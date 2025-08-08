Anul 2026 marchează revitalizarea domeniului istoric de la Gilău, prin lucrări ample de amenajare a parcului și restaurare a ruinelor castrului roman descoperit în curtea castelului. Proiectul beneficiază de finanțare din fonduri europene, dar și de sprijinul guvernelor României și Ungariei, precum și al autorităților locale.

Castelul Rákóczi-Bánffy a fost restaurat și este vizitabil din primăvara anului trecut. Pe domeniul său se află ruinele unui castru roman, martor al primei organizări militare romane în zona de confluență a Someșului Mic cu Căpușul. Descoperirea ruinelor a fost o confirmare arheologică a importanței strategice pe care a avut-o zona Gilăului în antichitate.

Odată cu reamenajarea parcului castelului, castrul roman va fi pus în valoare prin lucrări de conservare. Scopul declarat al proiectului este integrarea sa în circuitul turistic local și regional.

Castelul de la Gilău, datat în secolele XII–XIII, a fost inițial o posesiune a episcopiei de Alba Iulia. În secolul al XVI-lea, a devenit reședința principesei Transilvaniei, Isabella Jagello Zápolya. Forma actuală a castelului este rezultatul lucrărilor din secolul al XV-lea, realizate de episcopul Ladislau Geréb.

Domeniul este înconjurat de un parc generos, care urmează să fie refăcut peisagistic, cu alei, zone de odihnă, vegetație autohtonă și iluminat arhitectural. De asemenea, deja există un cort destinat evenimentelor culturale.

