, Art. III, Art. VI din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2018 si a punctelor 3 si 4 ale Art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2018”.

Toate textele de legi si de OUG-uri pe care PNL-istii intentioneaza sa le abroge se refera la organizarea si functionarea SIIJ. Totodata, proiectul de act normativ urmareste ca dosarele aflate in lucru la Sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie sa le fie repartizate „parchetelor care au competenta legala de a efectua urmarirea penala in cauza, dupa calitatea persoanei urmarite penal si dupa natura infractiunilor”. In plus, anchetatorii care activeaza acum la sectia speciala ar urma sa se intoarca la unitatile de parchet de unde proveneau, iar procurorii de sedinta sa fie inlocuiti de catre magistrati de la parchetele carora ar urma sa le fie distribuite dosarele, in functie de competenta acestor institutii.

Proiectul PNL a fost adoptat tacit pe 7 mai 2019, iar o zi mai tarziu a fost trimis la Senat.

Totusi, exista o speranta privind respingerea initiativei de act normativ, iar aceasta speranta se numeste Senatul Romaniei, care acum cateva luni a desfiintat un proiect similiar initiat de USR si trecut de Camera tot in mod tacit. Initiativa de acum a PNL a fost inregistrata la Senat pe 8 mai 2019, iar pe 28 mai a fost trimisa la Comisia juridica a acestui for legislativ, care are termen pe 19 iunie sa emita un raport.

