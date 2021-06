Judecătorul Marius Lupea, cu o săptămână înainte de a intra în pensie, l-a condamnat pe Daniel Don, fostul șef al AJOFM Cluj, la cinci ani de închisoare cu executare. De remarcat că ceilalți inculpați au primit pedepse cu suspendare.

Daniel Don a declarat pentru Gazeta de Cluj că nu se consideră vinovat și va ataca decizia de condamnare.

”Decizia dată de domnul judecător Lupea a fost copiată, integral, din rechizitoriul DNA. Plus că sunt pus să plătesc avocații celorlalți inculpați! Nici nu au fost achitați și nu s-a pomenit nicăieri ca un inculpat să fie obligat să plătească avocații celorlalți. Oricum, asta denotă adevăratul profesionalism și pregătirea judecătorului. Eu am început să îi contest deciziile atunci când am observat că nu mi se acceptă nicio probă. Oricum, am de gând să cer verificarea deciziei de condamnare cu programul antiplagiat pentru că este o copie, aproape integrală, a rechizitoriului. Asta este justiția făcută în Cluj Napoca în anul 2021!”, a declarat Daniel Don.

MOTEOC MARCU-MARIAN – doi ani de inchisoare cu suspendare,

APĂTEAN VASILE-DUMITRU – doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare,

ENYEDI ANDREI – doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare,

UIFĂLEAN CRISTINA-DIANA – doi ani si patru luni de inchisoare cu suspendare.

Pe langa condamnarea la inchisoare cu executare, Don trebuie sa achite un prejudiciu de peste trei milioane de lei.

„În baza art.112 alin.1 lit.e C.pen. rap. la art.289 alin.3 C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpatul Don Daniel, în favoarea statului, a sumei de 3.361.397 lei dobândită prin săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În temeiul art.404 alin.1 lit.c C.pr.pen. menţine măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj din data de 16.11.2015, în dosarul nr.45/P/2015, asupra sumelor de 105.000 lei şi 75.000 euro aparţinând inculpatului Don Daniel(sume depuse la CEC BANK SA conform recipiselor de consemnare nr.877228/1 ?i nr.877229/1 din data de 16.11.2015) (f.165-169, 170-178, vol. VIII d.u.p.), respectiv măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa D.N.A. – Serviciul Teritorial Cluj din data de 08.03.2016, în dosarul nr.45/P/2015, asupra unor bunuri imobile apar?inând inculpatului Don Daniel (și anume: apartamentul nr. 6, situat pe strada Gheorghe Şincai, nr. 17 din Cluj-Napoca, înscris în CF 124501 (CF nou ….); apartamentul nr. 97, situat pe strada Năsăud, nr. 22 din Cluj-Napoca, înscris în CF 250519-C1-U61; garaj subsol P 18 situat în imobilul de pe strada Năsăud, nr. 22 din Cluj-Napoca, înscris în ….), precum și, prin instituirea popririi, asupra sumei de 508.230,80 lei ce reprezintă creanţa inculpatului DON Daniel faţă de SC Zeus Services Group SRL, societate aflată în lichidare, procedură desfăşurată de către lichidatorul judiciar Borşa Daniela Cristina prin Cabinetul Individual de Insolvenţă Borşa Daniela (f.524-529, 558-559, vol. XXVI d.u.p.).Potrivit art.274 alin.1 şi 2 C.pr.pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, după cum urmează : inculpatul Don Daniel la plata sumei de 30.000 lei, inculpatul M.M.M. la plata sumei de 7.500 lei, inculpatul A.V.D. la plata sumei de 7.000 lei, inculpatul E.A.la plata sumei de 6.000 lei ?i inculpata U.D.C. la plata sumei de 7.000 lei.Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.Pronunţată în şedinţa publică din data de 25.06.2021”, se arată în sentință, potrivit ziardecluj.ro.

Daniel Don și cei patru co-inculpați au fost trimiși în judecată în 2016. Potrivit rechizitoriului, fostul director al AJOFM Cluj, Daniel Don este acuzat că a luat o ”zeciuială” de peste 3,4 milioane de lei de la membrii echipei cu care lucra la proiectele europene câștigate de echipa de la agenția clujeană, cei patru angajați condamnați astăzi alături de acesta.