Campusul universitar dual din Florești, o iniţiativă ambițioasă menită să conecteze mediul academic cu cerințele pieței muncii, a fost lansată în 2024 cu sprijinul autorităților locale și al celor patru mari universități de stat din Cluj (USAMV, UBB, UMF, UTCN). Proiectul viza construirea unui campus pe un teren de peste 95.000 mp, în zona Metro, aparținând USAMV, cu o finanțare de peste 20 de milioane de euro din fonduri PNRR. Deși proiectul a primit undă verde din partea consiliilor locale din Cluj-Napoca și Florești, surse au declarat pentru Gazeta de Cluj că acesta ar putea fi abandonat înainte de a începe efectiv, fiind blocat de diverse probleme. L-am contactat pe rectorul USAMV, Cornel Cătoi, pentru a afla care este situația.

Proiectul Campusului Universitar Dual, mort în faşă

Proiectul campusului universitar dual din Florești, care ar fi trebuit să fie realizat pe un teren de 95.345 mp aparținând USAMV a primit aprobarea din partea autorităților locale și al primăriilor Florești şi Cluj-Napoca. Campusul urma să fie construit pe strada Răzoare, în zona Metro, și să fie finanțat cu fonduri din PNRR, cu o valoare estimată de peste 20 de milioane de euro. Proiectul se baza pe dezvoltarea unui consorțiu de învățământ dual, având scopul de a adapta educația la cerințele pieței muncii prin parteneriate cu operatori economici.

Consilierii locali din Florești au aprobat documentația urbanistică necesară în luna septembrie a anului 2024, iar proiectul pentru campusul universitar dual din Florești prevedea construirea unui complex educațional pe un teren de aproximativ 95.000 mp, aflat pe strada Răzoare. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca este liderul proiectului.

Pentru a reglementa modul în care urma să fie construit campusul, au fost stabilite mai multe zone funcționale, care includeau:

Zona de învățământ dual: Aici urma să fie construită clădirea principală a campusului. Înălțimea maximă a clădirilor ar fi fost de 8 etaje, iar 25% din teren ar fi fost dedicat spațiilor verzi. Cămin studențesc: Aici ar fi fost 750 de locuri de cazare, o cantină, bibliotecă și alte spații tehnice. Clădirea ar fi avut o înălțime de până la 9 etaje, iar 25% din teren ar fi fost spațiu verde. Zona de cazare, educație și cercetare: Aici ar fi fost construite și clădiri pentru învățământ superior, cercetare și cazare pentru studenți. Înălțimea maximă a clădirilor ar fi fost între 4 și 7 etaje, iar 25% din teren ar fi fost dedicat spațiilor verzi. Culoar pentru metrou și circulații: Această zonă ar fi inclus un culoar pentru metrou și ar fi fost acoperită aproape în totalitate cu spații verzi (90%). Zona de siguranță CNAIR: Ar fi fost o zonă cu spații verzi și s-ar fi creat conexiuni pentru alei rutiere, pietonale și o pistă de biciclete. De asemenea, ar fi fost menținut un procent de 90% spații verzi.

În total, ar fi existat 433 de locuri de parcare, dintre care 140 la sol, 293 în subsol și 1.346 de locuri pentru biciclete. Acest proiect a fost aprobat în unanimitate de către Consiliul Local.

Cu toate acestea, surse au declarat pentru Gazeta de Cluj au declarat că proiectul se află într-un impas și că este posibil să fie abandonat chiar înainte de a fi demarat. L-am contactat pe rectorul USAMV, Cornel Cătoi, pentru a clarifica situaţia.

Reporter: Conform unor informaţii pe care le-am primit, am înţeles că veţi renunţa la proiectul campusului universitar dual din Floreşti. Este adevărat?

Cornel Cătoi: Nu e bătut în cuie. Avem deocamdată dubii mari în privinţa finanţării lui prin PNRR. Investiţia este foart mare, noi avem toată investiţia, cu o contribuţie foarte mare din partea noastră şi încă nu am primit devizul de la Studiul de Fezabilitate, trebuie să apară zilele astea. Pe baza devizului şi a garanţiei că se plătesc investiţiile prin PNRR pentru că sunt nişte blocaje în PNRR la nivel naţional, iar termenul de execuţie este foarte scurt în sensul că anul viitor, în august 2026 va trebui să fie gata investiţia. Ştiu că sunt discuţii la Bruxelles prin care se negociază măcar cu 18 luni prelungirea perioadei de implementare a proiectelor finanţate prin PNNR. Dacă se prelungeşte avem şanse să-l implementăm.

Reporter: Cum am ajuns în situaţia asta?

Cornel Cătoi: Dacă vreţi să aflaţi vă spun. Am semnat contractele de finanţare anul trecut, undeva prin iunie-iulie. Ca sa facem orice contractare, DSP de exemplu, trebuie să avem o listă de investiţii şi trebuie să facem o bugetare pe angajemente pentru a ne pune ministerul lista de investiţii la dispoziţie. Nouă ne-a venit o listă de investiţii undeva în luna noiembrie. În noiembrie am făcut procedura de achiziţie pentru Studiul de Fezabilitate. Ei au venit cu o variantă, doar că a durat un pic mai mult fiind vorba de laboratoarele a patru unversitaţi. A durat până au vorbit cu fiecare să vadă de ce au nevoie. Dacă se prelungeşte perioada de implementare avem şanse să îl facem. Dacă nu cu siguranţă nu avem nicio şansă să facem mai mult de 10% până la termenul vizat. Pe urmă, s-ar putea continua din banii proprii, doar să nu ne ia banii de tot, că vă spun sincer, n-am de unde să îi scot

Reporter: Ştiu că dumneavoastră sunteţi lider de proiect, însă celelalte universităţi n-au un cuvânt de spus?

Cornel Cătoi: Au, bineînțeles. Cu dânşii o să stabilim împreună. Mai aşteptăm săptămâna asta să vedem ce se întâmplă cu PNNR, dar dânşii au efortul financiar mult mai mic. Noi fiind lideri şi noi dând terenul, clădirea noi trebuie să o facem.

I-am amintit domnului Cornel Cătoi de Clinica de cabaline din Jucu, construită de USAMV, încercând să clarificăm care a fost situaţia finanţării în acel caz.

Reporter: Legat de Clinica de cabaline de la Jucu, cât la sută au fost fonduri europene şi cât investiție proprie?

Cornel Cătoi: Iniţial de 98% UE şi 2% la noi. După proiectare, pentru că a fost făcut cum a fost făcut, am ajuns la o treime fonduri europene şi o treime din fondurile universităţii.

Reporter: Asta înseamnă că investiţia USAMV în acea clinică a fost undeva la 7 milioane.

Cornel Cătoi: Chiar mai bine de 7 milioane.

Reporter: În ce stadiu e acum clinica, e gata?

Cornel Cătoi: Studiul de Fezabilitate s-a făcut prima dată la nivelul anului 2010-2011 şi l-am tot adaptat pe parcurs. Clădirile sunt construite în mare parte, mai sunt utilitățile

Reporter: Aţi cam depăşit puţin bugetul.

Cornel Cătoi: Facultatea şi-a asumat că are bani şi plăteşte contribuţia în condiţiile date. A fost nevoie de dotări în plus, de clădiri în plus, de aparate mai performante. Nu mai vorbim că a venit criza, s-au scumpit materialele. O clădire care trebuia numai renovată s-a constatat că nu mai ţine şi a fost demolată aproape total şi reconstruită, iar suma totală a crescut de trei ori. Ce vă garantez şi nu o spun eu că o spun alţii medici veterinari de peste hotare, va fi o clinică de referinţă pentru Europa.

Scandalul realegerii în funcţie a lui Cornel Cătoi

Avocatul Alexandru Valerian Dima, membru al Baroului Cluj, a reprezentat cinci cadre didactice ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV) într-un proces împotriva instituției, vizând nereguli grave în alegerea actualului rector, prof. dr. Cornel Cătoi.

Pe 6 iunie 2024, Tribunalul Cluj a dispus suspendarea din funcție a rectorului USAMV, considerând nelegală validarea candidaturii și alegerea acestuia. Totodată, Tribunalul a suspendat două hotărâri ale Senatului USAMV care vizau avizarea candidaturii și validarea alegerii lui Cătoi în funcția de rector. În paralel, se afla pe rol un alt dosar prin care se solicita anularea acestor acte administrative.

Pe lângă problema de legalitate a candidaturii, alegerile ar fi fost viciate prin excluderea a 413 studenți de pe listele electorale, ceea ce ar fi influențat decisiv rezultatul alegerilor, diferența de voturi a fiind de doar 30. Deși suspendat printr-o hotărâre executorie Cătoi a continuat să își exercite atribuțiile de rector, semnând documente, prezidând ședințe și gestionând fonduri ale instituției.

Legea educației limitează la două numărul maxim de mandate de rector, indiferent de durata acestora. Cătoi se află la al treilea mandat, iar instanța a apreciat că interpretarea juridică folosită pentru a-i permite candidatura a fost forțată și nefondată. Deși legea a fost clarificată tocmai pentru a închide portițele folosite anterior, peste 30 de rectori din România, inclusiv Cătoi, au exploatat această vulnerabilitățile legislative aparent susținuți tacit de Ministerul Educației.

„E o interpretare greșită, proastă a proiectului de lege. Legea Educației s-a modificat în 2023. Înainte de 2023 Legea venea și spunea că poate să candideze pentru funcția de rector o persoană pentru maxim două mandate complete și durata mandatelor este de patru ani. În 2023 s-a modificat legea, au fost menținute numărul de mandate, dar s-a modificat durata mandatelor de la patru ani la cinci ani. Juriștii de la USAMV și alți juriști din cadrul Ministerului, au făcut următoarea interpretare. Având în vedere că legea aceasta nouă a intrat în vigoare în anul 2023, înseamnă că nu se iau în considerare mandatele vechi. Dacă se modifica numărul de mandate, atunci ar fi avut o logică. În acest caz nu are logică, de asta ne-a și dat dreptate instanța. Un aliniat din noua lege menționează că se au în vedere inclusiv mandatele incomplete sau neterminate. Pe legea vechea rectorii ce făceau? Candidau, câștigau și cu două-trei luni înainte de expirarea celui de-al doilea mandat se suspendau din funcție. Și candidau la nesfârșit. Legea nouă a reglementat portița asta, este evidentă intenția legiuitorului de a nu mai permite cel de-al treilea mandat. Cu toate acestea, cu această portiță de scăpare, 31 de rectori o exploatează. Au fost alegeri și 31 de rectori din țară sunt la treilea mandat”, explica anul trecut avocatul Alexandru Dima, cel care a obținut în instanță suspendarea rectorului USAMV, citat de Ziar de Cluj.

Conform procedurilor, rectorul este ales de comunitatea academică, validat de Senat și își începe mandatul odată cu confirmarea de către Ministerul Educației. Totuși, în cazul lui Cornel Cătoi, deși Ministerul fusese sesizat între timp cu privire la presupuse nereguli, a ales să le ignore și să emită confirmarea, invocând lipsa de competență în procesul de selecție.

Astfel, Ministerul a ignorat o hotărâre judecătorească clară, comportându-se ca și cum aceasta nu ar exista, și i-a permis lui Cătoi să își continue nestingherit mandatul, deși instanța a spus că validarea nu ar fi trebuit să aibă loc.

Potrivit avocatului Dima, chiar ministra Ligia Deca ar fi încurajat rectorii să exploateze această portiță legislativă care le-ar permite accesul la un al treilea mandat, deși legea îl interzice clar. „Doamna Deca a ieșit în 2023 și a sugerat această interpretare. Sunt interese uriașe la mijloc. Iar instanța a spus limpede: nu se poate, nu are logică, validarea nu trebuia făcută de la bun început”, a declarat avocatul, citat de aceeaşi publicaţie.

Campusul universitar dual din Florești, proiectat ca o punte între universități și mediul economic, pare să fi fost compromis de lipsa de claritate în privința gestionării finanțării din PNRR. Cătoi conduce un proiect care are nevoie de legitimitate, credibilitate și o strategie coerentă pentru a fi dus la capăt. Însă, fără prelungirea termenelor de finanțare campusul riscă să rămână doar pe hârtie – o ambiție urbanistică și educațională, naufragiată înainte de a prinde contur.

