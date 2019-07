Aburul este utilizat intr-un numar de aplicatii industriale. In general, aburul este utilizat pentru alimentarea turbinelor pentru a genera energie electrica. In plus, sistemele pe baza de aburi sunt utilizate pentru prelucrarea produselor alimentare, chimice si alte produse.

Pe de alta parte, aburul este folosit pentru curatare, incalzire si umidificare. Cele mai multe aplicatii necesita control, iar astfel de sisteme de control precum aceste supape de sens aburi sunt parte importanta din orice proces care utilizeaza aburi.

Aplicatia principala a supapelor cu abur este de a reduce presiunea aburului de admisie si astfel permitand utilizatorilor sa controleze si temperatura. In cadrul procedeelor si proceselor industriale sunt folositi aburi la presiune mica.

Deoarece aburul la o presiune scazuta are o caldura latenta mai mare (care sporeste eficienta energetica) si pentru ca presiunea aburului si temeperatura acestuia sunt corelate, astfel temperatura poate fi controlata prin controlul presiunii aburului. De aceea, presiunea scazuta a aburilor asigura o siguranta sporita in cadrul fabricilor in care astfel de sisteme sunt utilizate.

Care sunt cele doua tipuri de supape de sens aburi?

In functie de industrie si aplicatie, exista doua tipuri de supape de sens aburi: supapa principala de control aburi si supapa auxiliara. O supapa principala de oprire a aburului este o supapa conectata direct la sistem, avand capacitatea de a opri linia principala de abur.

O supapa auxiliara este conectata, de obicei, direct la sistem avand capacitatea si functia de a opri liniile auxiliare. Ambele tipuri de supape sunt utilizate pentru reglarea debitului de abur de la boiler sau turbine la conducta de abur sau de la o conducta de abur la o alta conducata de abur.

Cum actioneaza un sistem care genereaza aburi?

Aburul este deseori generat la presiuni ridicate si folosit la un nivel mai redus pentru a furniza caldura necesara. Instalarea unor supape de sens aburi permite minimizarea diametrului conductelor de distributie a aburului si permite livrarea unui grad mult mai eficient de aburi, din punct de vedere al costurilor.

In cazul in care vrei sa colaborezi cu specialisti dedicati sistemelor de pneumatica si control fluide, gasesti aici mai multe informatii necesare pentru dezvoltarea proiectelor tale.