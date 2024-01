O casă cu patru camere din zona Gruia, cu o suprafață utilă de 141 metri pătrați, a fost scoasă la vânzare cu 1.250.000 de euro. Potrivit anunțului de vânzare, locuința vine la pachet cu un teren de 932 metri pătrați.

Imobilul are un regim de înălțime de P+1E și a fost construit în anul 1982. De asemenea, dispune de 2 băi, 2 terase, 4 locuri de parcare și un garaj.

„Cauti o priveliste minunata, incredibila, deasupra orasului in Gruia si esti dispus sa investesti aici? Inainteaza o oferta, pretul afisat este negociabil!

Welt Imobiliare va propune o proprietate in Gruia care va asigura panorama unica asupra orasului, ba chiar vedere in Cluj Arena.

Deoarece aceasta locatie nu poate fi calculata folosind standarde de evaluare conventionale, viitorul proprietar nu ar trebui sa se bazeze pe pretul pe metru patrat, ci sa foloseasca doar valoarea ideala a acestei locatii exceptionale.

Cu o latime de 14,5 m si o lungime de aproximativ 60 m, terenul proprietatii este plat pe o distanta de circa 36 m si apoi in panta, terasabil.

Certificat energetic clasa B.”, se arată în anunțul publicat de o agenție imobiliară.

