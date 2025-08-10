Pompierii turdeni au intervenit în această noapte pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din comuna Mihai Viteazu.

Potrivit ISU Cluj, flăcările s-au manifestat la acoperișul locuinței, pe o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați.

Pe parcursul intervenției, doi bărbați care prezentau leziuni ușoare la nivelul membrelor superioare au fost asistați de către paramedici, fără a se impune transportul la spital.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice, iar la misiune au luat parte trei autospeciale cu apă și spumă. Pompierii au fost sprijiniți de către SVSU Mihai Viteazu și au revenit la bază după aproximativ două ore.