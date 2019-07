Imprimantele portabile sau mobile iti permit sa imprimi oricand si oriunde te-ai afla. Pentru a selecta cea mai potrivita imprimanta portabila pentru nevoile tale, acest articol este pentru tine.

Cine are nevoie de o imprimanta portabila? Astfel de dispozitive mobile si periferice sunt ideale pentru oricine intreprinde calatorii de afaceri in care ar putea avea nevoie sa revizuiasca sau sa imparta clientilor diferite tipuri de documente.

Pentru ca multe imprimante portabile se auto-alimenteaza sau au surse de alimentare alternative, acestea sunt excelente pentru oricine lucreaza intr-un domeniu in care are nevoie sa imprime documente, precum contracte sau chitante, atunci cand se afla in miscare (de exemplu, vanzatorii sau tehnicienii de service aflati pe teren).

Anumite tipuri de imprimante portabile sunt ideale pentru ca printeza fotografii sau alte imagini necesare la cerere, in functie de tipul activitatii operatorului.

Beneficiile imprimantelor portabile

Atat hotelurile cat si cafenele cu internet ofera clientilor accesul la imprimante pentru diferite utilizari. De obicei, un astfel de serviciu este disponibil contra-cost. De aceea, o imprimanta portabila este mult mai eficienta pe termen lung. Persoanele aflate in miscare, avand nevoie sa printeze documente, etichete sau chitante, pot folosi o astfel de imprimanta fara a fi afectate de serviciile limitate din cadrul hotelurilor sau internet cafe-urilor.

Alegerea unei imprimante portabile este dovedita ca fiind o investitie inteligenta. Odata ce folosesti un astfel de dispozitiv, nu mai este nevoie sa te conectezi la calculator. Imprimanta portabila iti permite sa imprimi documente de pe laptop, tableta sau telefon mobil.

Astfel de dispozitive pot fi conectate la imprimanta portabila prin intermediul tehnologiei Bluetooth, in special in cazul serviciilor de transport cu livrare la domiciliu. In functie de caracteristicile imprimantei portabile, poti imprima documente folosind chiar si diferite carduri de memorie.

In final, principalul beneficiu al acestor sisteme periferice portabile este acela ca te ajuta sa poti imprima de oriunde te-ai afla. Fie ca esti obisnuit sa calatoresti cu masina, cu trenul sau cu avionul, vei putea sa oferi clientilor tai documentele, etichetele si chitantele necesare, in functie de activitatile desfasurate de tine. In cazul in care esti interesat sa fi la curent cu ultimele tehnologii din spectrul caselor de marcat si imprimantelor portabile, un exemplu al bunelor practici gasesti aici.