de Liviu Alexa

Iar eu te privesc acum, esti copilul meu, si ma gandesc la mine, cand eram ca tine, de-o schioapa, si ascultam un vinil cu povesti despre califul Harun al Rashid care il intreba cu vocea de neuitat a unui actor roman pe copilul ce gasise adevarul in disputa dintre doi negustori de masline:

Ce vrei sa te faci cand vei fi mare?

Esti copilul meu si nu imi dau seama ce sa fac cu tine. Nu stiam ce sa fac cu tine nici inainte de a te avea, nu stiam ce sa fac cu tine nici cand timpurile erau linistite, cu atat mai putin stiu acum.

Ce sa iti spun? Cum sa te indrum? Ce sa iti dau de la mine si ce sa nu iti dau? Acum, dragul meu, sunt nedormit si stresat de luni de zile, lumea, care era deja de neinteles, chiar si atunci cand puteam face baie in arteziana, a devenit intraductibila.

Sunt stresat fiindca ma uit la tine si imi dau seama ca o sa ai si mai putin decat putinul pe care l-am avut eu cand m-am pregatit sa pasesc pe drumul vietii. In fapt, si eu, si tu, dragul meu, ne-am intalnit la un colt de viata, cum spunea Caragiu, cand eu nu aveam curajul s-o cotesc si tu nu stiai daca sa vii la mine.

Totul s-a schimbat acum si, cand vei citi aceste randuri, peste multi ani in care eu nu stiu daca am trait alaturi de tine sau m-am tirat spre alti nori, or s-ar putea ca nici tu sa nu mai existi, dar daca vei mai fi, s-ar putea sa razi de scrisul meu ca despre o naivitate.

S-ar putea sa razi de mine, tatal tau, asa cum razi privind la un prostovan batran care credea ca stie ceva si, in fapt, nu a stiut nimic.

Insa tot ce mai am e acumul, si pe el il pretuiesc cand nu dorm si ma gandesc la ce vei fi, la ce vei deveni.

Ti-as putea spune ce viata glorioasa am dus plecand din saracie spre ceea ce credeam ca e implinire. Ti-as putea spune ca, spre deosebire de alti pariniti, cand te-am crescut, nu ti-am impus nici sa fii avocat sau doctor, nici macar jurnalist.

Ce vrei sa te faci cand vei fi mare?

Acum, traiesti cu mine si nu vei tine minte ultima ta farama de copilarie cand aveai voie sa spui ce vrei sa te faci cand vei fi mare. Acum, vrei sa fii pompier. Si eu stiu ca vrei si te sustin. Cand iti pui casca de plastic si iei stingatorul de jucarie, stingem focuri imaginare din buda si din bucatarie, din cusca cateilor si din inima mea ingrijorata.

Dar, dragul meu, e pandemie, ceva ciudat ce nu s-a mai intamplat de multa vreme si trebuie sa iti spun ca, in realitate, o chestie pe care as vrea sa nu o cunosti niciodata, incendii nu mai exista.

Nu mai e nevoie de pompieri, caci nu mai arde nimeni. Toti s-au stins, maxim mai palpaie, ceea ce nu e de ajuns pentru o interventie ferma la 112.

Ai vrea sa te faci gradinar, ca sa tai iarba si sa cureti plantele, dar nu sunt sigur ca vor mai fi gradini. Sau flori. Sau copaci. Pe cand vei ajunge mare, nu cred ca vor mai fi multi copaci.

Daca e asa cum stiu ca se intampla demult, in copilariile noastre, e foarte posibil sa vrei sa devii in curand doctor. Dar doctorii acum sunt carne de tun. Si nu te-as sfatui sa devii omul pe care il injura toti cand el le face bine, si nu as vrea nici sa lucrezi in infectia sordida a unui spital, fara instrumente si fara sprijin.

Politist sa devii? Asa voia orice pusti de varsta mea acum 30 de ani, dar acum e inutil, fiindca politistii din ziua de azi sunt nerespectati de propriul popor si umbla dupa infractori in loganuri obosite.

Nu stiu daca ai mai putea fi inginer sau structurist sau instalator sau sudor, fiindca impresia mea e ca nu se va mai construi mult pe acest Pamant in timpurile care urmeaza.

Stii, noi nu mai avem voie sa existam decat acasa. Se numeste home living.

Poate ai vrea sa fii actor sau balerin, dar cine sa te aplaude, cand e interzisa orice adunare mai mare de 6 persoane?

Nu cred ca se mai “merita” nici sa fii dascal, n-ai avea cui sa predai, unde sa predai, unde sa inveti chiar, ai fi doar o imagine pe Zoom. N-ai mai avea cum sa gasesti un copil ca mine, asa cum m-au gasit acum 30 de ani profesorii mei intr-o banca si m-au luat de o aripa invatandu-ma sa zbor printre carti si vise.

Sigur, in orice vreme ai fi vrut sau vei vrea sa fii politician, ai fi fost si vei fi forever detestat. Aia nu e meserie.

Dar daca ai vrea sa fii bucatar, n-ai mai avea restaurante.

Daca ai vrea sa fii arhitect, n-ai mai avea cui sa ii proiectezi ceva, fiindca pana si cel mai sigur business din lumea noua, cladirile de afaceri, au ramas goale.

E foarte posibil, chiar daca esti baiat, sa vrei sa te prostituezi, pana la urma, de mii de ani si pana de curand, si asta era o meserie. In lumea de azi, dragul meu, pana si prostituatele sunt in faliment, nu poate nimeni sa le-o traga caci e nevoie de distantare sociala.

Nu merita sa te faci contabil, fiindca nu vor mai fi multe firme. Paznic nu vei mai putea fi, pentru ca nu vor mai fi multe lucruri de pazit, in afara de viata ta.

Pilot sau controlor de trafic aerian de vei vrea sa te faci, s-ar putea sa mori de foame. Nu mai zboara nimeni.

Ce vrei sa te faci cand vei fi mare? Eu sa te intreb mereu, fiindca ador sa te vad seara de seara cum iti iei vesta de pompier si vii sa ma salvezi de la un foc imaginar.

Nu mai am nici eu mult timp sa fac acest joc, realitatea ca prejudecata ma transforma si pe mine.

Insa insist sa iti spun ca singura meserie pe care o pot practica, indiferent de virusi si stari de urgenta, e aceea de a fi mereu taticul tau drag si glumet care te minte zilnic ca pe Marte exista extraterestri ce trag basini puturoase fiindca mananca fasole cosmica. Si e minunat ca inca ma crezi.

Ce iti doresc sa te faci cand vei fi mare? Sa fii ca mine, parintele unui copil minunat ca tine.