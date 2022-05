Când vorbim despre jocuri de noroc ne referim la pariuri sportive și la jocurile de cazino. Operatorii online licențiați de ONJN au pe platforme secțiuni cu ambele tipuri de divertisment. De exemplu, pe site-ul Sportingbet există și Sportingbet Casino, astfel că cei care au cont pot comuta instant de la pariuri la sloturi și invers.

Astfel, pariorii obișnuiesc să se distreze din când în când și la păcănele, la ruletă sau la alte jocuri de masă. De asemenea, pasionații de sloturi mai plasează câte un pariu sportiv. Întrebarea pe care o auzim frecvent este următoarea: care sunt mai profitabile, jocurile de cazino sau pariurile sportive?

Pentru a răspunde, trebuie să pornim de la o diferență esențială: la cele mai multe jocuri de cazino, jucătorul depinde exclusiv de noroc. Printre aceste jocuri se numără cele mai populare, precum păcănelele și ruleta. Orice ai face, nu ai cum să prevezi rezultatul rotirii, pentru că nu ai nimic pe care să te bazezi. La alte jocuri, precum Blackjack sau video poker, deții un oarecare control, pentru că ai puterea de a decide ce faci după o primă împărțire a cărților. Există și un joc de cazino în care există un control mai mare, și anume pokerul. Este un joc de strategie, în care „norocul” nu este deloc întâmplător. Numai așa se poate explica faptul că marile competiții sunt câștigate de un grup restrâns de jucători.

În ceea ce privește pariurile sportive, jucătorul are posibilitatea de a reduce într-un procent mare rolul jucat de hazard în deznodământul biletului, prin analizarea în amănunt a meciului. Rezultatul unui eveniment, indiferent de sport, are o legătură cu rezultatele anterioare obținute de echipe sau de sportivii individuali, precum și cu alte informații de context, precum motivația, absențele, atmosfera, starea vremii etc.

Din această perspectivă a controlului deținut de jucător, pariurile sportive sunt mai profitabile, pentru că, dacă joacă așa cum trebuie (un singur meci pe bilet analizat la perfecție, cote realiste), pariorul stă, în principal, „la mâna lui”. Un parior priceput, care respectă regulile de bază, are toate șansele să fie pe plus la finalul lunii, mai ales că beneficiază de o ofertă pariuri generoasă la agențiile legale. Pe de altă parte, un jucător la cazino (exceptând jocul de poker) nu are ce reguli să respecte, cu excepția celor care țin de jocul responsabil.

Casa este în avantaj pe termen lung

Pe de altă parte, cine joacă la păcănele poate obține câștiguri ocazionale mai mari decât la pariuri sportive, pentru o miză dată. Pentru a explica mai bine această afirmație, luăm drept exemplu Shining Crown, unul dintre cele mai populare sloturi. Cu o miză de 20 de bani, se obțin frecvent câștiguri de 2,40 – 3 RON. Un câștig de 2,40 RON înseamnă de 12 ori miza, adică o cotă 12 în pariuri sportive. Dacă considerăm că o rotire este un pariu, atunci la cazino există pariuri câștigătoare pe cotă 12.00 cu o frecvență mult mai mare decât la pariuri sportive. Este foarte greu să ai un bilet câștigător cu această cotă la pariuri.

„Problema” este că la jocurile de noroc casa iese întotdeauna în avantaj pe termen lung. Cu cât un jucător plasează mai multe pariuri, cu atât cresc șansele ca el să ajungă pe minus. Într-un minut, la păcănele se pot juca și 30 de runde. Așadar, pariurile sportive par mai indicate și din acest punct de vedere. Desigur, în cazinouri există și jocuri cu jackpot, ale căror premii nu pot fi egalate de pariurile sportive pe mize obișnuite. Un asemenea jackpot poate ajunge chiar la zeci de milioane de lei, dar este câștigat foarte rar.

Payout-ul, o variabilă importantă

Într-o comparație între jocurile de cazino și pariuri trebuie ținut cont și de Payout-ul fiecărui joc în parte, adică de procentul din miză care se întoarce la pariori sub formă de câștiguri, la un rulaj de 1x. La jocurile de cazino, jucătorului îi este imposibil să calculeze singur rata de câștig, aceasta fiind comunicată de producători. În schimb, la pariuri sportive, clientul agenției poate calcula Payout-ul în baza cotelor afișate. Există agenții online care oferă un Payout de 97%, dar și case de pariuri care își opresc 8% din mize, astfel că rata de câștig este de 92%.

Sloturile online au un Payout mediu de 95%, cele mai profitabile jocuri de cazino pentru clienți fiind Blackjack-ul și video pokerul (98-99%). La păcănele trebuie ținut cont și de tipul jocului. Dacă este unul cu Jackpot, atunci o mare parte din miză se va duce în fondul de premiere al Jackpotului.

Sunt avantaje și dezavantaje. Pariurile sportive și jocurile de cazino au în comun un element important: trebuie practicate numai în scop recreativ. Contează mai puțin care este sunt mai profitabile, și mai mult ce fel de joc este mai distractiv pentru fiecare jucător în parte.